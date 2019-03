Malaysia: Bắt 13 Loạn Quân Hồi Giáo

KUALA LUMPUR - 6 trong 13 du kích Hồi Giáo bị bắt tại Malaysia có liên quan với trận tấn công Marawi (miền nam Philippines) Tháng 3- 2017, theo nguồn tin cảnh sát. 12 người Philippines và 1 người bản xứ bị bắt ngày 11 và 12-3 trong chiến dịch phối hợp cảnh sát chống bạo động và biệt kích 69 đa nhiệm. Tư lệnh cảnh sát Malaysia loan báo : 13 tên này có liên quan với 5, 6 nhóm khủng bố, gồm Abu Sayyaf từ Philippines. 5 tên Philippine và 1 tên bản xứ bị bắt ngày 11-3 tại Semporna trong tỉnh SabahThủ Tướng Anh Cố Sức Vận Động Brexit, Sắp Hết HạnLONDON - Chính quyền Theresa May chật vật với việc vận động các nhà lập pháp cứng rắn ủng hộ thỏa thuận đã đạt được với Liên Âu – hơn 10 ngày trước kỳ hạn thực hành Brexit, vẫn còn 5, 6 dân biểu không nhân nhượng.Thỏa thuận ly thân đã bị Hạ Viện bác 2 lần – nếu Hạ Viện đồng thuận vào ngày Thứ Tư tuần này, Thủ Tướng May có thể đi Brussels họp ngày Thứ Năm và Thứ Sáu để tìm kiếm gia hạn ngắn về kỹ thuật đến cuối Tháng 6 – nếu không, bà May phải tìm kiếm gia hạn dài hơn.Dĩ nhiên, bà không đem bản thỏa thuận trở lại Hạ Viện nếu thấy trước thất bại – phát ngôn viên của bà tuyên bố “Thủ Tướng muốn thắng phiếu kỳ này để rồi sau đó chỉ phải tìm kiếm gia hạn ngắn”.Thủ Tướng May đã thảo luận nội bộ và cả với đảng nhỏ “liên minh dân chủ Bắc Ireland – DUP”, là đảng mà phe Bảo Thủ của bà lệ thuộc để có đa số tại QH.Thông tấn AFP đưa tin : cựu ngoại trưởng Boris Johnson, là nhân vật dẫn đầu vận động trưng cầu dân ý ly thân năm 2016, xác nhận “Không ủng hộ thỏa thuận Brexit nếu không thay đổi”.Ông Johnson hô bào Thủ Tướng May vận động EU nhượng bộ trước khi yêu cầu Hạ Viện biểu quyết lần thứ 3 – ông viết trên báo The Daily Telegraph “EU họp thượng đỉnh tuần này – không là quá muộn để tìm kiếm thay đổi thật”.