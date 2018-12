Update: Yêu Sách Tám Điểm Năm 2019 Của Người Dân Việt Nam (with English version) - ký tên đợt 4

UPDATE: YÊU SÁCH TÁM ĐIỂM NĂM 2019 CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

https://www.change.org/p/ban-lãnh-đạo-nhà-nước-việt-nam-yêu-sách-tám-điểm-năm-2019-của-người-dân-việt-nam

NỘI DUNG TÓM TẮT 8 YÊU SÁCH

1. Trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, những người thực hiện quyền tự do biểu đạt đã bị Toà án Việt Nam tuỳ tiện quy kết là “gây rối trật tự”, “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân”…;

2. Cải cách căn bản nền pháp lý để mọi người dân được hưởng các đảm bảo pháp lý như nhau, xoá bỏ những luật và điều luật đặc biệt dùng làm công cụ khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân (như những người biểu tình ôn hoà đòi quyền lợi chính đáng, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền đất nước…, những người phản biện chính sách, những người đối lập chính trị…);

3. Thực thi quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, công nhận báo chí tư nhân, chấm dứt chế độ kiểm duyệt dưới mọi hình thức (bao gồm các quy định kiểm soát thông tin trên mạng);

4. Ban hành và thi hành nghiêm túc luật về hội với nội dung bảo đảm quyền tự do lập hội và tự do hội họp;

5. Đảm bảo quyền tự do cư trú và đi lại trong nước, quyền tự do ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về;

6. Thi hành quyền tự do học tập, tự do học thuật, quyền tự trị đại học, phi chính trị hoá trường học;

7. Đảm bảo để tất cả các điều luật và các hướng dẫn thi hành luật trung thành với hiến pháp. Thực hiện trưng cầu ý dân đối với những luật có tác động lớn đến đời sống của đông đảo người dân và an nguy của quốc gia. Lấy pháp trị thay cho đảng trị (của Đảng Cộng sản), tiến tới phân lập ba quyền: lập pháp, hành pháp, tư pháp.

8. Thực hiện chế độ bầu cử (bao gồm quyền ứng cử) tự do, công bằng, minh bạch, xoá bỏ cơ chế "đảng cử dân bầu”.

The Eight-point Appeal of the Vietnamese People

This appeal is addressed to:

The President, the Chairwoman of Congress, the Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam.

All Vietnamese living in Vietnam and abroad.

The Secretary General of the United Nations.

The International Diplomatic Organizations in Vietnam.

Your Excellency/Honorable:

100 years ago, a document called Appeal of the Annamese People was prepared by a group of patriots, signed under the pseudonym of Nguyễn Ái Quấc, and subsequently sent to the Versailles Conference being held in Paris, France, by the victorious nations in the aftermath of the First World War.

The Appeal consisted of eight points, urging the French colonial government at that time to immediately carry out, goes as follows:

Release all Annamese political prisoners. Initiate extensive legislative reforms throughout Indochina, to accord the indigenous people the same protection as provided to the European; demand the abolishment of all special legal institutions used by the colonial government as instruments to terrorize and oppress the most righteous section of the Annamese population. Freedom of press and freedom of speech. Freedom to form associations and freedom to meet in public. Freedom to live abroad and freedom to travel overseas. Freedom to study any suitable subjects by individuals, government to initiate and establish technical and vocational schools at the province level for all indigenous people who are interested. Laws are passed by a legislative body in lieu of decrees. A group of representatives, elected by the indigenous people, permanently present at the French Parliament to help emphasizing all aspirations of the Annamese people.

In the course of the last 100 years, millions of Vietnam’s best sons and daughters have perished for those same basic rights demanded in that 1919 Appeal.

The Vietnamese Communist Party, the only political party with total power in Vietnam today, has re-affirmed multiple times that Ho Chi Minh, its foremost leader, is indeed Nguyễn Ái Quấc, the one who signed the 1919 Appeal. But, after 100 years, under the Communist totalitarian regime, the majority of the points mentioned in the 1919 Appeal in reality are not respected, nor carried out, although they were officially incorporated in the Constitution of a country that had been declared independent. They have been solemnly committed in all international treaties, pacts, agreements, pledges that the Vietnamese government has participated in the name of the country and her people, but in reality they have never been carried out to their full extents. In fact, they are overwhelmingly limited, manipulated, even distorted to the point where the end results are opposite.

