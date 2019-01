Microsoft Giới Thiệu Chiếc Webcam Surface 4K

Có vẻ như Microsoft rất quyết tâm mở rộng dòng thiết bị Surface với các danh mục sản phẩm mới, và sự xuất hiện của Surface Headphones là bằng chứng cho thấy kế hoạch của hãng đang được thực hiện.Khoảng đầu tháng 01/2019, một số nguồn tin cho biết, bước tiếp theo trong kế hoạch là giới thiệu một chiếc webcam mới tương thích với các thiết bị Windows 10 và máy chơi game console Xbox One. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Microsoft lại cần phải ra mắt một chiếc webcam "chính chủ".Đầu tiên, Microsoft từ lâu đã cung cấp nhiều mẫu webcam cho các khách hàng, nên với việc ra mắt một mẫu webcam mang thương hiệu Surface, công ty sẽ có thể quay lại mảng kinh doanh màu mỡ từng khá thành công trên thị trường điện tử tiêu dùng lẫn doanh nghiệp. Do đó, Microsoft có thể vừa mở rộng được dòng sản phẩm Surface, vừa quay lại là một hãng sản xuất webcam cao cấp.Đồng thời, với thiết bị mới, Microsoft sẽ có thể mang đến cho người dùng tính năng Windows Hello trên các thiết bị Windows 10 thông qua một chiếc webcam của chính mình.Hiện nay, Microsoft chỉ có thể cung cấp Windows Hello trên các laptop Surface. Các công ty khác đã ra mắt các dòng sản phẩm hỗ trợ các thiết bị đời cũ chạy được Windows Hello, và đó chính xác là điều mà Microsoft đang nhắm đến đối với chiếc webcam mới của hãng.Theo Thurrott, webcam mới của Microsoft có thể hỗ trợ 4K và cho phép người dùng hội nhập các thiết bị với Windows Hello trên PC, đồng thời nó cũng mang lại các chức năng tương tự Kinect cho Xbox One. Chiếc webcam mới cũng sẽ hỗ trợ nhiều người dùng, tức về cơ bản người dùng có thể sử dụng nó để hội nhập vào một tài khoản người dùng nhất định trên máy chơi game console Xbox.Về thời điểm ra mắt, hiện chưa có xác nhận chính thức nào. Microsoft đang thực hiện nhiều dự án thú vị liên quan Surface trong năm 2019, bao gồm cả một thiết bị màn hình gập rất được trông chờ có tên Andromeda.Nguoivietphone.com.