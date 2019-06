Vết Thương Thiên An Môn

Những ký ức về trận Thảm Sát Thiên An Môn vẫn còn đau đớn sau 30 năm, không chỉ với dân tộc Trung Quốc, nhưng cũng là vết thương lớn trong lịch sử nhân loại. Hình ảnh hàng trăm ngàn sinh viên, công nhân và trí thức ngồi biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn giữa năm 1989 vẫn hiển lộ phơi phới ước mơ về một tương lai dân chủ tự do cho một đất nước đông dân nhất thế giới, và rồi sau đó là những trận mưa nước mắt và máu khi quân đội TQ đưa xe tăng và chiến binh vào Thiên An Môn nổ súng thảm sát ngày 4/6/2019 .Một hình ảnh biểu tượng nhất là anh thanh niên hai tay cầm hai túi đồ, đứng chận đoàn xe tăng đang tiến vào quảng trường Thiên An Môn. Và bây giờ những người yêu dân chủ tại Hoa Kỳ có cách tưởng niệm Thiên An Môn: bản tin Kyodo hôm 4 tháng 6/2019 kể rằng một thành phố phía Nam California đã dựng lên tượng đài Tank Man (các sử gia gọi anh thanh niên chận xe tăng là Tank Man). Tượng đài dựng lên nơi sa mạc Mojave Desert ở Nam California để tưởng niệm những người biểu tình bị thảm sát ở Bắc Kinh trong ngày 4 tháng 6/1989.Fang Zheng, nhà hoạt động bị xe tăng cán trong ngày thảm sát Thiên An Môn và rồi bị cưa hai chân, nói hôm cuối tuần trước đám đông khoảng 250 người: “Hồi 30 năm trước, lần cuối tôi nhìn thấy chiếc xe tăng đó, thì quá gần và trễ rồi. Tôi tin là với nỗ lực của chúng ta rồi sẽ tới một ngày TQ dân chủ hóa.”Zheng và một dân cử địa phương mở ra lá cờ Hoa Kù để cho thấy pho tượng người vô danh được chụp hình khi đứng trước các xe tăng nơi quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6/1989.Tượng đài người sinh viên Hoa Lục đứng chận xe tăng đặt ở công viên Liberty Sculpture Park tại thành phố Yermo, Nam California. Nơi công viên này cũng có 3 tượng đài khác để tưởng nhớ trận thảm sát Thiên An Môn.Nếu bạn đi xe trên xa lộ nối thành phố Los Angeles (California) và Las Vegas (Nevada) sẽ thấy công viên nằm giữa chặng đường đó. Nếu lái xe hơi từ Little Saigon, Quận Cam, bạn sẽ mất 3 giờ đồng hồ để tới Liberty Sculpture Park.Zheng bây giờ đã 52 tuổi, được nhận tỵ nạn vào Hoa Kỳ trong năm 2008, và đang bị cấm vào Hoa Lục.Những cuộc tưởng niệm Thiên An Môn bị cấm ngặt tại Hoa Lục. Những hình ảnh và ký ức về Thiên An Môn đang bị xóa trắng tại Hoa Lục.Tank Man, người biểu tình đứng chận xe tăng, được tự điển Wikipedia ghi rằng còn gọi là Người biểu tình vô danh (tiếng Anh: Unknown Rebel) là một biệt danh đã được biết đến trên khắp thế giới khi người này được quay phim và chụp hình trong khi đang đứng chặn một đoàn xe tăng gồm ít nhất là 17 chiếc trong sự kiện Thiên An Môn tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào năm 1989.Đoạn phim ghi lại cho thấy cảnh người lính lái chiếc xe tăng dẫn đầu tìm cách đi vòng qua người đàn ông này nhưng không thể làm được. Ngày nay, hình ảnh này được sử dụng như một biểu tượng vĩ đại của một cuộc đấu tranh vì dân chủ. Tháng 4 năm 1998, tạp chí Time xếp người biểu tình vô danh này vào danh sách 100 nhân vật quan trọng nhất của thế kỷ 20. Năm 2004, một trong những bức ảnh chụp cảnh chắn xe tăng được xếp vào danh sách "100 bức ảnh làm thay đổi thế giới" của tạp chí Life.Sự kiện diễn ra vào ngày 5 tháng 6 năm 1989 trên đại lộ lớn Trường An, cách quảng trường Thiên An Môn, ngay trước Tử Cấm Thành chỉ khoảng một phút đi bộ. Đó là ngày thứ hai của đợt trấn áp đầy bạo lực của chính quyền Trung Quốc đối với những người biểu tình. Người đàn ông này đứng một mình ngay giữa đại lộ lớn để chặn những chiếc xe tăng đang tiến lại gần. Theo như trong bức hình thì anh ta đang mang hai túi xách, mỗi vai một cái. Khi những chiếc xe tăng dừng lại thì anh ta ra dấu cho những chiếc xe tăng này quay đầu lại. Trong khi đó chiếc xe tăng dẫn đầu lại tìm cách đi vòng qua người đàn ông này để tránh anh ta và tiếp tục tiến tới. Đáp lại, người đàn ông di chuyển qua lại theo chiều ngang của đại lộ để tiếp tục