That is why, on the commemoration of the 100-year anniversary of the 1919 Eight-point Appeal of the Annamese people, we, all Vietnamese living in Vietnam and abroad, who love Freedom, Democracy and Justice, proclaim the 2019 Appeal, asking the Vietnamese government to:

Unconditionally release all political prisoners, all prisoners of conscience, those who merely express their views and who are jailed by the Communist authority on false charges such as “public disturbances,” “anti-government propaganda,” and “activities aimed to overthrow the People’s government.” Enact extensive legislative reforms, so as all people are protected by laws; demand the government to abolish all specialized legal institutions used as lnstruments of the Party to terrorize and oppress the most righteous segments of the population, i.e. those who participate in non-violent demonstrations to seek redress to issues such as environmental protection, national sovereignty; those who criticize and rebuke official policies; and those who dissent politically. Honestly and sincerely respect the Freedom of Press, Freedom of Speech; allow private sectors to publish newspapers and produce multi-media products including books; must stop the policy of censorship in any form (including the statutes and ordinances with the aim to restrict information flow on the Internet.) Pass and seriously implement laws with the purpose to guarantee the Freedom to form associations and the Freedom to assemble in public. Guarantee the Freedom to travel and settle anywhere within the country, Freedom to migrate and return from overseas. Guarantee the Freedom to study any subject of choice by individuals, guarantee the autonomy of universities and colleges, and remove all traces of politicization at every level of educational institution. All statutes passed by Congress or any legislative body must be genuinely faithful to the Constitution which is drafted and approved by the majority of the people. Once passed, all laws must be respected by the authority. Public referendums must be held on any issue that greatly affects the living conditions of the population or the security of the country. Replace the system of directives dictated by the Communist Party with legislations that are based on the-consent-of-the-governed to proceed eventually to the check-and-balance system of three independent branches of government: Legislative, Executive and Judicial. Free elections to be held, including the right to self-nominate, in free, fair and transparent protocols. Completely erase the slogan “Nominated by the Party, Elected by the People.”

We resolutely believe that the only path to free Vietnam from its economic doldrums, political and social corruption, and the imminent threat of losing national sovereignty to foreign powers is one which the Vietnamese leadership must undertake by fully implementing the eight points as outlined in the Appeal. To do that is to lead Vietnam step-by-step in the development toward the goal of prosperity and national strength, to achieve a democratic and civil society, and to guarantee justice for all.

We urge all Vietnamese citizens to exercise his/her constitutional rights and not to wait for approval from any authority, to step up the pressure and demand the government to enact and implement legislations and regulations with the expressed purpose of protecting those constitutional rights, and to prosecute to the full extent of the laws any individual or organization that impedes the citizen from exercising those sacred rights.

We solemnly and urgently call upon the United Nations and all nations that have established diplomatic relationship with Vietnam to pay attention to the aspiration and will of the Vietnamese people. With your strong and necessary support, we firmly believe that it will facilitate favorable responses from the government to the demands stipulated in the Appeal.

Hanoi, Vietnam, December 19, 2018

100 TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN KHỞI XƯỚNG BẢN YÊU SÁCH

TỔ CHỨC

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam, đại diện: Nhà văn Nguyên Ngọc Bauxite Việt Nam, đại diện: GS Phạm Xuân Yêm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, đại diện: Nhà hoạt động xã hội Lê Thân Diễn đàn Xã hội Dân sự, đại diện: TS Nguyễn Quang A Đàn Chim Việt (Ba Lan), đại diện: Nhà báo Mạc Việt Hồng Hội Bầu bí tương thân, đại diện: Nhà báo Nguyễn Lê Hùng Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đại diện: Nhà báo Phạm Chí Dũng Nhóm Văn Lang Praha, đại diện: Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Cường

CÁ NHÂN:

