Lâm Đồng: Áp Dụng Thử Hệ Thống Mã Số Vùng Trồng Cà Phê

Cà phê hạt rang bằng máy ở một nông hộ vùng Lâm Đồng.

Trước tình trạng kém ồn định trong xuất khẩu cà phê vào tháng 5 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN đang có nhiều dự án nhằm phát triển cây cà phê bền vững, điển hình là lập thí điểm xây dựng hệ thống mã số vùng trồng cà phê, theo báo điện tử Trí Thức Trẻ.Vào tháng 5/2019, giá cà phê Robusta nhân xô trong nước tăng theo giá cà phê toàn cầu, là so với cuối tháng 4/2019, tăng từ 2.8 – 3.6%. Tại khu vực Sài Gòn, ngày 30/5/2019, cà phê Robusta loại R1 đạt 33,600 đ/kg, tăng 3.1% so với cuối tháng 4/2019,Tuy nhiên, theo Trí Thức Trẻ, cũng trong tháng 5/2019, về xuất khẩu, cà phê VN đã mất ổn định khi đạt 135,000 tấn, trị giá 220 triệu USD là giảm 5.8% về lượng và giảm 9.6% về trị giá so với tháng 4/2019, và nếu so với tháng 5/2018 thì giảm đến 13.1% về lượng và giảm 27.8% về trị giá.Nếu tính lũy kế 5 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu cà phê VN đạt 767,000 tấn, trị giá 1.313 tỷ USD, cũng đã giảm 13.1% về lượng và giảm 23% về trị giá so với 5 tháng đầu năm 2018.Trí Thức Trẻ cho biết trước tình hình trên, diễn đàn Cà phê Toàn cầu (GCP) đã cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN đã xây dựng thí điểm hệ thống mã số vùng trồng cà phê nhằm quản lý ngành hàng và đánh giá mức độ áp dụng thực hành bền vững trong sản xuất cà phê. Hệ thống đã được áp dụng thử để thu thập số liệu với hơn 8500 hộ trồng cà phê tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.Theo Bộ Công thương VN, việc xây dựng cơ sở dữ liệu, mã số vùng trồng để truy xuất nguồn gốc là rất quan trọng. Lý do là trong bối cảnh suy thoái thị trường cà phê toàn cầu, Việt Nam - nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới - đang gặp nhiều khó khăn do giá liên tục giảm và ở mức thấp, nếu muốn xuất khẩu ổn định trở lại, đòi hỏi phải có truy xuất nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa, điều này rất cần để phục vụ cho phát triển bền vững theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm.Theo Trí Thức Trẻ, hệ thống thông tin mã số vùng trồng cà phê là cơ sở dữ liệu, như sổ tay nông hộ điện tử chẳng hạn, sẽ giúp nông dân quản lý đầu vào sản xuất; giúp các tổ chức chứng nhận có điểm tựa để giảm giá thành khi chứng nhận và giúp các doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc hàng hóa, định hướng đầu tư, tài trợ cho phía sản xuất…