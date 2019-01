Microsoft Giúp Nhiều Tiệm Bán Lẻ Để Cạnh Tranh Với Amazon

Khoảng đầu tháng 01/2019, Kroger, chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn nhất nước Mỹ, đã hợp tác với Microsoft để xây dựng hai cửa hàng tạp hóa công nghệ cao. Các cửa hàng được đặt tại Washington và Ohio, sẽ có các kệ hàng với nhãn dán kỹ thuật số và các camera nhận diện hình ảnh, với mục đích tạo ra một môi trường bán lẻ trong đó cả khách hàng và các nhân viên cửa hàng có thể dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những món đồ cần thiết. Hai công ty còn hi vọng sẽ sử dụng các bảng chỉ dẫn kỹ thuật số để bán các quảng cáo hướng đối tượng dựa trên đặc điểm nhân khẩu học khách hàng.Kroger là nhà bán lẻ lớn thứ hai từng hợp tác với Microsoft, sau khi Walmart công bố quan hệ hợp tác với hãng vào năm 2018. Các hãng bán lẻ tại Mỹ hiện đang cực kỳ lo ngại trước mối đe dọa đang tăng dần từng ngày đến từ Amazon, đặc biệt là sau vụ thâu tóm Whole Foods và kế hoạch mở 3,000 cửa hàng Amazon Go trên toàn nước Mỹ. Do đó, họ hi vọng rằng cơ sở hạ tầng đám mây Azure và trí tuệ nhân tạo AI của Microsoft sẽ giúp họ có thể cạnh tranh tốt hơn với hướng đi tập trung vào khai thác dữ liệu người dùng của Amazon. Các của hàng đầu tiên của Kroger không tiên tiến như trải nghiệm tại cửa hàng bán lẻ không tiền mặt Amazon Go, nhưng chắc chắn sẽ tận dụng nhiều công nghệ cao hơn hẳn so với 2,800 cửa hàng bán lẻ thức ăn khác của công ty.Đối với khách hàng, lợi ích lớn nhất mà họ thu được từ 2 cửa hàng đầu tiên là trải nghiệm mua sắm được hướng dẫn tận tình. Thông qua một ứng dụng, hoặc một trong các thiết bị đầu cuối “Scan, Bag, Go” hiện hành của Kroger, khách hàng sẽ được chỉ dẫn đi quanh cửa hàng để tìm các món đồ trong danh sách mua sắm của mình. Khi họ đến vị trí cần đến, các kệ hàng với bảng hiệu kỹ thuật số sẽ hiển thị một biểu tượng được cá nhân hóa, cho họ biết món đồ họ cần đang nằm ở đâu. Ứng dụng, hoặc thiết bị đầu cuối, sau đó sẽ có thể được dùng để quét món hàng, trước khi chỉ dẫn khách hàng đến quầy hàng tiếp theo.Khi không đảm nhiệm việc chỉ dẫn khách hàng, những biển hiệu kỹ thuật số có thể hiển thị giá và thông tin sản phẩm, hoặc có thể trình chiếu các quảng cáo hướng đối tượng cho khách hàng xem dựa trên thông tin nhân khẩu học của họ. Ứng dụng Kroger còn có thể đề xuất các món hàng dựa trên thói quen mua sắm của khách hàng.Các nhân viên bán lẻ cũng sẽ được hưởng lợi từ hệ thống bán hàng mới. Các bảng chỉ dẫn sẽ nhấp nháy để cho họ biết món đồ nào cần lấy và mang ra phương tiện giao hàng của Kroger đậu bên ngoài cửa hàng, và sẽ có các camera nhận diện hình ảnh gắn trên trần cửa hàng để giám sát khi nào hàng trên kệ đã hết. Các cảm biến trong tủ đông lạnh của cửa hàng còn có thể báo động cho nhân viên nếu nhiệt độ tăng lên quá cao nhằm ngăn các món đồ chứa bên trong bị hỏng.2 cửa hàng đầu tiên được đặt tại Monroe, Ohio và Redmond, Washington, gần với 2 trụ sở chính của Kroger và Microsoft. Cửa hàng Redmond hiện đã chuyển đổi phân nửa số kệ hàng sang sử dụng các biển chỉ dẫn kỹ thuật số mới. 92 cửa hàng nữa của Kroger cũng đã sử dụng các biển chỉ dẫn kỹ thuật số đặt tại cuối các lối đi. Một số thông tin khác cho biết Microsoft còn đang phát triển một hệ thống cửa hàng không tiền mặt, hoạt động bằng các camera lắp trên từng xe hàng để theo dõi các món đồ.Đây không phải là mối quan hệ hợp tác trong giới công nghệ đầu tiên mà Kroger từng công bố. Hồi tháng 06/2018, hãng đã hợp tác với Nuro để tung ra một dịch vụ chuyển phát bằng xe tự lái, và còn công bố kế hoạch xây dựng một nhà kho robot ở Ohio thông qua hợp tác với Ocado. Amazon đã kiểm soát gần 50% thị trường mua sắm trực tuyến tại Mỹ, nhưng Kroger đang châm ngòi cho một cuộc chiến lớn, nhằm ngăn cản đối thủ đạt được vị thế thống trị ngoài đời thực như Amazon đã làm được trong thế giới ảo.Nguoivietphone.com.