Bùi Hiền, Nhà thơ, Canada Bùi Minh Quốc, Nhà thơ, Đà Lạt, Lâm Đồng Bùi Quang Vơm, Kỹ sư, CH Pháp Cao Lập, Hưu trí, California, Hoa Kỳ Đặng Hữu Nam, Linh mục, Giáo phận Vinh, Nghệ An. Đặng Thị Hảo, TS Văn học, Hà Nội Đào Công Tiến, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tp HCM Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Linh mục Công giáo, Sài Gòn Hà Dương Tuấn, nguyên Chuyên gia Công nghệ Thông tin, Pháp Hà Dương Tường, Nhà giáo về hưu, Pháp Hà Sĩ Phu, TS Sinh học, thành viên Câu lạc bộ Phan Tây Hồ (CLB PTH) Đà Lạt, Lâm Đồng Hà Quang Vinh, hưu trí, Q11, TPHCM Hoàng Dũng, PGS TS Ngữ văn, Sài Gòn Hoàng Hưng, Nhà thơ-Nhà báo tự do, Sài Gòn Hồ Ngọc Nhuận, nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM Huỳnh Sơn Phước, Nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, sống ở Hội An J.B Nguyễn Hữu Vinh, Kỹ sư, Nhà báo độc lập, Hà Nội Kha Lương Ngãi, Nhà báo, thành viên CLB LHĐ, Sài Gòn Lại Thị Ánh Hồng, Nghệ sĩ, thành viên CLB LHĐ, Sài Gòn Lê Công Định, Luật gia, Sài Gòn Lê Hoài Nguyên, nhà thơ, Hà Nội Lê Mai Đậu, Kỹ sư, Hưu trí, Hà Nội Lê Phú Khải, Nhà báo, Sài Gòn Lê Văn Tâm, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chiba, Nhật Bản Lê Xuân Khoa, nguyên GS thỉnh giảng Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ Mạc Văn Trang, TS Tâm lý, Hà Nội Mai Hiền, Nhà báo, California, Hoa Kỳ Mai Thái Lĩnh, Nhà nghiên cứu, thành viên CLB PTH, TP Đà Lạt Nam Dao Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên GS Kinh tế Đại học Laval, Canada Ngô Kim Hoa (Sương Quỳnh), Nhà báo tự do, thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng (CLB LHĐ), Sài Gòn Ngô Thị Kim Cúc, Nhà văn-Nhà báo, Sài Gòn Ngô Vĩnh Long, GS, Đại học bang Maine, Hoa Kỳ Nguyễn Đan Quế, Bác sĩ, Đồng Chủ tịch Hội Cựu Tù nhân Lương tâm, Sài Gòn Nguyễn Đăng Hưng, GS Danh dự Đại học Liège, Bỉ, sống tại Sài Gòn Nguyễn Đăng Quang, Đại tá, nguyên Cán bộ Bộ Công an, Hà Nội Nguyễn Đình Cống, GS, hưu trí, Hà Nội Nguyễn Đình Nguyên, TS Y khoa, Australia Nguyễn Đông Yên, GS Toán học, Hà Nội Nguyễn Huệ Chi, GS Ngữ văn, Hà Nội Nguyễn Khắc Mai, Nhà nghiên cứu văn hoá, Hà Nội Nguyễn Kiều Dung, TS Kinh tế, Hà Nội Nguyễn Lân Thắng, Kỹ sư, Hà Nội Nguyễn Ngọc Giao, Nhà giáo, Pháp Nguyễn Ngọc Lanh, nguyên GS Đại học Y Hà Nội, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Quang Nhàn, Cán bộ hưu trí, CLB PTH, Đà Lạt, Lâm Đồng Nguyễn Sĩ Phương, TS, CHLB Đức Nguyễn Thanh Hằng, Dược sĩ, Pháp Nguyễn Thế Hùng, GSTS, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thuỷ khí Việt Nam, sống tại Đà Nẵng Nguyễn Thế Hùng, TS Vật lý, Hà Nội Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nhà văn, Hoa Kỳ Nguyễn Thị Khánh Trâm, Hưu trí, Sài Gòn Nguyễn Thị Kim Chi, Nghệ sĩ Ưu tú, Sài Gòn Nguyễn Thị Thanh Bình, Nhà văn, Hoa Kỳ Nguyễn Thu Giang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, CLB LHĐ, Sài Gòn Nguyễn Tường Thụy, Nhà báo độc lập, Hà Nội Nguyễn Văn Khải (Ông già Ozon), TS, Hà Nội Nguyễn Văn Tạc, Giáo học hưu trí, Hà Nội Nguyễn Viện, Nhà văn, Sài Gòn Nguyễn Xuân Diện, TS Ngữ văn, Hà Nội Phạm Duy Hiển (Phạm Nguyên Trường), Dịch giả, Vũng Tàu Phạm Đình Trọng, Nhà văn, Sài Gòn Phạm Đỗ Chí, TS Kinh tế, Florida, Hoa Kỳ Phạm Đức Nguyên, TS, Nhà giáo, Hà Nội Phạm Toàn, Nhà giáo dục, Hà Nội Phạm Tư Thanh Thiện, Nhà báo, Pháp Phan Đắc Lữ, Nhà thơ, Sài Gòn Phan Thế Vấn, bác sĩ, Sài Gòn Phan Thị Hoàng Oanh, TS Hoá, Sài Gòn Phan Trọng Khang, Thương binh 2/4, Hà Nội Phapxa Chan, Nhà thơ, hiện tu học tại Texas, Hoa Kỳ Thái Văn Cầu, Chuyên gia khoa học không gian, Hoa Kỳ Thuỳ Linh, Nhà văn, Hà Nội Tiêu Dao Bảo Cự, Nhà văn tự do, Đà Lạt, Lâm Đồng Tiết Hùng Thái (dịch giả Hiếu Tân), Vũng Tàu Tô Lê Sơn, Kỹ sư, CLB Lê Hiếu Đằng, TP HCM Tống Văn Công, Nhà báo, California, Hoa Kỳ Trần Bang, Kỹ sư, Sài Gòn Trần Minh Thảo, Viết văn, CLB PTH, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Trần Ngọc Sơn, Kỹ sư, Pháp Trần Thanh Vân, Kiến trúc sư, Hà Nội Trần Thế Việt, nguyên Bí thư Thành ủy Đảng Cộng sản Đà Lạt, Lâm Đồng Trần Thị Băng Thanh, PGS, TS Văn học Cổ Cận Việt Nam, Hà Nội Trần Tiến Đức, Nhà báo độc lập-Đạo diễn truyền hình và phim tài liệu, Hà Nội Trần Văn Thủy, Đạo diễn phim tài liệu, NSND, Hà Nội Tuấn Khanh, Nhạc sĩ, Sài Gòn Từ Thức, Nhà báo, Paris, Pháp Trịnh Y Thư, Nhà thơ, Hoa Kỳ Võ Thị Hảo, Nhà văn, CHLB Đức Võ Văn Tạo, Nhà báo tự do, Nha Trang Võ Văn Thôn, Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM, CLB LHĐ, Sài Gòn Vũ Thế Khôi, Nhà giáo ưu tú, Hà Nội Vũ Trọng Khải, PGS TS, Chuyên gia độc lập về Kinh tế Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, TPHCM

