2018-06-15 : Viết cho Ngày Việt Tộc Cứu Quốc Chủ Nhựt 10 tháng 6 2018 :

Vì Sanh tồn Việt tộc, quyết đấu tranh để lấy lại Quyền tự chủ xoá bỏ những đạo Luật Bán nước, phản Nhơn quyền !

Phan Văn Song

« Dũng cảm, dũng cảm, và dũng cảm, sẽ cứu đượcTổ quốc - De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace et la Patrie sera sauvée. » Georges Danton (1759-1794)

Hiệp 1 : Hoãn Luật Bán nước Nhơn dân Việt Nam hạ Đảng Cộng Sản 1 – 0:

Tin giờ chót để chận biểu tình và Tổng Nổi Dây:

Theo « thông cáo được phát đi lúc 3h sáng 9/6, Nhà cầm quyền Việt Nam (Đảng Cộng Sản Hà nội) đã thống nhứt với Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc trình Quốc hội xem xét lùi việc thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chánh - kinh tế đặc biệt (luật đặc khu) từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (cuối năm 2018) để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.Việc đề nghị lùi thông qua dự án luật được thực hiện sau khi tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, nhà kinh tế, chuyên gia, cử tri và nhân dân cả nước.” (hết trích) …

Nghĩa là không bác bỏ, mà chỉ hoãn thôi …

Câu chuyện đặc khu đã làm cả nước sôi sục... vì không ngờ CSVN bán nước trắng trợn giữa ban ngày ban mặt như thế. Xin nhắc lại là ngày 15 tháng 6 nầy là ngày dự định Quốc hội bù nhìn gật đầu ký đồng thuận bán nước vĩnh viễn cho Tàu !

Mặc dù phe Nhà nước Cộng Sản đã xuống nước hoãn binh, nhưng cuộc Tổng Biểu Tình của toàn dân Việt khắp 5 châu thế giới VẪN đều đồng loạt cùng một Ngày Chúa Nhựt 10 tháng 6 vừa qua ào ào xuống đường. Từ hải ngoại xa xôi kêu gọi bạn bè ủng hộ đến quốc nội can cường dũng cảm trong lòng chế độ công an kìm kẹp của độc tài Cộng Sản, người dân Việt, trong ngoài như một đã đồng loạt ồ ạt xuống đường tỏ rõ quyết tậm không để nhà cầm quyền Cộng Sản ma giáo quỷ quyệt lường gạt dùng quốc hội gật để LÀM LUẬT « chánh thức hóa - quốc tế hóa » việc Bán Nước !

Và Toàn dân Việt đã thắng hiệp đầu 1 – 0

Cuộc tranh đấu của người dân Việt chống Cộng Sản độc tài vẫn còn dài :

Trong nước chẳng những, toàn dân cả nước, như một phép lạ… Xin trích bài viết (chữ xiên) của tác giả đàn anh Ngô Nhân Dụng trên mạng đầu tuần nầy :

« Không có “mật lệnh nào cả!” Đó là điều kỳ diệu trong “biến cố” ngày 10 Tháng Sáu, 2018. Không ai ra lệnh. Những người tham dự tự “ra lệnh” cho chính mình. Họ bày tỏ trên mạng. Facebook đã trở thành quảng trường vĩ đại, mọi người tụ tập dù không thấy mặt nhau. Những người đọc được, nghe thấy, tự động hưởng ứng mà không cần báo trước!

Một hiện tượng đặc biệt nữa của ngày 10 Tháng Sáu... « là hoạt động của các nhà báo tự do trên mạng. Ai cũng hào hứng chuyển đi những hình ảnh, tin tức và cảm nghĩ của mình, tới hàng triệu độc giả, khán giả. »

Đó một “phép lạ!” : và nhà báo đàn anh Ngô Nhân Dụng thuật lại lời của Hoàng Hưng một nhơn chứng trong nước :

« Phép lạ do Lòng Dân phát sinh ra, tất cả cùng sôi sục! Không cần phải có “lãnh tụ,” không cần ai dẫn dắt, vì “các cụ” đều bị canh giữ tại nhà, như Đỗ Trung Quân. Điều đẹp nhất là, hầu hết những người xuống đường là giới trẻ và những người lao động! » ...

