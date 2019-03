Báo Petro Times loan tin rằng trong 3 tháng đầu năm 2019, kim ngạch nhập cảng dược phẩm đạt 695 triệu USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng mạnh nhập cảng mặt hàng này từ Nga. Cụ thể, tháng 3/2019, kim ngạch nhập cảng dược phẩm đạt 250 triệu USD, tăng 39,5% so với tháng 2/2019 và tăng 9,7% so với tháng 3/2018.