CSVN Giỡn Mặt Tử Thần

Trong Chiến tranh Thương Mại chống TC, chưa chế độ ngoại vi nào TT Trump dùng những danh từ dao to búa lớn chống đối như đối với CSVN. Nào CSVN là ‘kẻ lạm dụng’ thương mại, nào là “Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc ». Trước đó CSVN còn bị Mỹ chỉ mặt đặt tên là kẻ ‘ thao túng tiền tệ’. Tin VOA của Mỹ ngày 3/7/, Mỹ sẽ mở rộng đánh thuế lên thép từ Việt Nam.Không phải TT Trump tố cáo CSVN trên twitter thông thường của Ông, mà Ông lên đài truyền hình Fox Business ngày 26/06/2019 cáo giác CSVN cho nhân dân và chánh quyến Mỹ và thế giới biết, với những lời lẽ gay gắt nhứt như trên. Và Ông cũng chọn thời cơ để tuyên bố chống CSVN khi thiên hạ chú ý xem coi liệu TT Trump và Chủ Tịch Tập cận Bình gặp gỡ riêng giải quyết cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung ra sao, bên lề hội nghị G20 tại Osaka ở Nhựt.Người dân Việt từng sống trong chiến tranh Việt Nam biết khi Mỹ quyết chống CS Bắc Việt, thì Mỹ đổ cả nửa triệu quân vào Miền Nam đánh với CS Bắc Việt, có lúc Mỹ áp lực Hà nội tham dự Hoà đàm Paris, Mỹ trải thảm bom xuống Hà nội. Nên người Việt nghĩ CSVN hết thời rồi nên trong Chiến tranh Thương mại của Mỹ, CSVN mới giỡn mặt với Tử Thần.Còn các nhà phân tích quốc tế thì cho phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy giọng điệu chỉ trích sắc bén hơn nhắm vào CSVN về thương mại. Đó là một trong những vấn đề hàng đầu trong chủ trương chính sách của ông suốt hơn hai năm rưỡi cầm quyền. CSVN vướng vào cuộc chiến Mỹ chống TC liên quan đến kinh tế, tài chánh, giao thương và an ninh trong vấn đề bảo quốc an dân của Mỹ . Không phải CSVN vướng vì bị văng miểng mà CSVN vướng vào như đồng loã với TC, giúp TC tránh né thuế phạt của Mỹ, và CSVN đắc lợi vô căn làm tiền trên thiệt hại của Mỹ.Hôm 26/06/2019, TT Trump đã gián tiếp dọa sẽ áp thuế hàng hóa nhập cảng từ CSVN. Ông mô tả CSVN là « kẻ lợi dụng tồi tệ nhất ».Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết trong năm 2017, trao đổi mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Việt Nam đã lên tới 58,2 tỷ đô la, nhưng cán cân thương mại nghiêng về phía Việt Nam nhiều hơn, bất lợi cho Mỹ. Trong năm 2018, mức xuất siêu của Việt Nam đối với Mỹ lên tới gần 35 tỷ đôla.Tờ báo kinh thương lớn của Mỹ Wall Street Journal cũng báo động. Hàng tỷ đôla hàng hóa TC lẽ ra phải chịu thuế quan của Mỹ trong chiến tranh thương mại giữa hai nước đang đi đường vòng vào Mỹ qua ngả các nước khác ở Châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Hàng hóa đó xuất cảng từ Việt Nam sang Mỹ cũng tăng; tờ Journal dẫn số liệu thương mại do Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố, cho biết.Cụ thể, máy tính và hàng điện tử của CSVN xuất cảng sang Mỹ tăng 71,6% trong 5 tháng đầu năm nay lên 1,8 tỉ đôla, hơn gấp 5 lần so với tốc độ xuất cảng các sản phẩm như vậy trên toàn thế giới. Trong cùng giai đoạn này, hàng nhập cảng từ Trung Quốc trong danh mục này tăng 80,8 % lên 5,1 tỉ đôla, gấp 4 lần tốc độ được ghi nhận cho toàn thế giới, dữ liệu của Việt Nam cho thấy.Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5, máy móc và thiết bị từ CSVN xuất cảng sang Mỹ tăng 54,4 % so với năm trước lên 1,7 tỉ đôla, so với mức tăng 6,7 % toàn cầu, theo dữ liệu. Hàng nhập cảng từ Trung Quốc trong cùng khoảng thời gian tăng 29,2 % lên 5,7 tỷ đôla, gấp khoảng 2 lần tốc độ được báo cáo đối với hàng nhập cảng trên toàn thế giới.Hỏi sao TT Trump không tức giận CSVN. Trong khi TT Trump mở rộng mặt trận chống TC, thì CSVN lại nối giáo cho giặc, tiếp xuất cảng hàng hoá TC sang TC, trốn thuế phạt của Mỹ. CSVN tráo trở dán nhản hiệu xuất xứ made in VN lên hàng TQ để xuất cảng sang Mỹ khỏi bi áp thuế. Hệ quả hàng lậu của TC mang xuất xứ made in VN sang Mỹ tăng vọt và thâm thủng mậu dịch của Mỹ với nước VNCS tăng theo. Ông Jean-Raphặl Chaponnière, chuyên gia kinh tế Trung Tâm Châu Á, trên trang mạng Asialyst lưu ý, bộ Tài Chính Mỹ đang theo dõi sát mọi biến chuyển tại Việt Nam.Với 16,8 tỷ đô la trong giai đoạn từ tháng Giêng cho đến tháng Tư 2019, thâm hụt mậu dịch của Mỹ với Việt Nam đứng hàng thứ hai tại châu Á, sau Trung Quốc và đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Nếu như Hoa Kỳ thực thi các đe dọa áp thuế chống Trung Quốc, nhập siêu của Mỹ đối với Việt Nam trong năm 2019 này rất có thể vượt quá 50 tỷ đô la. Phân tích các số liệu nhập cảng hàng Việt Nam vào Mỹ cho thấy là các sản phẩm bị liên lụy bởi thông báo tăng thuế hải quan đã tăng thêm 34%, tăng nhanh hơn các sản phẩm thuộc những chủng loại khác đến ba lần. Hậu quả : Thặng dư mậu dịch của Việt Nam đối với Hoa Kỳ đã tăng vọt và kể từ giờ hàm chứa một rủi ro cho Hà Nội…Tác giả cảnh báo : Nếu như những trông đợi của tổng thống Mỹ không đạt được tại thượng đỉnh G20 diễn ra ở Osaka trong hai ngày 28 và 29 tháng 6/2019, chủ nhân Tòa Bạch Ốc có nguy cơ đổi ý đối với Việt Nam.Quyết tâm chống các chế độ CS lân cận với TC đồng loã làm hại Mỹ trong cuộc chiến thương mại Mỹ thấy rõ khi Mỹ chống chế độ Hun Sen bao che hàng TQ giả nhãn hiệu từ Miên xuất cảng sang Mỹ để trốn thuế Mỹ. Tin RFI của Pháp ngày 28/06/2019 Hoa Kỳ đòi Cam Bốt phải mở điều tra về đặc khu kinh tế Sihanoukville do Bắc Kinh đầu tư, sau khi phát hiện các thủ đoạn của các công ty Trung Quốc tại đây để tránh né mức thuế đánh vào các mặt hàng xuất cảng sang Mỹ. Bà Emily Zeeberg, phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ nói với hãng tin Reuters : « Hoa Kỳ sẽ truy lùng ráo riết các vụ hàng Trung Quốc đội lốt để tránh thuế, và sử dụng mọi công cụ pháp lý sẵn có để răn đe những vụ vi phạm luật thuế quan và thương mại của Mỹ », gồm các hình phạt dân sự, hình sự và các hành động thực thi pháp luật khácChế độ CSVN đang sợ run bị Mỹ trừng phạt thì tiêu tùng. Có một tấm hình chính gốc từ hội nghị G20 cho thấy Thủ Tướng CSVN Nguyễn xuân Phúc đứng khom lưng, cúi đầu trước TT Trump đang ngồi, tay khoanh trước ngực như phòng thủ, vẻ mặt nghiêm khắc, mắt không ngó thăng TT Phúc, vẻ giận hờn, không thông cảm chút nào.Dư luận không tin CSVN ngưng mối lơị béo bỡ này và việc ‘dâng công’ cho thiên triều Bắc Kinh, sau khi TT Trump và Tập cận Bình đồng ý hưu chiến sau cuộc gặp gỡ bên lề hội nghi G20 ơ Nhựt. Vì TT Trump cho biết các loại thuế quan mà Hoa Kỳ đã áp đặt rồi trên một số mặt hàng nhập cảng của Trung Quốc sẽ vẫn được duy trì. Chỉ những mức thuế mới có thế sẽ đánh trên hàng tỷ đô la hàng hóa khác của Trung Quốc sẽ không được kích hoạt trong “thời điểm hiện tại”./.(VA)