DANH SÁCH KÝ TÊN HƯỞNG ỨNG (ĐỢT 2, đến 10h ngày 21/12/2018)

TỔ CHỨC

1. Báo điện tử Tiếng Dân Viêt Media (Slovakia). Đại diện: Nhà báo Trần Quang Thành

2. Biz Holding. Đại diện: Luc Phan Projects Manager, San Diego, CA, USA

3. Cơ sở Quê Mẹ & Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam, B.P. 60063, 94472 Boissy, St Léger Cedex, France. Đại diện: Nhà văn Võ Văn Ái

4. Hội Anh Em Dân Chủ. Đại diện: Nguyễn Văn Đài, Luật sư

5. Hội Cánh Hữu. Đại diện lâm thời: Phạm Cường, Kỹ sư XD, Hà nội

6. Hội hỗ trợ nạn nhân bạo hành. Đại diện: Đinh Đức Long, TS Bác sĩ, Sài Gòn

7. Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders). Đại diện: Thạc sỹ Vũ Quốc Ngữ

8. Nhóm THỨC - BẦU CỬ TỰ DO VÀ QUYỀN TỰ QUYẾT CHO DÂN TỘC VIỆT NAM. Người đại diện: Lê Việt Kỳ Nhi

CÁ NHÂN

1. Biện Hữu Danh, Kỹ sư Hóa hữu cơ-Hóa dầu, Ninh Bình

2. Bùi Trọng Kiên, TS, Viện Toán học, VAST, Hà Nội

3. Bùi Xuân Quang, Nhà hoạt động văn hoá, Paris, CH Pháp

4. Chính Phạm, Điều phối viên Phong trào Dân quyền –UK

5. Chu Sơn, Nhà thơ tự do, Tp Hồ Chí Minh

6. Cù Huy Hà Vũ, TS Luật, tạm trú tại Hoa Kỳ

7. Đàm Ngọc Tuyên, Nhà báo tự do, Quảng Ngãi

8. Đaminh Lê Thanh Trưởng, Linh mục Công giáo, Đồng Nai

9. Đặng Bích Phượng, Hưu trí, Hà Nội

10. Đặng Đình Cung, Kỹ sư, Tư vấn, Chatenay-Malabry, CH Pháp

11. Đặng Ngọc Quang, Nghiên cứu viên, Hà Nội

12. Đặng Xuân Cư, Viên chức Sở KHCN Nam Định, Hưu trí, Nam Định

13. Đặng Xuân Diệu, cựu Tù chính trị, ĐV đảng Việt Tân, Paris, CH Pháp

14. Đào Minh Châu, Tư vấn Hành chính và Chính sách công, Hà Nội

15. Đào Tấn Phần, Lao công trường THPT Trần Quốc Tuấn, Phú Hòa, tỉnh Phú Yên

16. Đào Tiến Thi, Nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ học, nguyên UVBCH Hội Ngôn ngữ học VN, HN

17. Đào Văn Tùng, Hưu trí, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

18. Đậu Đan Vương, Tài xế, Sài Gòn

19. Đinh Đức Long, TS, Bác sĩ, Sài Gòn

20. Đinh Trung Nghệ, Kỹ sư, Warszawa Ba Lan

21. Đinh Xuân Quân, TS, Kinh tế gia về phát triển, California, USA

22. Đỗ Đăng Giu, Giám đốc nghiên cứu CNRS, CH Pháp

23. Đỗ Hữu Thảo, Cựu giáo chức, Cựu chiến binh, Thanh Hóa

24. Đỗ Như Ly, Kỹ sư, Hưu trí, Q10, TPHCM

25. Đỗ Thành Nhân, MBA, Tư vấn đầu tư, Quảng Ngãi

26. Đỗ Thịnh, Tiến sĩ Kinh tế, Hưu trí, Hà Nội

27. Đỗ Trung Quân, Nhà thơ, Sài Gòn

28. Đỗ Tư Nghĩa, Dịch giả, Dalat, Lâm Đồng

29. Đỗ Tuyết Khanh, Thông dịch viên, Genève, Thuỵ Sĩ

30. Đoàn Bảo Châu, Nhà văn- Võ sư, Hà Nội

31. Đoàn Công Nghị, TP Nha Trang, Khánh Hòa

32. Đoàn Phú Hòa, Phiên dịch và tư vấn, Jihlava - Cộng Hòa Séc

33. Đoàn Văn Tiết, Nhà giáo, Sài Gòn

34. Dr. Trương Thanh-Đạm (hưu trí) International Institute of Social Studies, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands

