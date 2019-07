Hãng Bia Nổ, Tăng GDP, Gạo, Mở Lon

Công ty nấu bia… bỗng nhiên nô. Hãng bia Bình Dương thê thảm, một người chết.Báo Người Lao Động kể: Nổ lớn ở công ty bia tại Bình Dương, 1 người tử vong… Sau tiếng nổ lớn, hàng trăm mét vuông mái tôn công ty bị tốc bay, một số bồn chứa bia bị văng mất nắp, một người tử vong.Trưa 29-6, công nhân Công ty TNHH P.M.H - chuyên sản xuất bia, nằm trên đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương - nghe tiếng nổ lớn.Báo Lao Động kể: GDP 6 tháng năm 2019 ước tính tăng 6,76% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng trưởng quý II ước đạt 6,71%. Tăng trưởng quý II và 6 tháng đầu năm thấp hơn cùng kỳ năm 2018, nhưng cao hơn giai đoạn 2011-2017.Theo phân tích của Tổng cục Thống kê, trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,39%, đóng góp 6% vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 8,93%, đóng góp 51,8%; còn khu vực dịch vụ tăng 6,69%, đóng góp 42,4%.Thời Báo Kinh Tê Sài Gòn kể chuyện: Lo lắng chuyện gạo Việt vào Trung Quốc giảm đến 75%... Xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh trong những tháng đầu năm nay là kết quả không mấy bất ngờ khi thị trường này đã có sự điều chỉnh về chính sách nhập khẩu.Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 2,76 triệu tấn, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2018, trị giá đạt khoảng 1,18 tỉ đô la Mỹ, giảm 20,4%. Trong đó, riêng với thị trường Trung Quốc, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2019 đạt 111,3 triệu đô la, giảm đến 75% so với cùng kỳ. Đây cũng là thị trường có kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh nhất.Chữ lon xin đừng viết thêm dấu… Bản tin TTXVN kể: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên tiếng về quảng cáo ‘Mở lon Việt Nam’ của Coca – Cola. Trao đổi với báo chí liên quan đến quảng cáo “Mở lon Việt Nam” của Coca - Cola, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Ninh Thị Thu Hương cho biết, việc gắn chữ “lon” như cách của Coca - Cola là phản cảm, thiếu thẩm mỹ vì tên gọi Việt Nam không thể tùy tiện sử dụng với mục đích quảng cáo, gắn với các slogan một cách thiếu trang trọng như vậy.Trước đó, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) đã ban hành ba văn bản nêu rõ, nội dung quảng cáo sản phẩm Coca - Cola Việt Nam trên truyền hình và một số phương tiện quảng cáo có sử dụng cụm từ "Mở lon Việt Nam".Bà Ninh Thị Thu Hương cũng cho rằng, cụm từ lon Việt Nam trong cụm từ “mở lon Việt Nam” là không có nghĩa. Trong tiếng Việt không có từ lon Việt Nam. Chưa kể bản thân chữ lon đặt cạnh cái khác là rất phản cảm và thiếu văn hóa, thiếu thẩm mỹ. Ví dụ như có thể thêm mũ thêm rất nhiều thứ. Nếu quảng cáo ngoài trời, có nhiều tình huống có thể thêm mũ thêm dấu vào từ đó thì sẽ rất khủng khiếp.Báo Pháp Luật kể: Rất nhiều ý kiến trên cộng đồng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên "tột bậc", "không thể tưởng tượng" nổi khi Cục văn hóa cơ sở cứ nhất quyết không chịu "Mở lon" là .... "mở lon"! Có thể việc dùng từ "Mở lon Việt Nam" là không rõ ràng nhưng việc chẻ chữ "lon" để phân tích rồi suy diễn như suy nghĩ của bà Cục trưởng, rằng "Hãy giả sử nếu người ta thêm dấu, thêm mũ vào cho từ đó... Từ "lon Việt Nam" có rất nhiều vấn đề, thì quả là "không tưởng tượng nổi"!Làm quản lý văn hoá vốn không dễ, và càng tệ nếu thật sự không am hiểu tiếng mẹ đẻ của mình để suy diễn rồi "tuýt còi" như sự việc trên. Nếu bất cứ cơ quan hành pháp nào cũng áp dụng sự suy diễn như vụ “mở lon” này thì luật lệ sẽ ra sao, mọi sự quản lý liệu có trở thành trò cười cho người dân như hôm nay.Xe lửa trật bánh… Bản tin Zing kể: Tàu SE3 đang trên đường từ Hà Nội vào TP.SG, đến địa phận đèo Hải Vân thì bị trật bánh ở toa số 4 khiến nhiều hành khách lo sợ. Khoảng 17h ngày 29/6, ngành đường sắt đã hoàn tất việc cứu hộ tàu SE3, để thông tuyến đường sắt đoạn qua địa phận Đà Nẵng. Lúc 11h cùng ngày, tàu SE3 lưu thông hướng Hà Nội - TP.SG bất ngờ trật bánh khỏi đường ray ở khu vực đèo Hải Vân thuộc địa phận TP Đà Nẵng. "Tàu rung lắc mạnh khiến mọi người hoảng hốt. Sau đó, ở toa số 4 bị cắt điện và chúng tôi được di chuyển