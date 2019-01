Hà Nội: An Ninh Sân Bay Bị Bọn Côn Đồ Đánh Gãy 4 Răng

HANOI -- Côn đồ ở đâu cũng có... Bản tin VietnamNet kể chuyện Hà Nội: Nhân viên an ninh sân bay Nội Bài bị đánh gãy 4 răng...Nhân viên An ninh hàng không, Cảng HKQT Nội Bài trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực sân đỗ ô tô Nhà ga hành khách đã bị đánh gãy 4 răng cửa.Bản tin ghi rằng vào khoảng 13h30 chiều Thứ Sáu, anh Nguyễn Văn Điệp - nhân viên an ninh hàng không (Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài) đang làm nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự tại khu vực sảnh E - tầng 1 - Nhà ga hành khách T1 thì phát hiện đối tượng Trần Thị Lý (trú tại xã Thái Phú, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi mời chào hành khách đi xe dù.Khi anh Nguyễn Văn Điệp tiến hành ngăn chặn hành vi mời chào thì bị đối tượng Trần Thị Lý và 2 đối tượng nam khác tấn công, hành hung.Anh Điệp bị thương, cơ thể nhiều vết xây xát, bị gãy 4 răng cửa. Anh Điệp được đơn vị đưa đi cấp cứu tại BV Bắc Thăng Long (Hà Nội).Cảng HKQT Nội Bài xác định đây là vụ việc nghiêm trọng về an ninh trật tự xảy ra ngay trong thời điểm đang triển khai kế hoạch tăng cường an ninh đảm bảo phục vụ hành khách đi lại dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2019.Báo Sao Star ghi thêm chi tiết rằng nhóm hành hung là chuyên nghề cò mồi...Ngày 11/1, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội cho biết, lúc 13h30 cùng ngày trong lúc đang làm nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự tại khu vực sảnh E- Tầng 1- Nhà ga hành khách T1, anh Nguyễn Văn Điệp - Nhân viên an ninh hàng không thuộc Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã bị nhóm đối tượng cò mồi hành hung khiến gãy 4 cái răng.Theo đó, vào thời điểm trên, anh Điệp phát hiện người phụ nữ có tên Trần Thị L. (trú tại xã Thái Phú, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi mời chào hành khách đi xe dù nên đã ngăn chặn thì bị Trần Thị L. và 2 đối tượng nam khác tấn công, hành hung.Sau vụ việc, anh Điệp bị thương, cơ thể nhiều vết xây xát, bị gãy 4 răng cửa và được cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bắc Thăng Long- Hà Nội.Bản tin thêm:“Theo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, nhóm đối tượng hành hung nhân viên an ninh là nhóm đối tượng cộm cán, cò mồi chuyên nghiệp, đã nhiều lần bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm. Hiện Cảng đã đề nghị và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật...Chỉ tính riêng trong năm 2018, lực lượng an ninh đã phối hợp Đồn Công an Sân bay Quốc tế Nội Bài xử lý 823 vụ việc an ninh trật tự, trong đó hầu hết là các vụ việc về cò mồi, taxi dù; đã có 5 vụ nhân viên an ninh hàng không bị tấn công, hành hung.”