« Đảng Cộng Sản Việt Nam lo trấn áp dân những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng. Nhưng Việt Cộng không ngờ người dân những thành phố nhỏ hơn như Bình Dương, Mỹ Tho, Nha Trang, Cam Ranh, Nghệ An, Phan Rí, Phan Thiết cũng một lòng chống Trung Cộng và Việt Cộng!

« Như nhật báo Người Việt tổng hợp các tin tức trên mạng viết: Loạt hình ảnh được mạng xã hội Facebook loan tải cho thấy, lực lượng Cảnh Sát Cơ Động, vốn được mệnh danh là “Quả Đấm Thép” của Bộ Công An CSVN, đã thúc thủ trước những người biểu tình chống luật đặc khu và đôi khi biến thành bạo động tại Phan Thiết, Phan Rí của tỉnh Bình Thuận và Khu Công Nghiệp Tân Tạo (Pouyen), huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn trong ngày ngày 11 Tháng Sáu, 2018.

Công an cảnh sát Việt Cộng đàn áp những người biểu tình ở Hà Nội nhanh chóng, nhưng họ đã thất bại ở một nơi bất ngờ nhất: Phan Rí. Nhà báo tự do Phạm Lê Vương Các báo tin: “Sau nhiều giờ cố thủ trong trụ sở công an, chiều nay lực lượng cảnh sát vũ trang đã buông bỏ vũ khí trước sức ép từ những người dân biểu tình tại Phan Rí, Bình Thuận.” Bây giờ ai cũng có thể coi trên Youtube những cảnh sát cơ động đầu hàng dân Phan Rí!

“Video phổ biến trên mạng xã hội cho thấy cảnh hàng trăm cảnh sát cơ động tự cởi bỏ mũ giáp, vũ khí trong hoàn cảnh bị người biểu tình bao vây, khống chế. Thậm chí, một số người dân đã chủ động giúp những các CSCĐ leo tường tháo chạy để bảo toàn tính mạng.”. Và đồng bào đối xử với những người biết “quay đầu lại với dân” với tấm lòng bao dung không ngờ: “Không hề có cảnh người biểu tình trả thù hay đánh đập những cảnh sát cơ động buông bỏ vũ khí mà trước đó vài giờ họ đã xung đột ‘một mất một còn.’. Ý nghĩa ngày Toàn Quốc Tổng Biểu Tình này, Mạnh Kim đã ghi nhận, đây mới thực là Ngày Thống Nhất và Ngày Giải Phóng! Từ Nam ra Bắc, “người dân thật sự giải phóng chính mình khỏi nỗi sợ hãi chế ngự bám chặt trong trí não.”. Dân hết sợ. Và Ngày 12 Tháng Sáu, bí thư Bình Thuận đã phải đi Phan Rí điều đình với dân!

Và nhà báo Ngô Nhân Dụng đã kết luận : « Cuộc tranh đấu bất bạo động và đầy tình người sẽ thay đổi tương quan giữa những người đàn áp và những người dân bị đàn áp. Đồng bào Phan Rí đã báo hiệu cuộc cách mạng mới của dân Việt Nam đã bắt đầu. »

Hiệp 2 : Luật An ninh Tin Mạng : IM MỒM, ĐỂ CHÚNG TAO BÁN NƯỚC!

Nhưng bất ngờ, ngày 12 tháng 06, Đảng Cộng Sản Hà nội, « thua me gở bài cào », dùng Quốc hội gật để cho thông qua Luật An Ninh Mạng !

