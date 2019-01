Tân Thống Đốc: Cali Là Nơi An Toàn Cho Di Dân

SACRAMENTO -- Tân thống đốc California hứa rằng tiểu bang đông dân nhất này sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho tất cả những ai tìm đến nó” trong một đối kháng trực tiếp với các chính sách di trú của Tổng Thống Donald Trump.Tân Thống Đốc Dân Chủ Gavin Newsom đã thách thức chính phủ Trump liên tục khi ông tuyên thệ nhậm chức hôm Thứ Hai, đặc biệt về di trú.Cựu thị trưởng San Francisco trở thành thống đốc tiểu bang California thứ 40, thừa kế thống đốc hết nhiệm kỳ Jerry Brown.“Mạng Sống của con người, sự tự do, an ninh, nước mà chúng ta uống, không khí mà chúng ta thở -- tất cả những thứ đó đều ngang nhau,” theo Newsom, 51 tuổi, nói với đám đông hàng trăm người tụ tập trong lều bên ngoài tòa nhà Capitol của tiểu bang.Ông nói rằng các trẻ em không nên bị “tách ra khỏi cha mẹ của chúng” ở biên giới, và chúng cũng không nên bị bỏ đói khát trong khi ông Trump cam kết chi tiêu hàng tỉ đô la cho “bức tường mà không bao giờ nên được xây dựng.”“Tôi nhận ra rằng nhiều cộng đồng thôn quê của chúng ta tin rằng chính quyền tại Sacramento không lo lắng cho họ -- ngay cả không thực sự nhìn thấy họ,” ông phát biểu. “Tôi nhìn thấy quý vị. Tôi chăm lo quý vị. Và tôi sẽ đại diện cho quý vị với niềm tự hào.”