chặn đoàn xe này. Sau khi chặn đứng đoàn xe, anh ta đã leo lên chiếc tăng đầu tiên và trao đổi với người lái.Những điều thuật lại cuộc trao đổi này không được nhất quán: "Tại sao các anh lại đến đây? Thành phố này trở thành một đống hỗn loạn là do lỗi các anh", "Quay đầu xe lại và ngừng ngay việc giết chết nhân dân của mình đi" và "Ra khỏi đây đi". Những đoạn băng video cho thấy những người chứng kiến cảnh này sau đó đã đưa người đàn ông ra khỏi con đường và sau đó anh ta bị cuốn vào đám đông, còn những chiếc xe tăng lại tiếp tục tiến tới. Nhiều người nghi ngờ rằng những người đã đưa người đàn ông này ra khỏi đại lộ là cảnh sát nhưng mặc thường phục. Tuy nhiên điều này vẫn chưa được khẳng định. Một tờ báo của Anh đã nói rằng người đàn ông này đã bị tử hình vài ngày sau sự kiện này. Và điều này cũng chưa có cơ sở để khẳng định.Tự điển này cũng ghi rằng có nhiều câu chuyện khác nhau về những gì đến với người đàn ông này sau cuộc biểu tình. Trong bài phát biểu năm 1999, Bruce Herschensohn, trợ lý cũ của Tổng thống Richard Nixon, nói rằng người đàn ông này bị tử hình 14 ngày sau đó. Những nguồn tin khác lại cho rằng anh ta bị xử bắn dưới tay lực lượng thi hành án vài tháng sau cuộc biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn.Trong khi đó, may mắn, Đài Loan vẫn có sức kiên cường chống đỡ. Bản tin RTI ghi lời Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nhắn với Tập Cận Bình: Hy vọng Trung Quốc đi theo con đường dân chủ, nhân đạo…Trước thềm kỷ niệm 30 năm sự kiện Thiên An Môn, Ngày 3/6, tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến đoàn đại diện “Nhóm người phát động phong trào dân chủ ở nước ngoài tìm hiểu nhân quyền dân chủ Đài Loan”. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, năm nay là năm thứ 30 xảy ra sự kiện thảm sát Thiên An Môn ở Trung Quốc, cũng là năm thứ 40 xảy ra sự kiện bạo lực ở Cao Hùng, Đài Loan, đối với hai bờ eo biển Đài Loan, hai sự kiện này là mấu chốt quan trọng trong sự phát triển dân chủ của Đài Loan và Trung Quốc, nhưng sự phát triển dân chủ của Đài Loan và Cao Hùng lại khác xa sau khi xảy ra hai sự kiện này.Tổng thống Thái Anh Văn cho biết: 40 năm trước, chúng ta từng đứng ở ngã tư đường, nhưng, Đài Loan đã kiên quyết đi theo con đường dân chủ và tự do, điều đáng tiếc là, tuy trong mấy năm trở lại đây, sự phát triển trong mặt kinh tế của Trung Quốc có rất nhiều tiến bộ, nhưng bị hạn chế rất nhiều về quyền con người và tự do.Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, trên thực tế, con đường dân chủ hóa của Đài Loan có rất nhiều chông gai, có thể đi đến bây giờ là phải cám ơn sự nỗ lực của những người đi trước. Bà cho rằng, các bậc tiền bối dân chủ dũng cảm đối mặt trong sự kiện bạo lực ở Cao Hùng đã truyền cảm hứng cho thế hệ sau, Đảng Dân Tiến ra đời trong bối cảnh đó, vì vậy, bất kể trong nội bộ có những ý kiến khác nhau, nhưng đều không khiến cho các bậc tiền bối thất vọng.Tổng thống Thái Anh Văn cũng cho hay, nhiều việc xảy ra trong quá khứ vẫn chưa được làm rõ, cho nên bây giờ, việc đầu tiên phải làm, đó là bắt đầu hủy bản án kết tội của những người tham gia chính trị vào lúc bấy giờ bị phán xử trong phiên tòa không đúng quy định hoặc trong môi trường của thời buổi ấy, đây chính là công lý chuyển tiếp của Đài Loan.Tổng thống nhấn mạnh, Đài Loan từng có tội phạm chính trị, nhưng không mong muốn, cũng sẽ không lặp lại sự sai lầm tương tự. Bà cho biết, Đài Loan sẽ kiên quyết giữ vững giá trị dân chủ, cũng hy vọng Trung Quốc có thể đi theo con đường này.RTI ghi lời Tổng thống Thái Anh Văn: Chúng tôi cũng quan tâm sự phát triển dân chủ và nhân quyền của Trung Quốc, đây là giá trị phổ cập thế giới, tôi cũng hy vọng Trung Quốc có thể đi theo con đường này, con đường này nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng đi trên con đường này, nếu chúng ta có thể làm được thì chúng ta phải cố hết sức mình.Thiên An Môn vẫn là vết thương lớn của dân tộc Trung Quốc… Sau 30 năm, nỗi đau vẫn chưa lành hẳn.