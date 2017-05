Lại Thêm 5 Năm Nữa

Ông Emmanuel Macron đắc cử Tổng thống thứ 8 của nền Đệ V Cộng Hòa Pháp, với 66,06% số phiếu cử tri bầu cho ông hômChủ nhựt 7/5/2017. Macron là Tổng thống trẻ tuổi nhứt từ 58 năm qua.Đối thủ của ông, Bà Marine Le Pen dành được 10, 6 triệu phiếu, hơn gắp đôi số phìếu của cha trước khi giao Mặt Trận Dân tộc (FN) lại cho bà. Cũng trong vòng nhì hôm 7/5, bà được số phiếu cử tri dành cho bà 3 lần nhiều hơn ở vòng I. Như vậy tuy thất cử nhưng tương lai chánh trị của Tổ chức FN mở ra nhiều hứa hẹn tốt đẹp, trong lúc đó các chánh đảng lớn theo khuynh hướng Tả/Hữu lại sập tiệm.Tổ chức Tiến Bước (En Marche) chỉ mới thành lập nhằm mục tiêu duy nhứt là đưa ông Macron làm cơ sở tranh cử Tổng thống nay trở thành đảng cầm quyền. Dĩ nhiên đảng trưởng Macron đã từ chức để vào Điện Elysée làm Tổng thống, giao chức đảng trưởng lại cho người kế nhiệm.Chỉ trong thời gian ngắn, từ tay trắng, ông Emmanuel Macron làm nên sự nghiệp vĩ đại, có một không hai, là vị Tổng thống "siêu quyền lực" của Âu châu. Vì theo Hiến pháp của Pháp, cùng được bầu trực tiếp, nhưng ông Tổng thống lại có quyền tự quyết định giải tán Quốc Hội. Trái lại, Quốc Hội không có trọn quyền như vậy đối với ông Tổng thống.Như đã nói, chỉ trong thời gian ngắn, ông Macron trở thành ông Tổng thống từ hôm 7/5 vừa qua, hoàn toàn không trải qua một qui trình bình thường. Ông học xong Quốc Gia Hành chánh (ENA), trường đào tạo quan lại, vào làm Thanh tra Tài chánh, làm ngân hàng tư, được giới thiệu vào Tổng thống phủ làm Phó Phụ tá (Phó Cố vấn) cho ông Tổng thống xã hội François Hollande, làm Tổng trưởng Kinh tế, từ chức ra lập đảng, ứng cử Tổng thống. Ông chưa hề tham gia tranh đấu chánh trị đảng phái, cả tham gia xuống đường, …Ở Pháp, thông thường, muốn làm chánh trị, thời sinh viên gia nhập Đoàn Thanh niên của một chánh đảng như đảng Những Người Cộng Hòa nếu chọn con đường phe Hữu. Cũng giống như ở Việt nam, gia nhập Đoàn (Thanh niên cs hồ chí minh), lập thành tích để được giới thiệu vào đảng cs.Học xong, sẽ gia nhập đảng / Đảng giới thiệu ứng cử Thị xã, Hội đồng Quản Hạt, Dân biểu. Khi đảng lập chánh phủ, đảng đề cử vào chánh phủ. Từ đây, cửa vào Điện Elysée bắt đầu mở ra.Nếu chọn cánh Tả, cũng phải gia nhập tổ chức Thanh niên. Thanh niên cộng sản hay Thanh niên Xã hội. Tổ chức biểu tình, kết hợp với nghiệp đoàn đều thuộc phe Tả, chống chánh phủ phe hữu. Ở Pháp có Quỹ Bảo hiểm sức khỏe sinh viên, Học sinh là ổ của Thanh niên Tả phái. Hoạt động hăng say ở đây, lập nhiều thành tích ngoạn mục, qua thời gian dài, sinh viên sẽ được trường Đại học, với Ban lãnh đạo cánh Tả, cấp cho bằng cắp về các môn mà người không trong đảng, ôm bằng cấp này, chỉ có thất nghiệp. Đó là trường hợp bằng Cử nhơn Sử của ông cưụ Thủ tướng và cựu ứng cử viên Tổng thống của đảng Xã hội.Cũng giống như cánh Hữu, sau tổ chức Thanh niên, sẽ được đảng giới thiệu ứng cử địa phương, rồi Dân biểu. Khi có bầu cử Tổng thống, đảng sẽ giới thiệu tranh cử.Bình thường, tất cả người làm chánh trị ở Pháp đều phải qua qui trình này. Ông Tổng thống sắp mản nhiệm, François Hollande, cũng không ngoài nề nếp truyền