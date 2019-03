Mỹ Báo Động Đức Về Sản Phẩm Viễn Thông Điện Tử Của Huawei

WASHINGTON - Báo Wall Street Journal đưa tin: Đức đã được Hoa Kỳ báo động đề phòng do thám viễn thông điện tử của sản phẩm Huawei cung cấp cho hạ tầng cơ sở 5G.

Văn thư của ĐS Hoa Kỳ Richard A. Grenell gửi bộ trưởng kinh tế Đức Peter Altmeier cho hay sự dự phần của Huawei hay mại bản Tàu trong các dự án 5G sẽ có nghĩa là Hoa Kỳ không thể duy trì hợp tác ở mức độ hiện tại với các cơ quan an ninh tình báo của Đức.

Phát ngôn viên tòa ĐS giải thích: sản phẩm của Huawei sẽ nêu lên nghi vấn về sự tin cậy và bảo mật của các trao đổi thông tin nhậy cảm.

Viên chức cho biết: Hoa Kỳ đang tham khảo các đồng minh về cách bảo đảm an ninh hệ thống viễn thông và để bảo đảm sự tiếp tục của hoạt động liên mạng.

Trong 1 chương trình hội luận truyền hình tuần qua, bộ trưởng Altmeier cho biết: Đức không cấm sản phẩm của Huawei nhưng thay đổi luật để bảo đảm các vật dụng sử dụng trong hệ thống 5G là an toàn.