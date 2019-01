Đóng Cửa: Nhiều Dân Thê Thảm

WASHINGTON -- Một gia đình Mỹ gốc Việt thê thảm vì Tổng Thống Trump đóng cửa chính phủ...Bản tin ABC News ghi rằng Kim Tran, 65 tuổi, bán xe thực phẩm nơi National Mall, giữa thủ đô Hoa Kỳ, đột nhiên thấy vắng khách lạ thường... hóa ra, đóng cửa chính phủ, công chức không đi làm nơi đây nữa.Bà Tran than trời, vì xe bánh mì hot dog của bà bán nơi đây đã 20 năm, vậy mà ngay cả Tết Dương Lịch năm nay cũng chẳng thấy khách hàng bao nhiêu. Bà có 4 đứa con, trong đó 2 đứa đang ở với bà và bà phải nuôi cả ông chồng nữa...Bà than rằng bà không biết phải làm gì bây giờ, không lẽ nằm nhà chờ bảo tàng viện mở cửa lại mới đi bán tiếp...Bản tin NHK kể rằng chính phủ Mỹ đóng cửa 1 phần đã gây ra hậu quả lan rộng.Hôm thứ Tư, danh sách các tổ chức đóng cửa do chính phủ đóng cửa 1 phần từ hôm 22/12 có thêm cụm bảo tàng Smithsonian và Vườn thú Quốc gia ở Washington.Theo truyền thông Mỹ, khoảng 800.000 viên chức chính phủ liên bang bị buộc phải làm việc không lương hoặc nghỉ phép. Nhân viên phụ trách an ninh quốc gia và các dịch vụ thiết yếu khác vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ.Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ bất đồng về việc Tổng thống Donald Trump yêu cầu cung cấp ngân sách để xây bức tường dọc biên giới với Mexico. Bất đồng này giữa 2 đảng cản trở việc thông qua dự thảo ngân sách.Trong khi đó, viễn ảnh mở cửa lại còn xa, theo tin VOA: Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện, bà Nancy Pelosi, nói dù Tổng thống Donald Trump có cố đến đâu cũng không thể thuyết phục bà cấp tiền để xây bức tường ở biên giới giữa Hoa Kỳ-Mexico mà ông đã hứa hẹn khi ra tranh cử, theo một bản tin của hãng AP phát đi hồi 7h50 sáng 3/1, giờ miền Đông Hoa Kỳ.Bà Pelosi nói quyết định đóng cửa chính phủ một phần không có liên quan gì đến đảng Dân chủ mà là do yêu sách của ông Trump đòi khoản tiền lớn để xây bức tường. Bà cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 3/1 trong chương trình Today của đài NBC rằng đảng Dân chủ muốn chấm dứt vụ đóng cửa chính phủ của ông Trump nhưng bà không sẵn sàng tài trợ cho bức tường của ông.Bà Pelosi nói thương lượng với ông Trump rất khó khăn vì ông “bỏ ngoài tai các luận cứ khoa học, các bằng chứng, dữ liệu, và sự thật”.Một bản tin khác của AP ngay sau nửa đêm 2/1 cho hay Tổng thống Donald Trump và các quan chức quốc hội có kế hoạch ngồi lại với nhau trong ngày thứ Sáu, 4/1, sau khi cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc không đạt được thỏa thuận về ngân sách sẽ chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần.Bà Nancy Pelosi nói với chương trình Today của NBC rằng dự luật ngân sách trình Quốc hội khóa mới sẽ không bao gồm khoản tiền dành cho bức tường biên giới của ông Trump.Về phần mình, ông Trump tuyên bố sẽ không mảy may suy suyển và tình trạng đóng cửa chính phủ “sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết”, để đòi bằng được khoản tiền mà ông muốn có để xây bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico.