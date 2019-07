Từ Cai Thuốc Tới Bệnh Viện

Bệnh là nỗi lo triền miên của dân mình… Nhiều khi chỉ vì tự mình gây ra bệnh, như hút thuốc lá, uống rượu, phê ma túy, hoan lạc luông tuồng… Trong khi đó, y phí lúc nào cũng là gánh nặng, bệnh viện lúc nào cũng hết giường…Báo Dân Trí kể: Theo tổng đài Tư vấn cai nghiện Thuốc lá BV Bạch Mai 1800 6606, sau 4 năm hoạt động tổng đài đã tiếp nhận hơn 50.000 cuộc gọi, tư vấn cho 31.200 cuộc gọi, hỗ trợ 900 người cai thuốc lá thành công (dừng hút trên 1 năm).Phụ Nữ & Gia Đình kể chuyện già hơn tuổi: Cả phụ nữ và đàn ông Việt đang bị lão hoá sớm hơn so với tuổi là do những sai lầm trong việc chăm sóc da.TS.BS Lê Thái Vân Thanh, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.SG (BV ĐHYD) cho hay, Việt Nam là một quốc gia nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, đặc biệt là ở miền Nam có những mùa cao điểm của nắng nóng gay gắt.Do đó, người dân thường phải tiếp xúc và làm việc thường xuyên dưới thời tiết khắc nghiệt. Điều này dẫn đến những vấn đề về rối loạn tăng sắc tố da như nám da, đốm nâu, tàn nhang, hay thường gặp là tình trạng lão hóa da sớm, tiến triển nhanh vì không biết cách bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.Báo Người Đưa Tin kể về vụ bé sơ sinh tử vong với vết đứt ở cổ: Bác sĩ đỡ đẻ chính có chuyên khoa... Răng - Hàm - Mặt.Ông Phạm Hồng Cường, Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ xác nhận do bệnh viện thiếu bác sĩ khoa sản, không còn cách nào khác nên để bác sĩ Nguyễn Hữu Quyền, khoa Răng - Hàm - Mặt trực chính ở khoa sản và tham gia đỡ đẻ ca sinh của sản phụ Nguyễn Thị Tình.Chiều 2/7, thông tin từ bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, bệnh viện này đã đình chỉ công tác đối với 2 nữ hộ sinh Hoàng Thị Định và Hoàng Thị Trinh để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé sơ sinh con trai của sản phụ Nguyễn Thị Tình; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc...."Ở khoa sản bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa có trách nhiệm. Chứ tôi là bác sĩ trực nhưng không có chuyên môn về thai sản và chưa từng làm về sản nhi. Tôi chỉ giúp các hộ sinh. Các hộ sinh bảo tôi làm gì, lấy cái gì thì tôi sẽ làm cái đó", bác sĩ Quyền cho rằng mình không liên quan đến vụ việc và từ chối khi PV liên hệ.Bản tin Infonet kể chuyện người đàn ông say rượu đánh nữ bác sĩ khoa sản: Sở Y tế Đồng Nai yêu cầu xử nghiêm minh. Vụ bác sĩ bị người nhà say xỉn đánh vô cớ, Sở y tế Đồng Nai gửi công văn lên UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo xử lý nghiêm minh để làm làm gương cho các đối tượng khác.TS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, Sở đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh này đề nghị xử lý nghiêm người đàn ông đi chăm vợ sinh nhưng lại đánh bác sĩ vô cớ. TS Anh Vũ cho biết nữ bác sĩ bị hành hung mặc dù sức khỏe đã ổn định nhưng vẫn chưa đi làm được vì vẫn còn hoảng loạn.Báo Sức Khỏe & Đời Sống kể: GS.TS Nguyễn Văn Kính - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện Việt Nam có gần 8 triệu người mắc bệnh viêm gan virút, nhu cầu điều trị là rất lớn. Tuy nhiên nhiều người lại không biết mình mắc bệnh, chỉ đến khi có biểu hiện vàng mắt, vàng da, bụng trướng... mới đi khám thì đã muộn. Cách duy nhất để phát hiện bệnh này là xét nghiệm sàng lọc để điều trị sớm và ngăn ngừa lây nhiễm.VTC News kể: Bệnh viện ở Đà Nẵng xả thải gây ô nhiễm khủng khiếp… Mùi hôi bốc lên từ công trình xử lý nước thải Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng khiến các hộ dân phải đóng kín cửa nhà hoặc lánh đi nơi khác.Ngày 1/7, nhiều hộ dân tại phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tiếp tục phản ánh bức xúc vì mùi hôi thối bốc lên từ công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.Công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng nằm ngay phần khuôn viên sau bệnh viện, tiếp giáp với khu dân cư kiệt 45 trên đường K20, thuộc phường Khuê Mỹ.CafeF kể: Ung thư đang trở thành gánh nặng trên thế giới, tỷ lệ người mắc ung thư ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, GS Trần Văn Thuấn cho biết 70% ung thư là phòng tránh được. 5 loại ung thư hàng đầu ở nam giới Việt Nam là ung thư gan (21,5%), phổi (18,4%), dạ dày (12,3%), đại trực tràng (8,4%) và vòm họng (5,0%) và ở phụ nữ là ung thư vú (20,6%), đại trực tràng (9,6%), phổi (9,4%), dạ dày (8,6%) ) và gan (7,8%).