thống đó.Nhưng ông Macron là một ngoại lệ!Tổng thống siêu quyền lựcTổng thống Pháp là "siêu quyền lực" không phải vì được bầu cử trực tiếp. Trong Liên Hiệp Âu châu, có 12 ông Tổng thống trong số 21 ông được bầu trực tiếp như trường hợp ở Pháp nhưng lại không có nhiều quyền hành như Tổng thống Pháp. Như họ không có quyền nắm giữ chìa khóa nguyên tử và một mình quyết định xử dụng vũ khí nguyên tử, đàm phán các hiệp định quốc tế và đứng đầu phái đoàn trong các cuộc gặp gỡ quốc tế. Họ cũng bổ nhiệm Thủ tướng nhưng không có quyền tự tiện giải tán Quốc Hội.Ngoài Liên Hiệp Âu châu, có ông Tổng thống Nga cũng là người có nhiều quyền lực mạnh mà các vị đồng nhiệm khác không có. Quyền lực của ông Tổng thống Nga, hiện nay là ông Putine, còn "siêu" ông Tổng thống Pháp.Ông Tổng thống Nga phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng và có thể cách chức Bộ trưởng và cả Thủ tướng. Mặt khác, Tổng thống Nga lãnh đạo các Bộ quan trọng như Quốc phòng, Nội vụ và Ngoại giao, vạch ra đường hướng đối nội và đối ngoại. Trong thực tế, ông Tổng thống Pháp cũng có quyền như vậy nhưng không ghi trong Hiến pháp.Hơn nữa, Tổng thống Nga có quyền giải tán Quốc Hội, như ông Tổng thống Pháp, ban hành các sắc lệnh và thậm chí có quyền phủ quyết các đạo luật đã được nghị viện thông qua.Tóm lại, đó là một "Siêu Tổng thống" được ghi rõ ràng trong Hiến Pháp và đây là điều khác biệt đối với Pháp.Ông Tổng thống Hollande chuẩn bị trao quyềnChỉ còn 4 ngày nữa là ông Tổng thống Hollande phải trả Điện Elysée cho ông Macron, tân Tổng thống. Năm nay, ông 62 tuổi, không biết ông đủ tuổi đi hưu trí chưa nhưng số năm đóng góp quỹ an sinh xã hội chắc đủ để cho ông nghỉ hưu.Theo tuần báo Marianne, số ngày 06/12/2014, tiết lộ, khi nghỉ hưu, ông Hollande sẽ lãnh hằng tháng 35700€. Nhờ lương công chức cao cấp mà ông vẫn tại chức tuy ông hoạt động đảng, làm Dân biểu, làm Tổng thống. Nhưng khi tuần báo Marianne tung tin này ra, Điện Elysée đính chánh nói rằng ông Hollande sẽ chỉ có 15000€ net/tháng (Trừ các khoản, còn bỏ túi). Ông sẽ vế quê Corrèze dưỡng già cho đỡ tốn kém hơn ở Paris. Một mình hay với bà bồ nào?Trong lúc làm va-li, ông Hollande chủ tọa buổi họp Hội đồng Tổng trưởng cuối cùng hôm nay tại phòng họp thường lệ Murat trong Điện Elysée. Buổi họp nghiêm trọng và cảm động vì sau đây là mọi người từ giã nhau. Kẻ thất nghiệp, người có việc mới. Ai cũng nghĩ tới buổi họp này và hôm nay, trở thành thực tế.Trong nhìệm kỳ Tổng thống 5 năm, cứ mỗi sáng thứ tư, là họp Hội đồng Tổng trưởng. Có tất cả 250 buổi họp, trừ trong dịp hè. Họp Hội đồng Tổng trưởng có truyền thống từ vua Louis XIV. Nhà vua tổ chức họp những ngưởi phụ tá vào 10 giờ sáng thứ tư.Ở bên ngoài, Tổng Bộ trưởng, ai thân nhau, xưng hô "mầy/tao" với nhau nhưng trong buổi họp, mọi người phải giữ lễ đúng theo lễ nghi của Tổng thống phủ. Mọi người ngồi vào đúng chỗ của mình, được chỉ định bằng tấm bản nhỏ ghi tên và chức vụ đặt trên mặt bàn lớn, dưới ánh đèn lớn rất uy nghi. Khi viên thừa phái (huìssier) mở cửa hô lớn "Tổng thống" (Monsieur le Président)! Cũng như ngày xưa, "Hoàng Thượng lâm triều"! Mọi người đứng lên chờ cho ông Tổng thống yên vị mới cùng ngồi xuống.