Ứng Viên Đại Sứ Mỹ Tại LHQ: Biến Đổi Khí Hậu Đe Dọa Thế Giới

WASHINGTON - Bà Kelly Craft, ứng viên đại diện Hoa Kỳ tại LHQ, không đồng quan điểm với TT Trump về biến đổi khí hậu. Trong buổi điều trần với các nhà lập pháp, bà nói: sẽ cổ vũ các nuớc cùng nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong quá khứ, bà Craft tỏ ý tin tưởng vào quan điểm của 2 phe tranh luận.Với TT Trump, biến đổi khí hậu là bịa đặt. Năm 2017, ông tuyên bố giải kết với hiệp định khí hậu Paris với lý do: công nhân Hoa Kỳ bị thiệt tại. Đầu tháng này, ông quy trách nhiệm các nước về ô nhiễm không khí và nước.Bà Craft đang là ĐS Hoa Kỳ tại Canada. Năm 2017, bà nói: lý lẽ của các khoa học gia của 2 bên tranh luận là đúng. Nhưng trong buổi điều trần tại Thượng Viện ngày 19-6, bà công nhận các hoạt động của con người góp phần vào biến đổi khí hậu, là vấn đề phải coi là nghiêm trọng. Tuy nhiên, ĐS Craft ủng hộ quyết định giải kết với hiệp định khí hậu Paris, và Hoa Kỳ không nên nhận gánh nặng quá lớn vì thế giới.Bà bị chú về các liên lạc với kỹ nghệ mỏ than. Chồng bà là Joseph Craft III, chủ nhân của Alliance Re-sources Partners, 1 trong các công ty than lớn nhất nước.Cùng ngày 19-6, chính quyền Trump nới lỏng các hạn chế với kỹ nghệ điện đốt than đá.