Ăn uống lành mạnh, không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu, giữ cân nặng vừa phải và tập thể dục thường xuyên là những lối sống tuyệt vời để ngăn ngừa ung thư. Áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng tránh bệnh tật nhất là các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường...Báo Tuổi Trẻ kể: Ngày 2-7, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết bệnh viện này vừa phẫu thuật cấp cứu, nối thành công dương vật bị đứt lìa cho một nam bệnh nhân được chuyển đến từ tỉnh Sóc Trăng.Trước đó, ngày 30-6, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ tiếp nhận cuộc gọi từ một bệnh viện tuyến dưới, thông báo chuẩn bị chuyển viện trường hợp bệnh nhân bị đứt lìa dương vật.Theo đó, anh T. (40 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng máu chảy vùng dương vật. Người nhà nói do vô ý anh T. bị đứt lìa dương vật.Báo Người Lao Động kể về bệnh vô cảm của người dân: Nguyên nhân dẫn đến bệnh vô cảm là do người ta ngại phiền phức, sợ vạ lây, sợ bị trả thù, sợ mất thời gian, sợ liên lụy và cả thiếu ý thức cộng đồngCâu chuyện một phụ nữ bị thương nặng và tử vong sau khi va chạm taxi ở quận Tân Phú (TP.SG) một lần nữa khiến dư luận bức xúc. Chưa bàn đến việc trong trường hợp đó nên hay không nên đưa nạn nhân lên xe đi cấp cứu ngay (vì có những trường hợp làm không đúng cách sẽ nguy hiểm hơn cho nạn nhân), chỉ riêng hình ảnh nhiều người qua lại rồi bỏ mặc nạn nhân nằm trơ trọi trên vỉa hè cũng đủ dấy lên nỗi lo trước sự thờ ơ, vô cảm đang diễn ra mọi lúc, mọi nơi....hành lang pháp lý trong việc bảo vệ người ngay vẫn còn chưa hoàn thiện, không ít người làm ơn mắc oán khiến con người mất dần niềm tin vào cái tốt, lòng nhân ái.Bản tin VOV kể: Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng vừa mổ cứu sống 1 bệnh nhân bị kéo đâm thủng tim.Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt. Bệnh nhân là Nguyễn Văn Toàn (39 tuổi) ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.Trước đó, 8h sáng ngày 1/7, bệnh nhân Toàn nhập viện trong tình trạng choáng, khó thở, tím tái, mạch và huyết áp không đo được. Theo người nhà bệnh nhân, khi đang dọn dẹp bàn học cho con, anh Toàn bị trượt chân ngã. Khi đó trên tay đang cầm cây kéo nên bị đâm vào lồng ngực.VTV kể: Thói quen ăn đồ ăn nhanh với chất béo bão hòa cao, ít chất xơ, thích uống rượu hoặc hút thuốc thường xuyên là tất cả các yếu tố góp phần gây ung thư đại tràng.Ung thư đại tràng là loại ung thư phổ biến thứ ba với tỷ lệ mắc ở cả nam và nữ tỷ lệ tương đương nhau. Nhưng hầu hết mọi người đều lơ là, không quan tâm đến thói quen sinh hoạt bởi họ nghĩ rằng ung thư là một vấn đề rất xa vời.Đa số các ca bệnh được phát hiện ở những người trên 50 tuổi, bắt đầu là một khối u nhỏ ở đại tràng và phải mất ít nhất 3 - 5 năm để khối u trở thành ung thư đại tràng. Ngoài ra, ung thư đại tràng cũng là mối đe dọa thầm lặng đối với cơ thể. Do giai đoạn đầu của bệnh, không có triệu chứng gì mà chỉ có triệu chứng khi di căn.Báo Kiến Thức kể: Cơ thể đạt khả năng đốt cháy mỡ cao nhất vào buổi sáng. Theo một nghiên cứu mới đây được công bố trên tờ British Journal of Nutrition thì những người chạy bộ bằng máy tập thể dục trước bữa sáng sẽ đốt cháy nhiều hơn khoảng 20% mỡ so với người ăn sáng trước. Các chuyên gia cho rằng: “Tập luyện lúc này sẽ giúp cơ thể tiêu thụ lượng mỡ tích trữ, cơ thể không chỉ đào thải độc tố qua mồ hôi mà còn khiến dạ dày rỗng đốt cháy mỡ thừa, giúp giảm vòng eo, giảm lượng lớn chất béo trong máu”. Nếu không chịu nổi cơn đói, có thể ăn một ít bánh mì nướng trước khi tập thể dục.Một Thế Giới kể: Ngày 2.7, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị Sở Y tế TP.SG làm rõ việc một phòng khám Trung Quốc trên địa bàn TP tổ chức hoạt động phá thai trái phép, trong khi phòng khám này đã bị tước giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; đồng thời xử lý triệt để, nếu phát hiện sai phạm.Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) cho biết trước đó có thông tin phản ánh, Phòng khám Đa khoa Mayo (35B-35C đường 3/2, phường 11, quận 10, TP.SG) dù đã bị UBND TP.SG tước giấy phép hoạt động, nhưng vẫn nhận phá thai ngoài chuyên môn.Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.SG kiểm tra, xác minh vụ việc trên, nếu phát hiện sai phạm luật khám, chữa bệnh phải giải quyết và xử lý triệt để và báo cáo về Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em (Bộ Y tế) trước ngày 10.7.