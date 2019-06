Xe Hơi, Nổ Phone, Thanh Tra, Từ Thiện

Nhiều công ty Thái Lan và Indonesia tràn vào thị trường Việt Nam hốt bạc…Bản tin SOHA/VietnamNet kể: Ô tô thuế 0% tràn về, Thái, Indo thu lợi tỷ USD nhờ dân Việt… trong 5 tháng đầu năm 2019 đã có 1,42 tỷ USD được chi ra để nhập cảng 64.795 xe ô tô nguyên chiếc từ nước ngoài, tăng mạnh so với các năm trước đó.Thái Lan chiếm vị trí số một về xuất cảng ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam với 38.386 xe, trị giá 762 triệu USD; tiếp theo là Indonesia với 19.477 xe, trị giá 276 triệu USD. Như vậy Việt Nam đang trở thành thị trường tiêu thụ ô tô lớn cho Thái Lan và Indonesia. Nhờ được hưởng thuế suất thuế nhập cảng ưu đãi mức 0%, giá ô tô nhập cảng nguyên chiếc từ Thái Lan và Indonesia khá rẻ nên ngày càng có lợi thế, cạnh tranh mạnh với xe trong nước.Báo SGGP kể chuyện anh thanh niên: Mất bàn tay vì điện thoại phát nổ khi đang sạc pin… Ngày 18-6, bác sĩ tại viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết một nam bệnh nhân bị nát bàn tay do vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại.Khuya ngày 17-6, bệnh nhân Nguyễn Văn D. sinh năm 1997, ngụ tại huyện Định Quán, Đồng Nai được đưa đến nhập viện trong tình trạng toàn bộ bàn tay trái bị dập nát hoàn toàn.Các bác sĩ phải hồi sức, làm các xét nghiệm liên quan khẩn cấp và đưa bệnh nhân D. vào phòng mổ. Bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình – bỏng cho hay, bàn tay trái của bệnh nhân đã bị nát. Do đó đành phải cắt cụt cả bàn tay cho bệnh nhân D..Bản tin Zing kể: Smartphone màn hình gập có thể chết từ trứng nước bởi Samsung, Huawei… Việc Samsung và Huawei liên tục rời ngày ra mắt sản phẩm khiến người dùng lo ngại về chất lượng smartphone màn hình gập và tương lai của ngành công nghiệp di động.Smartphone màn hình gập được xem là tương lai của ngành công nghiệp di động khi nó có thể thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với điện thoại. Tuy nhiên, Samsung Galaxy Fold và Huawei Mate X - 2 mẫu máy tiên phong cho trào lưu này - đang cho thấy điều ngược lại.Bản tin TTXVN kể về vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng “vòi tiền”: Khởi tố 3 đối tượng… Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng liên quan vụ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng “vòi tiền”.Ngày 18/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng, cùng 2 thành viên trong đoàn là: Đặng Hải Anh, chuyên viên Phòng Thanh tra xây dựng 2 và Nguyễn Thùy Linh, cán bộ Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.Báo Công Thương kể: Sản phẩm cá tra của Việt Nam được đánh giá là có nhiều dư địa tăng xuất cảng vào Trung Quốc trong năm 2019 và các năm tới nếu doanh nghiệp (DN) tiếp tục đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng và mở rộng các hoạt động tiếp thị tại đất nước đông dân nhất thế giới này.Nguyên nhân là do khi Trung Quốc miễn thuế cho các sản phẩm cá tra Việt Nam xuất vào nước này sẽ khiến giá cá tra Việt Nam cạnh tranh hơn so với các loại cá khác của các nước khác xuất cảng vào Trung Quốc.Bản tin VOV kể: “Quý bà” vờ làm từ thiện lừa 6 chủ doanh nghiệp lĩnh 16 năm tù… Ngày 18/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Mai Thùy Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 18/6, bị cáo Mai Thùy Linh đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo Linh 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 46 Bộ luật Hình sự 1999, buộc bồi thường cho 6 bị hại hơn 12 tỷ đồng (bao gồm cả lãi suất ngân hàng).Báo Tuổi Trẻ kể: 200 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Myanmar… Trong hơn 200 doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Myanmar có các doanh nghiệp lớn như Hoàng Anh Gia Lai, Vietnam Airlines, Viettel, BIDV và sắp tới có thêm SHB.Ngoài ra, Việt Nam còn có một cái tên đáng chú ý khác là Công ty khởi nghiệp sáng tạo Fastgo, do một nhóm các nhà đầu tư trẻ tuổi sang kinh doanh trong lĩnh vực taxi công nghệ. Quỹ đầu tư VinaCapital là người "rót vốn" để phát triển mảng kinh tế chia sẻ này ở Myanmar.VTC News kể chuyện: Giải cứu nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên đường điện cao thế suốt hơn 3 giờ đồng hồ… Khoảng 50 người được huy động đến hiện trường để giải cứu nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên đường dây điện cao thế 500kV.Chiều 18/6, ông Cầm Văn Diễn - Chủ tịch UBND xã Huy Thượng (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) cho biết lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá ngồi vắt vẻo trên đường dây điện cao thế. Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, nhiều người dân địa phương giật mình khi thấy một nam thanh niên trèo lên cột điện cao thế 500kV, rồi bám đu ra đường dây điện.Bản tin VietTimes kể: Ông Nguyễn Hữu Linh thừa nhận ôm ba lần nhưng không dâm ô… Chỉ sau hơn một ngày bị trả lại hồ sơ, ngày 18/6, VKSND quận 4 (TP.SG) đã hoàn trả hồ sơ tới tòa cùng cấp, giữ nguyên cáo trạng. Phiên xử ngày 25/6 tới sẽ được xử kín, do nhiều yếu tố....ông Nguyễn Hữu Linh đều thừa nhận đã ôm hôn bé gái 8 tuổi trong thang máy tại chung cư Galaxy (Quận 4, TP. HCM) tổng cộng 3 lần và hành vi này là sai trái. Nhưng theo bị can, hành vi này chưa đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô theo luật định.Câu hỏi nên nêu ra: có ai ôm hôn vợ ông, hay ôm hôn con gái ông, và nói đó không phải dâm ô, ông phản ứng ra sao?Báo Kinh Tế & Đầu Tư kể: kim ngạch xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các thị trường. Trong 5 tháng đầu năm nay, tỷ trọng này đã đạt 22,4%, vượt xa tỷ trọng của thị trường lớn thứ 2 (là Trung Quốc, chiếm 13,3%).Việt Nam cũng là thị trường đứng thứ 12 năm 2018 xuất cảng vào Mỹ và 2019 được dự báo có thể vượt qua Ireland và Italia lên đứng thứ 10.Các mặt hàng xuất cảng sang Mỹ chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng kim ngạch xuất cảng của Việt Nam như dệt may, giày dép, điện thoại, máy tính, các loại linh kiện, túi xách, ví, va li, hạt điều... Một số mặt hàng xuất cảng vào Mỹ của Việt Nam đứng thứ hạng cao trong các nước, như dệt may chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ.Báo Pháp Luật kể: Bị can Nguyễn Đức Thịnh (trú tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã bị TAND TP Đông Hà tuyên án 15 tháng tù vì hành vi buôn bán tám móng gấu trên mạng xã hội.Cụ thể, trước đó Thịnh thường xuyên đăng tải những thông tin mua bán móng gấu trên trang mạng xã hội để kiếm tiền. Nhiều người đã mật báo việc này cho Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) mong kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý thích đáng.VnExpress kể chuyện Hà Nội: Nữ sinh bán dâm giá 15 triệu đồng (tương đương 650 USD)… Sau bữa ăn trưa với "khách quen", nữ sinh rủ hai cô bạn tham gia bán dâm và nhận ngay 45 triệu đồng.Ngày 18/6, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Loan (24 tuổi, quê Bắc Ninh) 36 tháng tù về tội Môi giới mại dâm. Là sinh viên tại Hà Nội, Loan sống tại một chung cư cao cấp, kiếm tiền từ việc bán dâm.Báo Người Lao Động kể: Thời gian gần đây, cơ quan QLTT liên tục kiểm tra và phát hiện nhiều vụ vận chuyển, kinh doanh kem que có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.Thông tin từ Tổng Cục QLTT cho biết ngày 17-6, Đội QLTT số 7 thuộc Cục QLTT Lào Cai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện và thu giữ lô hàng 8.000 que kem nhập lậu tại khu vực đường Đăng Châu, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Toàn bộ lô hàng do Trung Quốc sản xuất, được đóng trong 200 hộp cac-ton (40 que/hộp).Báo Tuổi Trẻ kể: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo đã đến Quảng Ngãi trong sự đón tiếp cuồng nhiệt của người hâm mộ. Đổi lại, ông Park Hang Seo 'hứa' với người hâm mộ sẽ làm tất cả vì bóng đá Việt Nam. Nói chuyện với người hâm mộ Quảng Ngãi, ông Park bảo mình cũng đến từ một làng quê ở Hàn Quốc. Theo ông, xuất phát điểm ở đâu không quan trọng bằng việc chúng ta nghiêm túc đầu tư vào một lĩnh vực bằng sự nỗ lực và tình yêu: "Vì bóng đá Việt Nam, tôi sẽ làm hết mình. Không chỉ Quảng Ngãi mà bất kỳ miền quê nào của Việt Nam tôi cũng sẽ đến nếu nơi đó cần tôi."Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Hiện nay là thời điểm sôi động của thị trường sách giáo dục (SGD) trước thềm năm học 2019 - 2020. Cùng với nỗ lực cung ứng sách giáo khoa (SGK) và các tài liệu dạy - học phục vụ năm học mới của NXB Giáo dục Việt Nam, các đối tượng in lậu sách bằng nhiều mánh khóe đã trà trộn vào thị trường số lượng không nhỏ SGD khiến công tác quản lý hết sức khó khăn và người tiêu dùng gặp thiệt thòi khi mua phải sách bị làm giả, in lậu.Ông Lê Hoàng Hải - Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN – nói: “Do hệ thống pháp lý hiện chưa có chế tài đủ mạnh để răn đe, ngăn chặn nên đối tượng có nhiều động cơ để thực hiện in lậu SGD, SGK, STK của Nhà xuất bản Giáo dục vì lợi nhuận lớn… Đối tượng sẽ chọn những sách nào có tỷ suất lợi nhuận cao để thực hiện hành vi in lậu. Riêng SGK, về cơ bản ít có sách in lậu vì NXB đã bù lỗ nhiều năm nay nên đầu nậu không thể in rẻ hơn được nữa. Những kẻ in lậu chủ yếu tập trung vào STK, Nhà nước không quản lý giá STK và các NXB quyết định giá bán. Các đối tượng in lậu hiện nay đang tập trung khá mạnh ở mảng sách tiếng Anh, vì sách này có lợi nhuận lớn, giá sách cao.”