Các Sinh Hoạt Lễ Độc Lập Gây Phá Sản Quỹ An Ninh Thủ Đô

WASHINGTON - Bà Muriel Bowser, thị trưởng của Washington D.C., gửi văn thư yêu cầu Bạch Ốc bồi hoàn chi phí an ninh bảo vệ các sinh hoạt mừng lễ độc lập, cũng là sinh nhật thứ 243 của Hiệp Chủng Quốc.Công văn của thị truởng cho hay chi phí ngoại lệ là 6 triệu MK, là báo động với Emergency Planning and Security (ESPF).Bà Bowser nhấn mạnh: bồi hoàn đầy đủ là cấp thiết với quỹ an ninh và chống khủng bố của quản hạt D.C.NBC tường thuật: thị trưởng Bowder cũng hô hào TT Trump không để cư dân D.C. phải gánh chịu các chi phí ngoại lệ của liên bang.Vẫn theo thông tin từ thị trưởng Bowser, trước đây, dự trữ của ESPF đã bị tiêu trừ 7.3 triệu vì chương trình bảo vệ an ninh lễ tuyên thệ của TT Trump đầu năm 2017, cũng chưa được bồi hoàn.