Ông Tổng thống Hollande đã nghìêm nghị ban huấn từ trước "Chúng ta là những người Đại diện cho Quốc dân, phải luôn luôn giữ đúng tư cách ấy. Chúng ta có quan hệ thân tình nhưng không có nghĩa là thìếu lễ đối với nhau. Lễ là kính trọng cơ chế công quyền".Hôm nay, sau buổi họp, nhiều người đút túi cây viết chì bằng gỗ có khắc phù hiệu Tổng thống phủ để làm kỷ niệm.Bà Brìgitte Bardot bầu cho Marine Le PenHôm 17/03/2017, trước vòng I, trong một bài phỏng vấn, nhựt báo Le Figaro cho biết bà Brigitte Bardot, cô đào nguyên tử của Pháp, nay 82 tuổi, làm Chủ tịch Hội Bảo vệ súc vật, sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Marine Le Pen, như từ trước giờ.Bà giải thích tại sao vẫn ủng hộ Marine Le Pen. Theo sát cuộc vận động tranh cử Tổng thống của các ứng viên, bà thấy không có ứng viên nào có tên với vần “ON” ở cuối đáng cho bà tín nhiệm. FillON, MacrON, MélenchON, HamON đều bị bà loại ra hết vì bà chỉ chọn tên bằng chữ «M».Tuy nhiên, Brigitte Bardot cũng nói là bà rất thương ông Mélenchon (ứng cử viên đảng “Bất Khuất” gồm các đảng cộng sản Đệ III và Đệ IV, các đảng cục Tả khác) vì có lần, ông ấy nói là «nếu ông đắc cử Tổng thống, ông sẽ quét dọn, làm vệ sinh (ménage) cho các lò thịt». Bà còn nói thêm “Ông ấy có tài ăn nói giỏi”.Brigitte Bardot đã ủng hộ Marine Le Pen từ năm 2012 vì bà cho rằng bà Marine Le Pen sẽ cứu nước Pháp, đem nước Pháp lại cho người Pháp.Cũng chính Brigitte Bardot, nhơn biến cố cộng sản sụp đổ, báo chí hỏi bà, với tư cách Chủ tịch Hội Bảo vệ súc vật, bà nhận xét thế nào về cộng sản, bà trả lời: “Cộng sản, ngày nay, đó là giống hiếm quí đang trên đà tuyệt chủng cần phải được bảo vệ”.Hỏa tiễn Emmanuel MacronMacron không hề phê phán 5 năm cầm quyền của ông Hollande, cũng không hề tìm cách bênh vực ông ấy bởi bênh vực là đồng nghĩa tự đốt cháy tương lai của mình. Nhưng Macron rất hài lòng khi ông Fillon phê phán cách lãnh đạo của ông Hollande.Bà Aquilino Morelle, cựu trợ bút của Hollande, cho tuần báo Les Valeurs Actuelles (số 27/04 – 03/05/ 2017) biết “Macron là Hollande khá hơn nhưng cũng đồng nghĩa với Hollande tệ hại ”. Khi thấy Macron xuất hiện trên TV, ông Hollande vội thốt ra “Đúng là cậu bé mà người ta ao ước”.Tuần báo Le Nouvel Observateur (số 11- 17/05/2017), cơ quan của đảng Xã hội, tiết lộ: “Chính ông Hollande đã chế tạo hỏa tiễn Macron, ông tin như đó là Bác sĩ Frankenstein có thể làm điều ông muốn. Con gà của ông rất trẻ, có tài, sáng giá, gần gủi ông, sẳn sàng với ông. Cậu ta tiến rất nhanh. …Có thời Macron đầu quân với Chevènement, qua Fabius, làm con nuôi Rocard …Sau cùng, được Jean-Pierre Jouyet giới thiệu với Hollande”.Trong một bài trước, Cỏ May có đưa ra vài tin về thế lực sửa soạn con đường cho Macron bước vào Elysée.Phải thừa nhận Macron hôm 7/5 vào Elysée bằng chính đôi chơn của mình. Và biết khai thác thành công tình hình nhơn sự chánh trị Pháp trong lúc rất thuận lợi.Ngoài ra, nếu tin tướng số, Macron còn là người thành công, vượt qua được mọi thách thức, nhờ ở số “Thân cư Thê ” nữa!Ngày 14/05 tới, Emmanuel Macron và Brigitte Macron dọn vào Elysée. Dân Pháp đã giao mạng mình cho ông Tổng thống mới, nghĩ đã thoát được ông François Hollande, nay có thấy thế nào thì cũng phải ráng chịu cho đủ 5 năm nữa.Nguyễn Thị Cỏ May