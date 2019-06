Lên Núi Phou Si Xem Hoàng Hôn

(Xem: 67)

Lần thứ 2 trong 2 tuần, bột mì được thu hồi vì sợ nhiễm khuẩn E. coli. Lần này, 4,620 thùng bột mì 5 bao tốt nhất của Pillsbury, được bán ra bởi công ty Hometown Food Company và được phân phối tại Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania và Virginia. Bột mì được sản xuất bởi ADM Milling Co. tại Buffalo, New York.