Luật nầy xâm phạm Điều 19 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhơn Quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 10-12-1948, và Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chánh trị của Liên Hiệp Quốc ngày16-12-1966, hiệu lực từ ngày 23-3-1976, xâm phạm quyền riêng tư và quyền tự do truyền thông là một trong các nhơn quyền cơ bản. Luât này còn buộc các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải cung cấp thông tin về người dùng bất cứ lúc nào, không qua tòa án, khôngcần chứng minh người đó phạm pháp hay không. Nói tóm lại, nhơn danh An ninh, Luật nầy tước quyền dùng Internet của các tổ chức, của cá nhơn đăng tên trên mạng Internet. (Việt Công đã gia nhập LHQ năm1977, và tham gia ký tên vào Công Ước ngày 24-9-1982). Xin trích dẫn nhà báo Từ Thức :

"Silence, on tue!". Xin yên lặng, để chúng tao giết người. Cướp nhà, cướp của, lập đặc khu, bán đảo, bán nước. Luật an ninh mạng thông qua, sẽ chấm dứt Internet, chấm dứt Facebook, websites, báo mạng. Sẽ chỉ còn một nguồn thông tin: báo đảng. …. « Sẽ không còn suy nghĩ, sáng tác, nghệ thuật. Bạn sẽ sống ngập lụt trong một biển biểu ngữ. Và, tệ hại hơn nữa, để tránh tai bay vạ gió, bạn sẽ tự kiểm duyệt. Cả nước sẽ tự kiểm duyệt để an thân ... »

Và Từ Thức kết luận : « Đó là mục tiêu của dự luật an ninh mạng: tạo một tâm não tự kiểm duyệt. Luật lệ hà khắc, tối mò, rắc rối, không ai hiểu nổi. Tòa án tay sai, man rợ. Bạn có thể bị mang ra hành tội bất cứ lúc nào, vì một câu thơ, một dòng chữ trên facebook không hợp ý các quan. Để được an thân, cả nước sẽ tự kiểm duyệt. Nhóm cầm quyền không thể tăng cường vô hạn hàng ngũ công an. Dư luận viên không hữu hiệu nữa. Cách hữu hiệu nhất, đỡ tốn kém nhất, là biến mỗi người dân thành một công an, tự kiểm soát chính mình. Mặc cho bọn cướp lộng hành. Silence, on vend ! Xin im lặng, để chúng tao bán nước.

Hiệp 3 : Sanh tồn Việt tộc trước Chiến lược Bành trướng của Héán tộc :

Câu hỏi đầu tiên về chuyện Luật Đặc khu. Luật Đặc khu tại sao phải ra lúc nầy ?

Từ những năm Việt Minh bắt đầu kháng chiến chống Pháp. Hồ Chí Minh và đám đệ tử Đệ Tam Cộng Sản Quốc tế đã ký giấy bán Việt Nam cho Cộng Sản Quốc tế và cho Đảng Cộng Sản Tàu lúc bấy giờ lãnh đạo bởi Mao Zedong rồi ! Bằng chứng là, trước ngày Việt Nam Cộng Hòa chúng ta mất nước một năm, Tàu đã vội vã, đánh chiếm Hoàng Sa, để « xí phần » biểu diễn xem tâm trạng đàn em. Và đàn em Hà nội, sẳn sàng, sung sướng chúc đàn anh chiếm đất thằng Ngụy – chứ không biết rằng là toàn Việt tộc đã bị cưởng chiếm. Và ngay sau ngày Hà nội cưởng chiếm toàn bộ đất nước Việt Nam. Cộng Sản Bắc Việt cũng phải dâng một lô đất thêm để trả nợ cho Tàu ! Sau đây là bảng kê khai những đất đai quốc gia, Cộng Sản Hà nội đã giao, cho không cho Tàu Cộng :

- Cao điểm biên giới thượng du Bắc Việt : Một giải đất 900 km2 + Ải Nam Quan + 1/2 Thác Bản Giốc và một phần bãi Tục Lãm.( Hiệp ước Biên giới 1999 ) đã cho Tàu thuê, vô thời hạn. Các cao điểm nầy đều là những yếu điểm chiến lược quân sự quan trọng về an ninh quốc gia. Đây cũng một giải đất rừng đầu nguồn bao gồm các cao điểm chiến lược trên biên giới phía Bắc. Khi lâm chiến dân quân Tàu sẽ chiếm giữ các cao điểm, bảo vệ trục tiến quân của quân xâm chiếm.

