Đổi Giấy, Lao Động, Hối Lộ, Đầu Tư…

Môi trường xanh là nỗ lực của nhiều sinh viên học sinh Hà Nội…Báo Công Thương kể về dự án: “Đổi giấy lấy cây” mới thành lập từ tháng 12 năm 2018 và được tổ chức vào mỗi thứ 7, chủ nhật cuối cùng trong tháng nhưng dự án này của Green Life Team đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều học sinh, sinh viên Hà Nội và cộng đồng.“Đổi giấy lấy cây” nhằm đem lại những giải pháp sống xanh cũng như để mọi người có hiểu biết sâu rộng hơn về bảo vệ môi trường và hiểu rõ hơn thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Sự kiện “Đổi giấy lấy cây” tháng 5 này diễn ra trong hai ngày 25, 26/5 tại Trường mầm non 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội....Chỉ với vài kg giấy, có thể là giấy photo, vở, sách, tạp chí đã qua sử dụng, thậm chí là cả vỏ hộp sữa giấy đã dùng hết, mọi người tham gia có thể đổi được một chậu cây xanh tại sự kiện.Báo Dân Sinh kể chuyện Hà Nội: Lao động trong doanh nghiệp FDI tăng 3,1%...Theo Tổng Cục thống kê Hà Nội, 4 tháng đầu năm tỷ lệ sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhà nước giảm 1,1%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,1%.Báo Đấu Thầu kể chuyện Quảng Nam: Chiều 24/5, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết, Công an huyện đang tiến hành xác minh, làm rõ việc ông H. T. T., là Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đại Lộc bị bắt quả tang khi đang có dấu hiệu nhận 20 triệu đồng tiền “bôi trơn” của một doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện này.Báo Kinh Tế & Tiêu Dùng /VietnamBiz kể: ông Raymond Karlsen, CEO của Scatec Solar, tập đoàn vừa ký thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá khoảng 500 triệu USD vào Việt Nam tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Na Uy chiều 24/5, cho biết Việt Nam hiện là một trong những nước đi đầu trong xu hướng sử dụng điện sản xuất từ năng lượng tái tạo. Khoản đầu tư 500 triệu USD là vào dự án sản xuất điện từ năng lượng mặt trời với công nghệ mới nhất.Tập đoàn bày tỏ mong muốn xây dựng phòng thí nghiệm để hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu, chuyển giao và tiến đến xuất khẩu công nghệ năng lượng tái tạo ra khu vực. Ngoài ra hy vọng Việt Nam sẽ có chính sách mới ưu đãi về thuế cho việc đầu tư vào năng lượng tái tạo.Bản tin VietnamPlus kể chuyện đếm tiền: Năm tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018.Báo Tiền Phong kể: Độc quyền dễ dẫn tới giá điện thiếu minh bạch. Đó là nhận xét của PGS. TS Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam tại hội thảo khoa học “Phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước” do UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức diễn ra tại TP Phan Rang - Tháp Chàm chiều 24/5....PGS. TS Bùi Quang Tuấn đề xuất Chính phủ cho tỉnh Ninh Thuận thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng mua điện nhằm giúp thị trường vận hành hiệu quả, giảm thiểu chi phí và tận dụng tốt hạ tầng điện lực. Đặc biệt là đối với điện năng lượng tái tạo, nhiều quốc gia đã thực hành cơ chế mua bán điện trực tiếp. Các nhà sản xuất điện năng lượng tái tạo được phép giao dịch trực tiếp với khách hàng mua điện.Báo Dân Trí kể: Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến hết ngày 20/5, Trung Quốc đổ hơn 7 tỷ USD, vượt qua số vốn của Hàn Quốc, Nhật Bản hay Singapore. Cụ thể, các nhà đầu tư đến từ lãnh thổ Hồng Kông (thuộc Trung Quốc) đầu tư hơn 5,08 tỷ USD vào Việt Nam trong 5 tháng qua, với hơn 113 dự án cấp mới, 31 dự án tăng vốn thêm và 57 dự án góp vốn mua cổ phần. Các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc đại lục cũng đầu tư hơn 2,02 tỷ USD vào Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư nước này vào Việt Nam thời gian qua đạt gần 7,1 tỷ USD.Các nhà đầu tư thuộc vùng lãnh thổ Đài Loan (thuộc Trung Quốc) cũng đầu tư vào Việt Nam hơn 570 triệu USD. Nếu tính thêm vốn của nhà đầu tư Đài Loan, chắc chắn lượng vốn đầu tư từ Trung Quốc và có yếu tố Trung Quốc có thể tăng cao hơn nữa.VOV kể chuyện Huế: Doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi khai thác khoáng sản (cát, sỏi lòng sông) vượt quá phạm vi ranh giới độ sâu được phép khai thác từ 5m trở lên. Ngày 24/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Xây dựng giao thông Tuấn Hải (gọi tắt là Công ty Tuấn Hải) tổng số tiền 1,6 tỷ đồng....Ngoài bị phạt tiền, Công ty Tuấn Hải còn chịu hình phạt bổ sung như: Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho đơn vị này; Buộc Công ty Tuấn Hải phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả san lấp, cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.Báo SGGP kể chuyện ĐBSCL: Đầu tư ngân sách địa phương cho giáo dục thấp hơn cả nước 11,9%.Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, qua thực tiễn quản lý và đánh giá khảo sát, có thể thấy có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc đầu tư phát triển giáo dục của ĐBSCL còn nhiều hạn chế. Theo đó, chi ngân sách giáo dục của ĐBSCL thấp nhất cả nước, thấp hơn cả những vùng khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên, chi bình quân ngân sách cho giáo dục chưa cao, cơ cấu chi bất hợp lý giữa các cấp. Trong khi đó, ĐBSCL đang trong bối cảnh là vùng chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi biến đổi khí hậu.Báo Thanh Niên kể: Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo (Bộ TN-MT) cho biết, đơn vị này đang yêu cầu 2 cán bộ của Tổng cục này làm báo cáo giải trình về việc bị doanh nghiệp tố nhận tiền “chạy” dự án.Hai cán bộ bị doanh nghiệp tố cáo phải làm báo cáo giải trình là là ông Nguyễn Văn Bản (56 tuổi) - Phó giám đốc Trung tâm thông tin, dữ liệu Biển và Hải đảo và cùng với ông Đặng Ngọc Thơm (55 tuổi) - Phó trưởng phòng Khai thác dữ liệu, thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT).Số tiền cúng cho 2 cán bộ là 12 tỷ đồng VN (=515 ngàn đôla Mỹ). Công ty CP Đầu tư và xây dựng Thiên An (Công ty Thiên An) địa chỉ tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), tố cáo là tiền trao, nhưng dự án không chạy được.Bản tin Zing kể tư bản sòng bài Macau rủ nhau vào VN: Suncity Group, một công ty cho vay trung gian cho những canh bạc cao cấp của Trung Quốc, đang chuyển sang hoạt động sòng bạc với dự án trị giá 4 tỷ USD tại Việt Nam và đang để mắt đến Philippines, Campuchia, Nhật Bản cho khoản đầu tư tiếp theo. Suncity cho biết hơn 30% doanh thu của tập đoàn hiện đến từ các thị trường bên ngoài Macau, tăng gấp 3 lần so với tỷ trọng 10% của 5 năm trước.Việc mở rộng phạm vi hoạt động diễn ra khi Suncity cho rằng khối lượng cá cược tại Macau sẽ giảm từ 10% đến 15% trong nửa cuối năm nay do căng thẳng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và các quy định nghiêm ngặt hơn của ngành công nghiệp nhạy cảm này.Báo Dân Việt kể: 773 triệu USD “bốc hơi” vì 24 dự án không thành công của PVN. Theo Kiểm toán Nhà nước, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của PVN không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn, thua lỗ cao. Điển hình là 24 dự án tìm kiếm thăm dò phát triển dầu khí không thành công đã và đang hoàn thành thủ tục chấm dứt dự án với tổng chi phí 773 triệu USD.Báo Lao Động kể chuyện Hà Nội, TPSG: Thị trường xe máy vẫn tăng trưởng nóng. Theo thống kê của Honda Việt Nam, tổng dung lượng thị trường Việt Nam năm tài chính 2019, tính từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019, đạt khoảng 3,37 triệu xe, tăng khoảng 2,7% so với kỳ trước. Trong đó, riêng Honda tiêu thụ 2,56 triệu xe, chiếm 76,8% tổng thị trường, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Không chỉ tăng về lượng xe tiêu thụ, thị trường xe máy còn chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng của phân khúc xe tay ga. Trong năm tài chính 2019, có tới 1,51 triệu xe tay ga Honda được bán, chiếm tới gần một nửa dung lượng toàn thị trường.Báo Xã Luận kể chuyện Nha Trang bị Hán hóa: Người Việt bị hắt hủi, từ chối phục vụ trên chính đất Việt Nam ở ‘phố Tàu’ giữa Nha Trang...Khoảng 3 năm trở lại đây, khách Trung Quốc đến Nha Trang tăng đột biến. Dễ dàng nhận ra lượng khách du lịch Trung Quốc đông nghịt ở các trung tâm mua sắm, khu vui chơi. Nói chuyện với một vài du khách trẻ, họ cho biết phần nhiều người đến Nha Trang đều ở Vân Nam, Tứ Xuyên...Tại bãi biển, quảng trường Trầm Hương, các địa điểm du lịch,… lúc nào cũng có bóng dáng khách du lịch Trung Quốc. Ở những nơi thờ tự tôn nghiêm, cần yên tĩnh và ăn mặc kín đáo như chùa Long Sơn, khách Trung tới đây vẫn cười nói rổn rảng, chen lấn, ăn mặc không phù hợp.Bản tin VietnamNet kể: 20 năm trước, 5 hãng ô tô lớn đã đề nghị Việt Nam mở cửa thị trường ô tô. Nhưng Việt Nam không đồng ý. Đến nay, Việt Nam mới sản xuất 250 nghìn xe/năm trong khi Thái Lan là 3 triệu....Một chuyên gia làm trong ngành ô tô kể: Năm 2001, 5 nhà sản xuất ô tô ở Việt Nam viết thư đề nghị mở cửa thị trường ngay lập tức nếu muốn phát triển công nghiệp ô tô. Thời điểm ấy, Thái Lan mới có 300 ngàn xe 1 năm, giờ họ hơn 2 triệu xe. Việt Nam không chấp nhận do lo ngại ngân sách thất thu.“Bản thân nhà sản xuất họ không cần bảo hộ đâu, các nhà hoạch định cấp cao của các hãng ô tô nhìn vấn đề theo hướng toàn cầu. Nhưng mình không nghe, không mở cửa, nên thời điểm ấy Việt Nam 20 ngàn xe mà nay cũng chỉ 200 ngàn xe”, vị này tiếc nuối.