35. Dương Kim Khải, Mục sư, Thủ Đức, Sài Gòn

36. Giáng Vân, Nhà thơ, Hà Nội

37. Haquyen Nguyen, Chủ tịch CĐNV Tự Do Ottawa

38. Hoàng Bùi, Blogger, Sài Gòn

39. Hoàng Lê Nguyên, Nghề Tự do, Hải Phòng

40. Hồ Sỹ Hải, Kỹ sư nghỉ hưu, Hà Nội

41. Hồ Thị Bích Khương, Nam Đàn, Nghệ An (hiện tỵ nạn tại Thái Lan)

42. Hồ Văn Tiến, Kỹ sư, Genève, Thuỵ Sĩ

43. Hoàng Linh, Hưu trí, Canada

44. Hoàng Tiến Cường, Kỹ sư giao thông, Hà Nội

45. Hoàng Văn Khần, Tiến sĩ sinh hoá học, Genève Thụy Sĩ

46. Hương Nguyễn, Ca–Nhạc sĩ Jazzy Dạ Lam, Munich, Germany

47. Huỳnh Công Thuận, TNV, Văn phòng Công lý & Hòa Bình, DCCT, SG

48. Huỳnh Ngọc Chênh, Nhà báo, Sài Gòn

49. Huỳnh Quang Minh, Cử nhân kinh tế, Quảng Nam

50. Huỳnh Quang, Kỹ sư máy tính, Houston, Texas, Hoa Kỳ

51. Huỳnh Sáu, Giáo viên, Sài Gòn

52. Huỳnh Văn Hoa, Nhà báo, Dịch giả, Sài Gòn

53. Khổng Hy Thiêm, Kỹ sư điện, Cam Lâm, Khánh Hòa

54. Khương Quang Đính, Chuyên gia công nghệ Thông tin, CH Pháp

55. Kiến Giang, Kỹ sư xây dựng, Deagu, Korea

56. Kiều Maily, Nhà thơ- Nhà hoạt động văn hoá Chăm độc lập, Sài Gòn

57. Kiều Việt Hùng, Kiến trúc sư, Ninh Bình

58. Lại Nguyên Ân, Nhà nghiên cứu văn học, Hà Nội

59. Lê Công Bằng, Lao động tự do, Sài Gòn

60. Le Dinh Hong, Kế toán, Vancouver B.C, Canada

61. Lê Đình Phương, Bác sĩ, Sài Gòn

62. Lê Hồng Thắng, Công nhân, TP Huế

63. Lê Hữu Trí, Kỹ sư, TP Quy Nhơn, Bình Định

64. Lê Huy Tiễn, TS, giảng viên Toán, ĐHKHTN-ĐHQGHN, Hà Nội

65. Lê Khánh Hùng, TS Công nghệ Thông tin, Hà Nội

66. Lê Phước Sinh, Giáo viên, Sài Gòn

67. Lê Thanh Trường, CN, Đà Nẵng

68. Lê Trần Cảnh, Giảng viên, BR-VT

69. Lê Văn Kiên, Điều phối viên Phong Trào Dân Quyền Anh Quốc, Swansea-UK

70. Lê Văn Minh, Cựu quân nhân QLVNCH, hiện ở TP.HCM

71. Lê Văn Oanh, Kỹ sư xây dựng, Hà nội

72. Lê Văn Thu, Nghề nghiệp tự do, Sài gòn

73. Lê Xuân Hòa, KS Dầu khí (hưu trí), Tp Vũng Tàu, BR-VT

74. Lê Xuân Vọng, Kinh doanh tự do, Nhà Bè, TPHCM

75. Lương Ngọc Châu, Kỹ sư nghỉ hưu, TP. Mainz, CHLB Đức

76. Lý Quang Huy, Kỹ sư, Đà Nẵng

77. Mã Lam, Nhà thơ, Sài Gòn

78. Mai An Nguyễn Anh Tuấn- đạo diễn điện ảnh, Hà Nội

79. Mai Toàn Hỏa, Dịch thuật, TPHCM

80. Mai Tú Ân, Nhà văn, Sài Gòn

81. Mai Văn Võ, Cựu tù nhân chính trị, Nhà báo tự do, Nam Định

82. Nghê Lữ, Nhà báo, TP San Jose- Bắc Cali- Hoa Kỳ

83. Ngô Doãn Lộc, Kĩ Sư Xây Dựng, sống tại Hà Nội

84. Ngô Duy Quyền, Kỹ sư cơ khí, Hiệp Hòa, Bắc Giang

85. Ngô Quang Đồng, Kỹ sư cầu đường, Trưởng phòng, Tp HCM

86. Ngô Thị Thứ, Giáo viên nghỉ hưu, Sài Gòn

87. Ngô Thúy Vân, nhân viên xã hội, Praha, Cộng hòa Séc

88. Ngụy Hữu Tâm, Dịch giả, HN

89. Nguyễn Anh Tuấn Nghĩa, Dược sĩ cao cấp, HBT, Hà Nội

90. Nguyễn Ánh Tuyết, Cử nhân kinh tế, Kuala Lumpur, Malaysia

91. Nguyễn Công Kiểm, nguyên Trưởng khoa Tiêu hoá bệnh viện An Bình, nguyên Phó khoa Tiêu hoá bệnh viện FV Hospital, TP. Hồ Chí Minh

