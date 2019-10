Cảnh Sát Garden Grove Tìm Nghi Phạm Cướp Nhiều Lần

GARDEN GROVE -- Vào lúc 9 giờ 08 phút tối ngày 7 tháng 10 năm 2019, cảnh sát của Ty Cảnh Sát Thành Phố Garden Grove đã được phái tới một chiếc xe bán thực phẩm, đậu tại góc tây bắc đường Euclid Street và Hazard Avenue vì một vụ cướp có vũ khí vừa xảy ra.Một nghi can đàn ông vào xe tải và vung một khẩu súng ngắn bán tự động. Nghi can đòi tiền nhân viên. Nhân viên đã giao cho nghi can $250 tiền mặt. Nghi can bỏ chạy bằng chiếc xe Jeep Cherokee màu bạc, về hướng tây của đường Hazard Avenue.Đã có thêm các vụ cướp với cùng các hoàn cảnh và cùng nghi can được mô tả trong tuần rồi.Bất cứ ai có thông tin gì về những cuộc điều tra này thì xin liên lạc với Ty Cảnh Sát Thành Phố Garden Grvoe qua số điện thoại 24 giờ: 714-741-5704.