Công Tố New York Điều Tra Các Dự Án Xây Trump Organization

NEW YORK - Văn phòng của giám đốc tư pháp tiểu bang New York đang tìm kiếm các liên lạc giữa Deutsche Bank, Investors Bank và 5, 6 dự án của Trump Organization.

Dẫn nguồn ẩn danh, báo New York Times đưa tin: giới chức đã gửi trát đòi cung cấp thông tin tới 2 ngân hàng kể trên, là mở điều tra bổ túc về các thương lượng của Deutsche Bank với Trump.

Tại Hạ Viện, các ủy ban tình báo và tài chính đang tìm hiểu hồ sơ tài chính của TT tỉ phú địa ốc và các liên lạc giữa ông với ngân hàng.

Deutsche Bank cho Trump Organization vay hàng trăm triệu MK và là 1 trong vài ngân hàng lớn vẫn tin cậy Trump sau hàng loạt phá sản trong các hoạt động casino/hotel của Trump trong thập niên 1990.

Theo NYT, nguyên nhân để công tố New York mở đợt điều tra này căn cứ vào 1 số thông tin phơi bày trong trong cuộc điều trần cuối tháng qua của luật sư Michael Cohen.

NYT cho biết: Investors Bank được yêu cầu cung cấp thông tin về dự án Trump Park Avenue mà ngân hàng này hỗ trợ.

Thẩm quyền New York, 2 ngân hàng liên quan và Trump Organization không bình luận.