92. Nguyễn Công Nghĩa, Nhà báo tự do, TP Vinh, Nghệ An

93. Nguyễn Công Thanh, Công nhân tự do, Q10, TPHCM

94. Nguyễn Đình Ấm, Nhà báo, Hà Nội

95. Nguyễn Đình Bổn, Nhà văn tự do, Sài Gòn

96. Nguyễn Đỗ, Nhà thơ, San Francisco, Hoa Kỳ

97. Nguyễn Đức Anh, Kỹ sư CNTT, Hải Phòng

98. Nguyễn Đức Nghĩa, Dược sỹ, Sài Gòn

99. Nguyễn Đức Toản, Kỹ sư, Hà Nội



100. Nguyễn Duy, Nhà thơ, Sài Gòn

101. Nguyễn Hải Hiền, Nghiên cứu hàng không, Luân Đôn, UK

102. Nguyễn Hải Sơn, Công nhân, CHLB Đức

103. Nguyễn Hoàng Hưng, Kỹ sư xây dựng, Hà Nội

104. Nguyễn Hoàng Vi, Blogger, Sài Gòn

105. Nguyễn Hồng Khoái, Cử nhân Kinh tế, GĐ công ty, HN

106. Nguyễn Hồng, Nghề Tự do, Cần Thơ

107. Nguyễn Hữu Nghĩa, Nhà văn & Nhạc sĩ, Canada, Ontario

108. Nguyễn Hữu Uý, TS Hoá công nghiệp nghỉ hưu, Eustis Florida, 32726 USA

109. Nguyễn Hữu Viện, Kỹ sư Viễn thông, CH Pháp

110. Nguyễn Huyền Trang, Thạc sỹ Chính sách Công, CHLB Đức

111. Nguyễn Huỳnh Mai, Nhà xã hội học đã nghỉ hưu, Bỉ

112. Nguyễn Khắc Bình, Kỹ sư, TpHCM

113. Nguyễn Ly, Q3, TPHCM

114. Nguyễn Mạnh Hùng, Mục sư, Thủ Đức, Sài Gòn

115. Nguyễn Minh Hà, Giáo viên THPT (trường chuyên ĐHSP), Hưu trí, Hà Nội

116. Nguyễn Minh Kinh, Công nhân, Sài Gòn

117. Nguyễn Minh Tâm, Giáo viên Tiểu học, Đà Nẵng

118. Nguyễn Ngọc Sẵng, Tiến sĩ, Giáo chức hưu trí, Arizona, Hoa Kỳ

119. Nguyễn Ngọc Sơn, Bác sĩ nghỉ việc, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

120. Nguyễn Ngọc Thạch, Hưu trí, Sài gòn

121. Nguyễn Ngọc Thành, P.Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai

122. Nguyễn Nguyên Bình, Nhà văn, Hà Nội

123. Nguyễn Quang Đạo, Cựu Chiến Binh, Hà Nội

124. Nguyễn Quốc Minh, Kỹ sư, Đà Nẵng

125. Nguyễn Quốc Thuần, Kỹ sư Tự động hoá, Lộc Hà, Hà Tĩnh

126. Nguyễn Quý Kiên, Kỹ sư Tin học, Hà Nội

127. Nguyễn Thái Minh, Kinh doanh, Nha Trang

128. Nguyễn Thắng, Kỹ sư, Sài Gòn

129. Nguyễn Thanh Nguyên, Hưu trí, CH Pháp

130. Nguyễn Thanh Tịnh, Linh mục, Chánh xứ Cồn Sẻ, GP Vinh

131. Nguyễn Thanh Trúc, Giáo viên, TP Hải Dương, Hải Dương

132. Nguyễn Thị Bích Hoa, Nội trợ, Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu.

133. Nguyễn Thị Bích, Kỹ sư Hóa, Hà Nội

134. Nguyễn Thị Dương Hà, Luật sư, HN

135. Nguyễn Thị Hạnh, Hưu trí, Q. Bình Thạnh, TPHCM

136. Nguyễn Thị Huế, Kỹ sư kinh tế Xây dựng, Hà Nội

137. Nguyễn Thị Kim Thoa, Bác sĩ, Tp Hồ Chí Minh

138. Nguyễn Thị Ngọc Trai, Nhà văn-Nhà báo, Hà Nội

139. Nguyễn Thị Tâm, Dương Nội, Hà Đông, HN

140. Nguyễn Thị Thu Huyền, Du học sinh, London, Anh

141. Nguyễn Thị Thuỷ, Giáo Viên, Tp. Hồ Chí Minh

142. Nguyễn Thiện Công, Kỹ sư cơ khí nghỉ hưu, Duesseldorf, CHLB Đức

143. Nguyễn Thiết Thạch, Lao động tự do, Bình Thạnh, TPHCM

144. Nguyễn Thượng Long, Giáo viên-Nhà báo, Hà Đông, Hà Nội

