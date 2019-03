(Xem: 244)

Compal Electronics Inc, công ty sản xuất máy điện toán xách tay lớn nhất thế giới, loan báo lợi tức tăng 55% trong năm 2018 nhờ lượng đặt hàng lớn từ công ty Apple Inc để sản xuất iPad và Apple Watch đời mới. Compal cũng là nhà sản xuất laptop cho Dell Inc và HP Inc, trong năm ngoái xuất xưởng 40 triệu máy.