Walt Disney Ra Giá 71 Tỷ MK Mua Lại Mảng Giải Trí Fox

Khoảng giữa tháng 06/2018, Walt Disney đã nâng mức giá mua lại mảng giải trí của 21st Century Fox Inc. với giá 71 tỷ USD, vượt qua mức giá mà Comcast đưa ra trước đó. Với 71 tỷ USD, đây rõ ràng sẽ là một trong những thương vụ lớn nhất trong ngành truyền thông, đa phương tiện.Mức giá 71 tỷ USD sẽ tương đương với giá 38 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 10 USD/cổ phiếu so với đề nghị mà Disney đưa ra tháng 12/2017, và cao hơn 3 USD so với đề nghị của Comcast. Fox đã chấp nhận mức giá mới và cho rằng nó cung cấp nhiều cải tiến cũng như nhiều điều khoản linh hoạt hơn so với thỏa thuận trị giá 65 tỷ USD của Comcast.Vậy Comcast sẽ phản ứng ra sao? Theo nhà phân tích John Janedis, có thể Comcast sẽ đưa ra đề nghị mới, cao hơn 38 USD nhưng không quá 40 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, Disney gần như đã được cơ quan chống độc quyền phê duyệt thương vụ mua lại Fox. Điều này có nghĩa là bất cứ đề nghị nào từ phía Comcast đều sẽ vấp phải rất nhiều rào cản pháp lý.Với rất nhiều nội dung hấp dẫn, từ “The Simpsons” đến “X-Men”, bất cứ hãng nào sở hữu Fox sẽ có thêm nguồn lực để chống lại mối đe dọa từ Netflix. Cả Disney và Comcast đều đang tìm cách sử dụng những gì mua được từ Fox để tăng cường nội dung của mình và mở rộng ra thị trường nước ngoài.Nhà phân tích Paul Sweeney cho biết, đề nghị mới của Disney là động thái rất tích cực của CEO Bob Iger và khiến Comcast khó có thể đáp trả. Comcast đang phải gánh rất nhiều nợ và khoản tiền mua Fox sẽ tăng áp lực cho hãng, cổ phiếu Comcast đã giảm 18% trong năm 2018.Cổ phiếu của Fox đã tăng 8.3%, đạt mức cao kỷ lục. Trong khi đó, cổ phiếu Disney tăng 1.5%, cổ phiếu Comcast tăng 1.7%. Cuộc đua giữa Disney và Comcast sẽ xác định ai là người kiểm soát phần lớn đế chế truyền thông đa phương tiện của Rupert Murdoch, bao gồm các bộ phim, những studio, các kênh truyền hình như FX và các nhà cung cấp đa kênh như Star India và Sky Plc của Fox.Tuy nhiên, thương vụ không bao gồm toàn bộ Fox. Một phần của Fox sẽ được dùng để tạo ra một công ty mới mang tên New Fox, bao gồm mảng kinh doanh đang sinh lợi lớn Fox News, các kênh thể thao FS1 và FS2 và kênh Fox. Công ty mới có thể được điều hành bởi Lachlan Murdoch, con trai của Rupert Murdoch, và tập trung vào truyền hình, tin tức và thể thao trong nước.Vấn đề tiền bạcNgoài ra, đề nghị mới của Disney còn cho phép các cổ đông của Fox lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, tỷ lệ có thể lên đến 50-50. Trước đó, Disney đề nghị thanh toán toàn bộ bằng cổ phiếu, và có thể thấy đề nghị thanh toán bằng tiền mặt của Comcast có vẻ hấp dẫn hơn.Disney cũng lên kế hoạch chi khoảng 13.8 tỷ USD trả nợ cho Fox. Điều này sẽ nâng tổng giá trị của thương vụ lên khoảng 85 tỷ USD. Fox có kế hoạch tổ chức một cuộc họp cổ đông vào ngày 10/07/2018 để bỏ phiếu đề nghị của Disney. Đây có thể là cơ hội của Comcast để đưa ra một đề nghị mới.Trong khi đó, một cuộc chiến khác lại đang diễn ra giữa Fox và Sky. Fox đang muốn trả 15.5 tỷ USD để sở hữu 61% cổ phần của Sky. Ngược lại, Comcast đang chiếm ưu thế khi đưa ra mức giá 28.3 tỷ USD để mua lại toàn bộ Sky. Cổ phiếu của Sky đã tăng 3.5% vì các nhà đầu tư khi vọng rằng thương vụ Disney thâu tóm Fox có thể khiến giá trị của họ được tăng thêm.Claire Enders, nhà sáng lập công ty nghiên cứu thị trường truyền thông đa phương tiện Enders Analysis nhận định, nếu Comcast gặp khó trong nỗ lực mua lại Fox, nhiều khả năng họ sẽ trả nhiều hơn để mua lại Sky. Claire Enders cho biết: “Tôi nghĩ thị trường đang mong đợi một đề nghị khác từ Comcast cho Sky”.Comcast đang lâm vào tình trạng không còn gì để mất nên hãng sẽ không muốn mình trắng tay trong cả hai thương vụ Fox và Sky. Khoản tiền mặt 65 tỷ USD cùng với thương vụ thâu tóm Sky dự kiến sẽ nâng số nợ của Comcast lên 170 tỷ USD. Khoản nợ tuy lớn, nhưng Comcast vẫn sẽ quyết tâm, vì nếu sở hữu được những nội dung đầy tiềm năng của Fox, khó khăn nào cũng có thể từ từ giải quyết được.Nguoivietphone.com.