- Nóc nhà Tây nguyên Trung và Nam Việt : Một vùng chiến lược trọng yếu của Việt Nam Quốc gia xưa kia mệnh danh " Hoàng triều Cương thổ ". Nay cho Tàu Cộng thuê nói là để khai thác mỏ bauxite từ Nhân Cơ xuống tới Tân Rai, Lâm Đồng. Đó cũng là Nóc nhà của Trung và Nam Việt Nam. Ai chiếm cứ Tây nguyên là khống chế cả Miền Nam Việt Nam.

- Yết hầu Vũng Áng Toàn khu vực nhà máy Formosa là một khu công nghiệp " nhượng địa" với cảng nước sân Sơn Dương. Đây sẽ là nơi thường trúc cho một vạn dân quân đặc công Tàu , bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ bộ cắt dứt yết hầu Việt Nam, cắt đôi Nam - Bắc hết đường cứu ứng. Mất đất, là một, chiếm đất là hai. Tàu còn có một kỹ nghệ thứ hai là xuất cảng người đi chiếm đất. Vì nạn nhơn mãn, đất chất người đông, từ ngàn xưa, dân tàu phải tha hương kiếm sống. Các di dân tàu là một sức mạnh kinh tế, chánh trị và quân sự. Đó là một :

- Đạo quân Thứ 5 – Cinquième colonne : Người dân Tàu ra vào Việt Nam không cần visa chiếu khán, không cần kiểm soát. Du lịch, ở lại làm ăn đều không có kiểm soát, trình diện. Nhà cầm quyền Việt Cộng lại cho phép người Tàu thành lập vô số làng cộng đồng Tàu ( chinatown ) từ Bắc chí Nam. Tiêu biểu như Đông Đô Đại phố, Bình Dương hay Khu phố chệt Đà Nẳng. Đây là các cơ quan gián điệp trong thời bình và là các đạo binh thứ 5 thời chiến.

Ấy là chưa kể toàn thể các công trình nhà máy, cơ sở, nhứt là các nhà máy nhiệt điện suốt dọc duyên hải từ Bắc chí Nam đều giao cho Tàu Cộng. Mỗi nơi có cả ngàn công nhơn Tàu lưu trú. Có khi có vợ con địa phương. Đó là các lực lượng (khi cần) võ trang. Đó là trên đất liền.

- Bây giờ đến BIỂN ĐÔNG: Từ các quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa đến đường Lưỡi Bò và ngày nay huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam cùng các bãi đá biến thành những căn cứ hải quân, những hàng không mẫu hạm cố định đang đóng binh giữ toàn bộ Biển Đông, Tàu đã kiểm soát tất cả các ngõ thông thương của Việt Nam.

Nói tóm lại, về quân sự, số phận nước Việt Nam hoàn toàn bị Tàu Cộng khống chế.

Do đó lý do gì phải làm luật Đặc Khu Kinh tế SEZ (special economic zone) ?

Đây có phải là ba căn cứ « hậu cần chiến lược hay là ba căn cứ tiếp vận - logistics » không ? Vân Đồn - Vân Phong - Phú Quốc cho kế hoạch " Một Vành Đai - Một Con Đường " ( One Belt - One Road ), nghĩa là " Con Đường Tơ Lụa " trên biển của Tàu Cộng không ?

