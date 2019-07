Ngân Hàng Thế Giới Sẽ Chế Tiền Kỹ Thuật Số

Các ngân hàng trung ương toàn cầu có thể phải đưa ra các loại tiền kỹ thuật số của chính họ sớm hơn dự đoán, theo một tổng quản đốc của Ngân Hàng Bank for International Settlements (BIS) cho biết, sau khi Facebook gần đây đã công bố các kế hoạch chế tạo tiền điện tử cho chính họ.Agustin Cartens, lãnh đạo của BIS, được biết như là ngân hàng của các ngân hàng trung ương, nói với báo Financial Times rằng cơ quan đã ủng hộ các nỗ lực của các ngân hàng trung ương thế giới trong việc sáng tạo loại tiền kỹ thuật số của các loại tiền nhà nước.Nhiều ngân hàng trung ương đang làm việc đó; chúng tôi đang làm việc đó, ủng hộ, họ,” theo ông Carstens nói với Financial Times.“Và nó có thể sớm hơn chúng ta nghĩ rằng có thị trường và chúng ta cần có thể cung cấp các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.”Nhiều ngân hàng trung ương, gồm ngân hàng Riksbank của Thụy Điển, đang thực hiện các phiên bản tiền kỹ thuật số của chính họ, qua việc cung cấp việc có được trực tiếp tiền ngân hàng trung ương. Hiện tại, chỉ có các ngân hàng tư mới có thể cho vay trực tiếp từ các cơ quan thẩm quyền tiền bạc.Các ngân hàng trung ương, gồm ngân hàng của ông Carstens, đã thờ ơ đợt sóng của tiền điện tử, xem nó giống như tiền ảo và như công cụ đầu cơ mà không thể được mô tả như tiền, vì sự chao đảo của trị giá của chúng chống lại với tiền nhà nước được sử dụng rộng rãi, như đồng đô la của Hoa Ky, và đồng euro của Châu Âu.