Quần thể hồ tắm 'THE COVE' của Pechanga Resort Casino mở cửa trở lại cho mùa vui đùa nước mát đúng dịp nghỉ 'Spring Break'

Vừa đúng lúc cho mùa nghỉ 'Spring Break' vào Tháng Ba này, một trong những quần thể hồ tắm lớn nhất tại một trong những cơ sở Resort/Casino lớn nhất trong nước mở cửa lại vào Thứ Hai, 14 Tháng Ba cho các vị khách trân quý của Khách sạn Pechanga, Khu Pechanga RV, Khách sạn Temecula Creek Inn cùng các hội viên Thẻ Đỏ trở lên. Quần thể hồ tắm rộng 4.5-acre của Pechanga Resort Casino với tên The Cove, có diện tích rộng bằng năm sân 'football'. Quần thể có bốn hồ tắm, ba Spa, hai cầu trượt nước ngoằn ngoèo, 27 'Lều - Cabana', sáu 'Giường nằm - Daybed' rộng-quá-khổ bồng bềnh trên mặt hồ tắm chính, một quán 'bar' bơi-tới-được với 18 ghế ngồi và sàn dưới mặt nước. Pechanga Resort Casino cũng giới thiệu hai gói khách sạn đặc biệt mới cho những vị khách sành điệu luôn để ý tới những 'deal' thật ngon lành với nhiều thứ được hưởng thêm cho những cuộc vui nghỉ tuyệt vời.

-Diện tích của The Cove là 4.5 'acre'. Nghĩa là hơn năm sân 'football' hợp lại.

-4 hồ tắm. Hồ lớn nhất là hồ tắm chính, cho người từ 21 trở lên, với diện tích 7,500 sq.ft. Hồ tắm gia đình vừa mới mở rộng có diện tích 4,358 sq.ft

-18 ghế ngồi dưới mặt nước ở quán 'bar' bơi-tới-được tại hồ tắm chính

-2 cầu trượt nước ngoằn ngoèo ở hồ tắm gia đình

-27 'Lều - Cabana' & 6 'Giường nằm - Daybed'

Kể từ khi khai trương vào năm 2019, The Cove đã rõ ràng là một địa điểm như-một-ốc-đảo quen thuộc vô cùng được ưa chuộng cho khách mừng sinh nhật, mở 'tiệc tặng quà cô dâu - bridal shower', và dĩ nhiên cho những ai chỉ đơn giản muốn hưởng thụ mặt trời Nam Cali một cách điệu nghệ. Tìm một miếng gì để ăn hay một ly gì uống cho đã khát ở The Cove thì quá dễ dàng thuận tiện, với những nhân viện phục vụ các 'Lều - Cabana' tận tụy, cũng như dịch vụ phục vụ bên hồ tắm của nhà hàng Coveside Grill. Một loạt hoàn toàn mới các loại Cocktail với những ly 'rượu pha có chanh - twist' 'Mai Tai', 'Đá đập bạc hà - Mint Julep' và 'Piña Colada' giúp làm nóng các buổi tiệc vui tại hồ tắm. Mocktail cũng có tại đây.

Bên trong quần thể The Cove, khách cũng sẽ tìm thấy nhiều 'hố đốt lửa - fire pit' tối tân, lý tưởng để ngồi cạnh nhâm nhi nước giải khát, các 'ngăn tủ đựng đồ - locker' cho nam/nữ giới và những phòng thay quần áo, nhà hàng Coveside Grill, những 'Lều - Cabana' sang trọng phục vụ món ăn thức uống theo ý riêng của khách, và một thảm cỏ xanh mịn màng rộng 26,140 sq.ft cho các chương trình hoạt động riêng tư.

- Khách thuê phòng khách sạn Pechanga dùng The Cove – miễn phí

- Khách thuê chỗ Pechanga RV và phòng khách sạn Temecula Creek Inn dùng The Cove – thẻ vào $30/ngày

- Tiền thuê 'Lều - Cabana' & 'Giường nằm - Daybed' – giá tùy ở ngày trong tuần hay cuối tuần, và tùy vào có hay không. Khách thuê phòng khách sạn Pechanga, khách sạn Temecula Creek Inn, đậu xe ở Pechanga RV, thành viên Bộ Tộc Pechanga và hội viên Pechanga Thẻ Đỏ trở lên có thể đặt chỗ.

Muốn biết thêm thông tin về The Cove, xin vào thăm www.pechanga.com/indulge/the-cove hay gọi 951-770-8450.

Những gói khách sạn Pechanga mới gồm khuyến mãi 'Ở Càng Lâu Càng Tiết Kiệm - Stay Longer & Save'. Khách đặt phòng hai đêm trở lên được giảm 20% tiền phòng. Dùng gói này, giá phòng cho Tháng Ba và Tháng Tư bắt đầu chỉ từ $167/đêm. Khách cũng được miễn phí vào The Cove, sử dụng cơ sở tập đánh Golf ở sân Journey at Pechanga, đậu xe, và nhiều thứ khác nữa.

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA Today bình chọn làm sòng bài tuyệt vời nhất Miền Tây và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Cống hiến 5,400 máy kéo "nóng" nhất, 152 bài bàn, những chương trình giải trí đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com