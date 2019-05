FDA: Dùng Nhãn “Best If Used By” Để Tránh Phí Phạm Thực Phẩm

Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm & Dược Phẩm (FDA) đã gởi một lá thư đến ngành công nghiệp thực phẩm vào ngày Thứ Năm (23/05), khuyến khích các công ty nên sử dụng nhãn hạn sử dụng với dòng chữ “best if used by” (“tốt nhất là nên sử dụng trước ngày…”) để tránh tình trạng lãng phí thực phẩm.Frank Yiannas, phó ủy viên FDA, cho biết nghiên cứu người tiêu dùng đã chỉ ra rằng nội dung như vậy sẽ giúp khách hàng hiểu rằng nhãn sử dụng là về vấn đề chất lượng, chứ không phải vấn đề an toàn. Những sản phẩm không nhất thiết phải vứt đi sau ngày nhãn hết hạn nếu chúng được bảo quản tốt.Yiannas nói rằng những nhãn hạn sử dụng ghi “sell by”, hay “use before” đã làm cho người sử dụng hiểu lầm, và đã gây ra khoảng 20% lượng lãng phí thực phẩm tại các gia đình Mỹ. Hiện nay, người Mỹ đã bỏ đi hằng năm một lượng thực phẩm trị giá 161 tỉ USD. Con số này tương đương khoảng 1/3 số lượng thực phẩm làm ra tại Hoa Kỳ bị phí phạm. Hãy tưởng tượng nó giống như chúng ta đi vào một siêu thị, mua ba gói thực phẩm, và khi chúng ta bước ra ngoài siêu thị lại vứt thùng rác một gói! Theo Yiannas, điều này nghe có vẻ ngu xuẩn, nhưng trên thực tế nó đang xảy ra hằng ngày!Rất nhiều những nhà sản xuất thực phẩm hàng đầu tại Hoa Kỳ đồng ý với thông điệp có ý nghĩa này của FDA.