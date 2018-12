VC Siết Gọng Kềm Internet

SAIGON -- Lên mạng xã hội đòi hỏi nhân quyền là điều cấm kỵ trong xã hội CSVN...Do vậy, Ông Huỳnh Trương Ca đã bị tuyên án với cáo buộc ‘phỉ báng’ chính quyền”...Bản tin RFA ghi rằng vào ngày 28/12/2018, ông Huỳnh Trương Ca, một thành viên của nhóm có tên Hiến Pháp, bị Tòa án tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam với cáo buộc "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".Theo cáo trạng của Viện Kiểm Sát, từ ngày 23/3 đến ngày 19/8, ông Huỳnh Trương Ca đã thực hiện 40 buổi livestream (phát trực tiếp) trên Facebook cá nhân, có tài khoản tên là “Thằng Nhà Quê”.Cũng theo cáo trạng, trong các buổi livestream trên, có tổng cộng 18 đoạn video với nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, chống lại Nhà nước.Viện KSND cáo buộc hành vi của ông Ca đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến an ninh tư tưởng và văn hóa, an ninh quốc gia.RFA cũng ghi nhận rằng Ông Huỳnh Trương Ca là người từng tham dự cuộc biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và An ninh mạng vào ngày 10/6/2018 tại thành phố Sài Gòn.Ngày 14/9, cơ quan An ninh điều tra tỉnh Đồng Tháp tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Huỳnh Trương Ca.Tổ chức Bảo vệ Người Bảo vệ Nhân quyền dẫn lời một thành viên của nhóm Hiến Pháp là bà Nguyễn Uyên Thùy cho hay có tổng cộng 9 thành viên của nhóm này bị bắt trước và sau ngày Quốc khánh 2-9.Nhóm này được cho là có dự định kêu gọi tiến hành biểu tình ôn hoà vào ngày này để lên tiếng về nhiều vấn đề khác nhau gồm vi phạm nhân quyền, tình trạng tham nhũng có hệ thống, phản ứng yếu ớt của chính phủ Việt Nam đối với vi phạm chủ quyền từ phía Trung Quốc, cũng như quản trị tồi của chính phủ Hà Nội dẫn đến thực tế ô nhiễm môi trường trầm trọng trên cả nước.Trong khi đó, bản tin VOA nêu quan ngại về một Luật mới: Theo giới quan sát, khi Luật An ninh mạng của Việt Nam có hiệu lực vào ngày 1/1/2019, những ai đăng bài chống chính phủ trên mạng hay gây phương hại đến không gian mạng có thể sẽ bị bắt giam. Dựa trên các dữ liệu do các công ty mạng cung cấp, bao gồm cả Facebook, chính quyền sẽ thu thập bằng chứng truy tố người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Việt Nam vẫn lưu ý đến vai trò của nền kinh tế kỹ thuật số vừa mới nổi, nên sẽ không đóng cửa các trang mạng này giống như Trung Quốc đã thực hiện.Từ lâu, Việt Nam đã cố gắng cân bằng giữa việc áp dụng một nền Internet tự do xem như là một biện pháp để giúp tăng trưởng kinh tế và thực thi các biện pháp cứng rắn đối với điều Giám đốc Quốc gia Lâm Nguyễn của công ty nghiên cứu thị trường IDC gọi là “các thảm họa kỹ thuật số.” Song song đó, Việt Nam ngày càng mạnh tay trừng phạt các tiếng nói bất đồng chính kiến trên mạng xã hội.Một dự thảo nghị định về Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, sau 18 tháng soạn thảo, sẽ giúp chính phủ cộng sản đạt được các mục tiêu này bằng cách ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện một số công việc giám sát.Bất chấp sự phản đối của công ty Google và Facebook, các mạng xã hội toàn cầu cũng như các nhà cung cấp thương mại điện tử và email có thể sẽ bị yêu cầu lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam, theo Luật An ninh mạng.Ông Lâm Nguyễn cho biết thêm rằng các công ty mạng cũng có thể sẽ phải dùng tới biện pháp thay thế, đó là sẽ tự kiểm duyệt, giao nộp dữ liệu người dùng và xóa một số nội dung nhất định.VOA ghi nhận rằng các blogger và các nhà hoạt động tin rằng cùng với việc thực thi Luật An ninh mạng, Việt Nam sẽ gia tăng đàn áp các tiếng nói chỉ trích chính phủ. Hàng loạt các blogger trong nước đã bị bắt từ 2016 cho đến nay.Các nhà phân tích và các thông tin trên mạng cho rằng chính quyền sẽ có thể thu thập danh tính người dùng trên mạng, cả hồ sơ và dữ liệu về bạn bè của họ.Blogger và nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội nói với VOA: “Luật này bót nghẹt quyền tự do thông tin, xâm phạm đời tư cá nhân, và là một công cụ theo đó trao thêm quyền cho lực lượng công an, họ toàn quyền xâm phạm một cách thô bạo, thậm chí thay mặt cả tòa án ra phán quyết gây ảnh hưởng đến việc sử dụng Internet của người dân.”Các nhà hoạt động Việt Nam phụ thuộc nhiều vào các phương tiện truyền thông Internet để đăng bài, đặc biệt là các tin tức về bất công xã hội, ô nhiễm môi trường, cũng như tệ quan chức tham nhũng.Ông Vũ Quốc Ngữ, một blogger ở Hà Nội và đồng thời là Tổng Giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Người Bảo vệ Nhân quyền nói: “Luật An ninh mạng sẽ có một tác động rất lớn đối với giới bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động online ở Việt Nam. Đó sẽ là một công cụ để bịt miệng giới bất đồng chính kiến, những người phản biện xã hội, và các nhà hoạt động nói chung.”