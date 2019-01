Hạ Viện Có Kế Hoạch Mở Công Sở, Không Có Tiền Xây Tường

WASHINGTON - Các dân biểu thuộc đảng DC giới thiệu 1 “gói đề luật” gồm sáng kiến mở của lại công sở tuy không chấp nhận kinh phí xây tường biên giới theo yêu cầu của TT Trump.

Phóng viên của AP cho biết: Hạ Viện chuẩn bị để biểu quyết “gói” kể trên ngay khi thành phần dân biểu mới hội họp vào ngày Thứ Năm tuần này, theo tiết lộ của 1 phụ tá lập pháp.

Nguồn ẩn danh cho biết: sẽ thông qua ngân sách Bộ nội an ở mức hiện tại cho đến hết ngày 28-2, gồm 1.3 tỉ cho an ninh biên giới. 6 đề luật lưỡng đảng khác cấp quỹ hoạt động cho các Bộ nông nghiệp, nội vụ, gia cư và phát triển đô thị, cùng với các Bộ bị đóng cửa 1 phần vì sự đối đầu của Trump.

Phe DC sẽ nhanh chóng chấp thuận “gói” này trong 2 cuộc biểu quyết cùng ngày Thứ Năm.

Điều chưa rõ là phe đa số CH Thượng Viện xem xét để biểu quyết thuận và TT Trump ký ban hành hay không.

Cùng ngày Thứ Hai, twitter của TT Trump đã xuất hiện trên mạng với lời hô hào các nhà lập pháp DC trở lại họp, làm việc biểu quyết cần thiết vì an ninh biên giới, gồm “bức tường”.