Nên nhớ với Luật Đặc Khu Kinh tế, dù 99 năm hay 70 năm đi nữa, thì các Đặc Khu ấy là đất Tàu. Người Việt Nam ta ra vào phải có visa. Nhớ chăng, hồi xưa, những năm 1950, Sài gòn lên Dalat phải có thông hành Laissez-Passer, vì Đà Lạt thuộc « Hoàng Triều Cương thổ » ? Ba Đặc khu dĩ nhiên không nói sẽ bán cho Tàu, chỉ nói bán cho người nước ngoài nhưng với từ ngữ Việt Cộng đã thường gọi Tàu chiến Trung Cộng là Tàu lạ. Thì cho « người lạ » thuê đất là cho người Tàu thuê đất đó thôi !

Chiến thuật chuổi hột ngọc trai : Ba Đặc Khu tương lai sẽ là ba hột ngọc trai của xâu chuổi ngọc trai kéo dài từ Hoa lục qua Tam sa, xuyên Biển Đông, mạn Đông xuôi Nam. Trong đất liền, từ biên giới Việt-Nam Hoa Lục, qua các Đặc Khu Lào Miên dọc đường Trường Sơn Tây – đường mòn Hồ Chí mình cũ, chạy dài đến cảng Sihanouk Ville Cao Miên. Ngày mai, ba Đặc Khu Việt Nam, ba miếng đất hoàn toàn Trung Cộng, với cư dân Tàu sẽ làm hậu cần : từ Phú quốc ra vào với Sihanouk Ville. Cũng từ Phú quốc, xuôi Nam, qua eo Malacca đi tiếp đến các cảng của chuổi hột trai là cảng Gwada Tàu đã thuê được ở Pakistan, cảng Hambantota của Sri Lanka, cảng Chittagong của Bangla Desh, cảng Kyauk Phyu của Miến Điện. Nhờ những cảng ngọc trai nầy Tàu chẵng những thoát sự kềm chế dòm ngó của Ấn độ, còn bao vây ngược được cả Ấn Độ.

Chiến thuật Chuổi ngọc trai, là một chiến thuật của Tàu Cộng để tự nuôi sống, giữ con đường lụa chiến thuật tiếp vận nguyên nhiên liệu (dầu hỏa, hàng hóa xuất nhập cảng với Phi và Âu Châu. Làm sao phải tiếp cận với Port Soudan, nơi những tàu dầu của Trung Cộng đến nhận hàng.

Và để giữ vững con đường hàng hải tiếp vận nầy Tàu vừa thuê được một cảng quân sự ở Djibouti trên Biển Đỏ năm 2017. Đây là cảng quân sự Tàu đầu tiên ngoài đất Tàu !

Đó là con đường chiến lược bành trướng Nhứt Đái, nhứt lộ - One Road One Belt của Tàu ! Tàu sẽ không dễ dàng, tự động buông bỏ vụ Ba Đặc Khu Kinh tế ở Việt Nam đâu !

Để Kết Luận :

Phải đấu tranh sống còn cho Dân tộc Sanh tồn của Việt tộc ta :

Vận mạng quốc gia Việt Nam ngày nay là trong bàn tay của dân chúng Việt Nam ta !

Tương lai Việt tộc, tương lai dân tộc Đại Việt là do chúng ta !

Muốn ngày mai còn dân tộc Việt, còn tiếng Việt, còn Văn hóa Việt là do chúng ta !

Biểu tình, phản kháng, xuống đường, đình công, bãi chợ để giữ nòi giống, giữ hồn Việt tộc !

Đuổi những tên Cộng Sản bán nước đương quyền là bước đầu của Độc lập Tự Do !

Phải lấy lại Tự Chủ mới đòi lại được những phần đất biển đảo đã mất !

Chống Tàu Diệt Việt Cộng là Cứu Quốc, giữ Hồn Việt, Đạo Việt, người Việt !

Việt Nam Muôn Năm !

Việt tộc bất diệt !

Hồi Nhơn Sơn Viết cho ngày Toàn dân Cứu Nước !

Phan Văn Song