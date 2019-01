Trump: Dân Mỹ Bị Đe Dọa Vì Không Có Tường Biên Giới

Tổng Thống Donald Trump nói chuyện với người dân Mỹ trên hệ thống truyền hình toàn quốc vào tối Thứ Ba về an ninh biên giới, cho rằng cuộc sống của người Mỹ đang bị đe dọa.“Tất cả người Mỹ đang bị tổn hại bởi di dân bất hợp pháp không được kiểm soát,” Trump nói thế từ Bàn Giấy trong Phòng Bầu Dục của Tòa Bạch Ốc.“Hàng ngàn sinh mạng sẽ bị mất nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ.”Trump nói rằng chính phủ của ông đã đưa ra một gói an inh biên giới toàn diện gồm hàng rào thép, không phải bức tường bằng bê tông mà ông đã nói từ năm 2015.“Theo đòi hỏi của các nhà Dân Chủ, nó sẽ là bằng hàng rào thép, chứ không phải là bức tường bằng bê tông cốt sắt,” theo ông Trump.Chi phí của hàng rào đó, theo ông Trump, sẽ do Mexico gián tiếp chịu thông qua Thỏa thuận Hoa Kỳ-Mexico-Canada, theo phiên bản cập nhật của hiệp ước mậu dịch NAFTA thương lượng giữa 3 nước Bắc Mỹ.Đọc diễn văn toàn quốc từ Phòng Bầu Dục lần đầu tiên, TT Trump đòi tài trợ cho an ninh và nhân đạo khi ông tìm cách gây áp lực lên các nhà Dân Chủ giữa lúc một phần công sở bị đóng cửa vì thiếu hụt ngân sách.