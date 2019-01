Mỹ: Nghị Sĩ 2 Đảng Ra Đề Luật Chống Trộm Cắp Kỹ Thuật Từ TC

WASHINGTON - 2 nhà lập pháp của 2 đảng được biết tiếng là tích cực với việc đối đầu nguy cơ kỹ thuật từ Trung Cộng vừa giới thiệu 1 đề luật tạo ra tại Bạch Ốc 1 cơ chế gọi là “Phòng chống trộm cắp kỹ thuật cấp nhà nước” và để bảo vệ hệ thống tiếp tế cấp thiết.2 nghị sĩ Mark Warner của đảng DC và Marco Rubio của đảng CH họp báo tuyên bố: chức trách của Office of Critical Tehnologies and Security là thực hành chiến lược phối hợp liên ngành chống lại các mối đe dọa kỹ thuật cao và an ninh quốc gia từ Trung Cộng.Ông Warner nhấn mạnh “Chúng ta cần có chiến lược toàn chính phủ để bảo vệ sức cạnh trang trong lãnh vực kỹ thuật, gồm ứng dụng vừa dân sự vừa quân sự”. Ông Warner trông đợi thảo luận với hành pháp trong nay mai.