đến các toa số 3 để về Đà Nẵng", một hành khách chia sẻ.Tài Nguyên & Môi TRường kể chuyện Ninh Bình: Thiệt hại 0,7ha rừng trong Danh thắng Tràng An do cháy 6h liên tục. Vào lúc 18 giờ ngày 28/06 tại khu vực rừng đặc dụng trên núi Vụng Quao, thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An đã xảy ra cháy rừng. Sau 6 giờ hoành hành, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn, gây thiệt hại 0,7ha rừng.Báo Giao Thông kể: Bị vây bắt, “cát tặc” chống trả quyết liệt trên sông Đồng Nai… Bị phát hiện hút cát trái phép, "cát tặc" chống trả quyết liệt lực lượng chức năng trên sông Đồng Nai. Khuya 28/6, trong lúc tuần tra trên sông Đồng Nai (thuộc địa bàn xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), tổ công tác của Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái, Phòng CSGT đường thủy, Công an TP.SG, phát hiện nhiều phương tiện đang hút cát dưới sông bơm lên các ghe gỗ không biển kiểm soát.Khi phát hiện tổ tuần tra, các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy tán loạn, đồng thời quyết liệt ngăn cản ca nô của lực lượng biên phòng tiếp cận.Báo PetroTimes kể chuyện Hà Nội: Theo Cục Thống kê Hà Nội, trong tháng 6, khối lượng hàng hóa vận chuyển trên địa bàn Hà Nội ước tính đạt 71 triệu tấn, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 5.877 triệu tấn.km, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu đạt 3.232 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 422 triệu tấn, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 34.879 triệu tấn.km, tăng 11,3%; doanh thu đạt 19.119 tỷ đồng, tăng 12,2%.Bản tin CafeF kể chuyện kinh doanh toàn quốc: cả nước có gần 67.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là hơn 860.000 tỉ đồng, tăng 4% về số doanh nghiệp và tăng hơn 32% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,8 tỉ đồng, tăng 28%.Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 6 tháng đầu năm nay là 21.100 doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.Doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 21.800. Trong đó, có 11.000 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018. Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 7.800 doanh nghiệp, tăng 18%.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể: Trả giá bằng 25 năm tù vì so đo 10 ngàn đồng tiền cước xe… Tại tòa, Thỏa khai vì nghĩ nhà xe của anh H. thu đắt hơn các xe cùng tuyến 10.000 đồng nên khi về đến bến xe, Thỏa vô cùng ấm ức. Thỏa gọi Thái đến rồi gây gổ, đánh nhau với anh H. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, cả hai rời khỏi hiện trường, đến nhà người thân của Thỏa bàn bạc nhằm tìm cách giảm nhẹ tội.HĐXX sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Bình đã xét xử Trần Ngọc Thỏa về tội Giết người. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Tiến Thái 17 năm tù, Trần Ngọc Thỏa 8 năm tù. Về mặt dân sự, buộc 2 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 600 triệu đồng.VTC News kể: Sau khi phun thuốc tăng trưởng, vườn sầu riêng nhà ông Trường đột nhiên bị rụng hết trái gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ngày 29/6, một lãnh đạo công an xã Ea Yông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) để kiểm tra, xác định nguyên nhân sầu riêng của một hộ dân bị rụng trái, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng."Cơ quan công an huyện và Phòng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Krông Pắk đã lấy các mẫu tại vườn nhà ông Trường để về kiểm tra, làm rõ nguyên nhân việc rụng trái. Sau khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể, còn việc kẻ gian có bỏ thuốc hay không thì vẫn chưa khẳng định được", vị này cho biết.Bản tin Infonet/Người Lao Động kể: Hotgirl 20 tuổi cầm đầu đường dây bán thuốc lắc từ Sài Gòn về Nha Trang… Với ngoại hình ưa nhìn, ít ai ngờ được Phương Linh lại cầm đầu đường dây thuốc lắc từ TP.SG về Nha Trang (Khánh Hòa).Ngày 28/6, Công an TP Nha Trang cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Phương Linh (SN 1999, ngụ thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) cùng với người tình Lê Thanh Long (SN 1988, ngụ TP Nha Trang) để điều tra, làm rõ đường dây chuyên cung cấp thuốc lắc từ TP.SG ra TP Nha Trang.