TC Giận Dữ Vì Viên Chức Cao Cấp Mỹ-Đài Loan Họp

TAIPEI - Lần đầu tiên từ hơn 4 thập niên, các viên chức an ninh cao cấp Hoa Kỳ và Đài Loan họp.Nguồn tin Bộ Ngoại Giao Taiwan cho hay: trong chuyến đi Hoa Kỳ từ ngày 13 đến ngày 21-5, cố vấn David Lee đã hội đàm với cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, là lần đầu tiên từ khi Washington đoạn giao với Taipei năm 1979.Trong buổi họp báo thường lệ tại Bộ Noại Giao Trung Cộng, phát ngôn viên Lu Kang lên tiếng phản đối kịch liệt, không chấp nhận mọi trao đổi chính thức giữa Hoa Kỳ và Taiwan.Đối với Taipei, cuộc gặp Bolton-Lee là tín hiệu về ý định hậu thuẫn của Washington.Bộ ngoại giao Taiwan và Phòng đại diện Hoa Kỳ từ chối bình luận.Trong thời gian gần đây, tàu chiến Hoa Kỳ di chuyển qua eo Taiwan thường hơn như là hành xử quyền tự do hàng hải tại hải phận quốc tế, tuy Beijing phản đối.Ngũ Giác Đài cũng xác nhận : từ 2010, Hoa Kỳ bán vũ khí trị giá trên 15 tỉ cho Taiwan.