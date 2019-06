Cảnh Sát Biên Giới Xem Di Dân Lậu Như Tội Phạm

Những nhà chăm sóc y tế đang chống đối chính sách di dân của liên bang, khi tố họ đối xử với di dân bất hợp pháp như tội phạm, bao gồm cả việc còng họ vào giường bệnh, hoặc ép bác sĩ phải cho họ xuất viện sớm để bị giam cầm hoặc trục xuất.Kathryn Hampton của tổ chức Bác Sĩ Cho Nhân Quyền đã nói với New York Times hôm Thứ Hai 10 tháng 6 rằng: bác sĩ là những người phải tuân thủ những nguyên tắc về luân thường đạo lý, cũng như bổn phận phải chăm sóc bệnh nhân. Vậy mà họ đã bị buộc phải hành động đi ngược lại với những gì mà họ đã được huấn luyện.Một nhóm luật sư bất vụ lợi đã báo cáo một số trường hợp khi mà ưu tiên chăm sóc y tế đã phải lùi bước cho vấn đề an ninh di dân.Nhân viên của Lực Lượng Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới đã từ chối thảo luận về vấn đề trên, và nói New York Times nên tham khảo những qui định về cách giám sát những di dân bất hợp pháp đang bị tạm giữ.Một số xe của lực lượng này ngay gần bệnh viện cũng đã gây ra nỗi sợ hãi, khiến những di dân bị bệnh không dám vào để được chăm sóc.Rất nhiều người di dân đến biên giới phía nam Hoa Kỳ trong tình trạng bệnh tật, có khi nguy kịch, cần được chăm sóc y tế sau một chặn đường dài đi từ Trung Mỹ.