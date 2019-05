Vốn Ngoại Đổ Vào VN Lên Tới 16 Tỉ Đô

Tiền đầu tư nước ngoài được gọi là FDI vào VN lên tới hơn 16 tỉ đô la tức là tăng 69% trong năm nay so với năm ngoái, theo bản tin của trang mạng Kinh Tế Đô Thị cho biết hôm Thứ Sáu.Bản tin viết rằng, “Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng giá trị vốn ngoại rót vào thị trường Việt Nam đạt hơn 16 tỷ USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2018.“Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 5 tháng đầu năm đạt kỷ lục về giá trị trong 4 năm gần đây.“Tính đến ngày 20/5, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 16,74 tỷ USD, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm 2018. Giải ngân vốn FDI ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 7,8%.“Cụ thể, cả nước có 1.363 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 6,46 tỷ USD.“Có 505 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,63 tỷ USD, tăng 5,5%. Có 3.160 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 7,65 tỷ USD, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.“Trong 19 lĩnh vực thu hút mạnh dòng vốn ngoại thì lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng số vốn đạt gần 10,5 tỷ USD, chiếm gần 72%. Kế đó là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư 1,1 tỷ USD, chiếm 7,5% và lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 742,7 triệu USD, chiếm 5%.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Theo các chuyên gia kinh tế, điểm bất ngờ trong hoạt động đầu tư từ đầu năm 2019 đến nay là có sự thay đổi rất lớn vị trí quốc gia dẫn đầu.“Theo đó, Nhật Bản đã tuột khỏi hạng quốc gia đầu tư hàng đầu về số lượng và tổng vốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Thay vào đó, Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ USD, chiếm gần 33% tổng vốn đầu tư.“Kế đến là Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 1,98 tỷ USD, chiếm 13,6%. Đứng vị trí thứ 3 là Singapore với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,87 tỷ USD, chiếm 12,8%… Sự thay đổi vị trí quốc gia dẫn đầu đầu tư cũng kéo theo sự thay đổi trong cơ cấu lĩnh vực đầu tư tại thị trường Việt Nam.“Hà Nội tiếp tục là địa bàn thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký hơn 4,79 tỷ USD, chiếm 28,6%. TP.HCM đứng thứ hai với 2,78 tỷ USD. Trong khi đó, tổng vốn đăng ký đầu tư vào Bình Dương nhích lên mức 1,25 tỷ USD, chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư.”