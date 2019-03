Iran: Luật Sư Bênh Vực Phụ Nữ Bị Truy Tố, Sắp Vào Tù

TEHRAN - Thông tấn AP đưa tin: luật sư nhân quyền Nasrin Sotoudeh, được biết tiếng về hoạt động bênh vực phụ nữ biểu tình chống lại luật cưỡng bách y phục truyền thống, vừa bị quy tội, sắp bị tuyên phạt án tù.Vụ truy tố nữ luật sư Sotoudeh từng bị tù 3 năm là tín hiệu nhắc nhở quyền toàn trị của hàng ngũ giáo sĩ Iran trong lúc kinh tế suy sụp vì chương trình trừng phạt của Hoa Kỳ.Hồ sơ Sotoudeh cũng xác nhận các giới hạn của dân quyền tại nước cộng hòa Hồi Giáo Shites.Tại New York, giám đốc Hadi Ghaemi phụ trách Iran tại Center for Human Rights (bản doanh New York) nói: giáo quyền Iran cảm thấy bất an với mọi thách thức ôn hòa.Bà Sotoudeh bị truy tố vắng mặt sau khi từ chối ra tòa gọi là “Cách Mạng” vì không thể chọn luật sư đại diện”.Năm 2012, luật sư Sotoudeh được Liên Âu tặng giải Sakharov vể tự do tư tưởng.