Những Bí Ẩn Chưa Giải Được Của Năm 2018

Năm 2018 đi qua nhưng còn để lại một số việc bí mật không thể nào giải quyết nổi.Sau đây là tóm lược một số việc vẫn còn nằm trong vòng bí mật này.Ai là người viết bài bình luận “chống đối” chính phủ Trump vô danh?Một bài viết trong tháng 9 trên báo New York Times bởi một viên chức kỳ cựu vô danh trong chính phủ Trump người nói rằng là một thành phần chống đối mà là “làm việc siêng năng từ bên trong những phần tử that vọng về chương trình hành động và xu hướng tồi tệ nhất” của ông Trump.Tác giả này mô tả những nỗ lực bở một nhóm viên chức chính phủ để hạn chế một số hang động dại dột của tổng thống, và đảm bảo với người Mỹ “rằng có những người trưởng thành trong cái phòng đó.”Có nhiều độc giả cho rằng tác giả vô danh đó là Phó TT Pence, là người hay dung chữ “lodestar” [nguyên tắc chỉ đạo]. Có người nghi vấn phải chăng tác giả vô danh đó là người đã chỉ trích Trump trong cuộc vận động tranh cử 2016 là Nikki Haley? Có người hỏi rằng phải chăng tác giả vô danh đó vẫn còn làm việc trong chính phủ Trump?Không ai biết.Ai là người trúng độc đắc Mega trị giá 1.5 tỉ đôla?Cho đến nay vẫn chưa có tên tuổi của người đã gặp vận may mắn nhất trong năm 2018 là giải độc đắc Mega lớn thứ hai tại Hoa Kỳ.Vé số này được bán tại cửa tiệm ở thành phố Simpsonville, có 22,000 dân số, tại tiểu bang South Carolina.Cho đến nay, chúng ta vẫn không biết ai đã mua vé số đó hay là người trúng số đó đã có khai báo để nhận tiền chưa.Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được, bởi vì South Carolina là một vài tiểu bang cho phép những người trúng số độc đắc được quyền không khai báo danh tánh.Một chuyện bí mật khác, đó là có chăng cuốn bang thu lời Trump kỳ thị màu da?Những lời đồn đã về cuốn băng thu bí mật của việc ông Trump dung chữ N trong chương trình “The Apprentice” trong thời gian vận động tranh cử 2016. Nhưng những cuốn băng đượd đồn đãi đó đã trở thành câu chuyện lớn hơn trong năm 2018 khi 2 người nổi tiếng cho rằng chúng có thể xuất hiện sớm.Tài tử Tom Arnold đã hy sinh toàn bộ 8 tập Viceland để săn tìm những cuốn bang đó của Trump. Cuối cùng chàng tài tử này cũng về với tay không.Ông Trump đã bác bỏ việc sử dụng sự sỉ nhục đó, trong twitter vào tháng 8 năm ngoái ông viết rằng, “Tôi không có thứ chữ đó trong ngữ vựng của tôi.”Nhưng ông Trump đã nhiều lần nói sai sự thật nên câu chuyện về cái cuộn bang này vẫn còn là một bí ẩn.Còn nữa, nguyên nhân nào đã gây ra bệnh “giống như bại liệt” bí ẩn trong các em bé?Chứng bệnh kỳ lạ này lan rộng khắp nước Mỹ trong năm 2018: viêm tủy cấp tính (AFM), là chứng bệnh trong hệ thống thần kinh có thể làm bại liệt, ảnh hưởng nhiều nhất đến trẻ em. Cơ quan CDC nói rằng đã có 165 trường hợp được xác định tại 36 tiểu bang trong năm 2018 – gia tang mạnh từ 35 trường hợp được xác định tại 16 tiểu bang trong năm 2017. Hơn 90% các trường hợp nói trên là trẻ em.Dù ngày càng được chú ý đặc biệt, vẫn có rất ít sự hiểu biết thấu đáo về chứng bệnh này.Một viên chức đứng đầu của cơ quan CDC nói với CBS News rằng, “Đây thực sự là chứng bệnh bí ẩn.”