145. Nguyễn Tiến Dân, Nhà giáo, Hà Nội

146. Nguyễn Tiến Tài, Nhà giáo nghỉ hưu, Hà Nội

147. Nguyễn Trần Hải Quan, Sinh viên, TPHCM

148. Nguyễn Trần Hải, Cựu sĩ quan Hải Quân, Hưu trí, Q. Lê Chân, Hải Phòng

149. Nguyễn Trần Thuật, Tiến sỹ kỹ thuật, Hà Nội

150. Nguyễn Trọng Bách, Kỹ sư, Nam Định

151. Nguyễn Trọng Hiến, Kỹ sư nghỉ hưu, Hà Nội

152. Nguyễn Trọng Hoàng, TS Vật lý, Frankfurt am Main, CHLB Đức

153. Nguyễn Trung Dân, Nhà báo, Q2, TPHCM

154. Nguyễn Trường Chinh, Dân oan, huyện Kim Thành, Hải Dương

155. Nguyễn Tuệ Hải, Hưu trí, Canberra Australia

156. Nguyễn Văn Đài, Luật sư, Bad Nauheim, bang Hessen, CHLB Đức

157. Nguyễn Văn Hòa, Kỹ sư Điện năng, Hesen, CHLB Đức

158. Nguyễn Văn Hùng, Phong trào dân quyền, London-UK

159. Nguyễn Văn Sơn, Cựu TNLT, Hoa Kỳ

160. Nguyễn Văn Thanh, Cử nhân Kinh tế, TP HCM

161. Nguyễn Văn Vy, PGS.TS. Giảng viên Đại học nghỉ hưu, Hà Nội

162. Nguyễn Việt, Q3, TPHCM

163. Nguyễn Vinh, Q3, TPHCM

164. Nguyễn Vũ, Kinh doanh Tự do, Sài Gòn

165. Phạm Hoàng Phiệt, Gs y học ĐH YD Tp HCM, TPHCM

166. Phạm Thị Ánh Nga, MBA, Giáo chức, Nha Trang, Khánh Hòa

167. Phạm Thị Hoàng Nhung, Lao động tự do, Hà Nội

168. Phạm Thị Hồng Hạnh, Giáo viên Tiếng Anh-Võ sư, TPHCM

169. Phạm Trí Thức, Kỹ thuật computer, Melbourne, Australia

170. Phạm Văn Điệp, cựu đảng viên Đảng Dân Chủ Việt, Sầm Sơn, Thanh Hóa

171. Phạm Văn Đỉnh, TS Khoa học, Toulouse, Pháp

172. Phạm Văn Hiền, Chuyên viên phòng Thông tin-tư liệu trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng

173. Phạm Văn Lễ, Kỹ sư, quê Quảng Ngãi, công tác tại Sài Gòn

174. Phan Loan, Q3, TPHCM

175. Phan Quốc Tuyên, Kỹ sư, Genève, Thụy Sĩ

176. Phan Văn Phong, Nghề tự do, Hoàn Kiếm, Hà Nội

177. Phùng Chí Kiên, Designer, Hà Nội

178. Phùng Văn Phụng, Giáo viên hưu trí, Houston, Texas USA

179. Quan Vinh, Chuyên viên Tin học, Roma, Italia

180. Quỳnh Dao, Hội viên Ân xá Quốc tế Úc Châu

181. Tạ Dzu, Nhà báo, Hoa Kỳ

182. Thái Doãn Quỳnh, Kỹ sư CNTT, Hà Nội

183. Thái Nhân Công, Kỹ sư cơ khí, Ninh Thuận

184. Thái Thị Khánh Hạnh, Hưu trí, Montreal (Canada)

185. Thái Văn Dung, Nghề tự do, cựu TNLT, Diễn Châu, Nghệ An

186. Thân Hoàng Đức, Nông dân, Bắc Giang

187. Thành Đỗ, Kỹ sư Công nghệ Quốc phòng, Paris, CH Pháp

188. Tô Oanh, Nhà giáo nghỉ hưu, TP Bắc Giang

189. Tô Thúy Ái, Nhà văn tự do, Australia

190. Trần Anh Chương Ph.D, Kỹ sư-Quản lý, Glenelg 21737 USA

191. Trần công Thắng, Bác sĩ, Na-Uy

192. Trần Đĩnh, Nhà văn, Sài Gòn

193. Trần Đức Toản, Kỹ sư, Hà Nội

194. Trần Duy Bình, Lao động phổ thông, Đà Nẵng

195. Trần Duy Hưng, Hưu trí, Hà Nội



196. Trần Hải Hạc, Nhà giáo nghỉ hưu, Paris, Pháp

197. Trẩn Hoàng Thủ, Tiến Sĩ Giáo Dục, Hoa Kỳ

198. Trần Hưng Thịnh, Hưu trí, Hoàng Mai, Hà Nội

199. Trần Hữu Quang, PGS-TS xã hội học, Sài Gòn







200. Trần Kim Thập, Giáo chức, Perth, Australia

201. Trần Minh Khôi, kỹ sư điện toán, Berlin, CHLB Đức

202. Trần Nghĩa Bình, Phiên dịch, Sài Gòn

203. Trần Ngọc Anh, Dân oan, huyện Xuyên Mộc, BR-VT

204. Trần Ngọc Tuấn, Nhà văn- Nhà báo, Praha, Czech Republick

205. Trần Nguyễn Lê Huy, Kiến trúc sư, Tp.HCM

206. Trần Quang Thành, Nhà báo, Slovakia

207. Trần Quang Tuyết, TS Vật lý, Seattle, Washington, USA

208. Trần Thị Diễm Châu, Germany

209. Trần Thị Huyền Trang, Phong Trào Dân Quyền, London, England

210. Trần Thiên Hương, Kỹ sư điện tử, CHLB Đức

211. Trần Trọng Nghĩa, Kỹ sư, Hà Nội

212. Trần Tư Bình, cựu Giáo viên Văn Việt, Australia

213. Trần Viết Tuyên, Kiến trúc sư, Sài Gòn

214. Trần Vũ Anh Bình, Nhạc sĩ, Sài Gòn

215. Trí Nguyễn, Quản trị viên dây chuyền sản xuất ở thung lũng Silicon, sống tại San Jose California, Hoa Kỳ

216. Triệu Mây, Nhạc sĩ, Sài Gòn

217. Trịnh Đình Hòa, Hưu trí, Hà Nội

218. Trịnh Văn Toàn, Nông dân, Ý Yên, Nam Định

219. Trương Khánh Ngọc, Kỹ sư XD, TPHCM

220. Truong Minh Đức, Cử nhân Vật Lý, Vác-Sa-Va, CH Ba Lan

221. Tường An, Nhà báo, Paris, CH Pháp

222. Uông Đình Đức, cư trú Nguyễn Cư Trinh, Q1, TPHCM

223. Uyên Vũ, nhà báo, cư trú ở California, Hoa Kỳ

224. Van Do, Kỹ sư, California, Hoa Kỳ

225. Văn Ngọc Trà, California, Hoa Kỳ

226. Võ Hồng Ly, Q2, Sài Gòn

227. Võ Minh Tín, ThS Du lịch, TPHCM

228. Võ Ngọc Ánh, Cựu phóng viên Saigon Times Group, Sinh viên tại Washington, Hoa Kỳ

229. Võ Quang Luân, Giáo viên hưu trí, Hà Nội

230. Võ Sắc, Hưu trí, Hoa kỳ

231. Võ Văn Ái, Nhà văn, Nhà nghiên cứu, Boissy St Léger, France

232. Vũ Đình Bon, Ts, Kỹ sư Công chánh, Hoa Kỳ

233. Vũ Hải Long, TS Vật lý, Hưu trí, Q3, TP HCM

234. Vũ Ngọc Lân, Kỹ sư luyện kim, Hà Nội

235. Vũ Ngọc Tiến, Nhà văn, Hà Nội

236. Vũ nhật Khải, PGS, TS Triết học, Hà Nội

237. Vũ Nho, Kiến An, Hải Phòng

238. Vũ Quang Chính, Nhà lý luận phê bình Điện ảnh, HN

239. Vũ Thị Vân Mơ, Kinh doanh tự do, Lâm Đồng

240. Vũ Thư Hiên, Nhà văn, Paris Pháp

241. Vũ Trung Uý, sinh sống tại Louny, Cộng hoà Séc

242. Vũ Văn Hội, Nông dân chống tham nhũng, Tiền Hải, Thái Bình

243. Vũ Văn Phán, Nhà thơ tự do, Australia

244. Vũ Văn Quyết, Kỹ sư, Vĩnh Phúc

245. Ý Nhi, Nhà thơ, TPHCM



ĐỢT 3 (đến 16:40 ngày 22/12/2018)



TỔ CHỨC:



1. Mạng lưới Blogger Việt Nam, đại diện: Blogger Nguyễn Hoàng Vi

2. Nhóm Vì Môi Trường, đại diện: Lê Bảo Nhi, Nhà báo tự do, Sài Gòn

3. Khối 8406 Úc Châu, đại diện: TS Lê Kim-Song



CÁ NHÂN:

Albert Dieu, Student, B. Sc. (Hons), Toronto, Canada

2. Bùi Phan Thiên Giang, Chuyên viên tin học, Sài Gòn

3. Cao Thiện Phước, Kỹ sư Tin học, CH Pháp

4. Chu Giang Sơn, Kỹ sư điện, Hà Nội

5. Chu Quốc Khánh, Kỹ sư điện tử-Cử nhân KT, Hưu trí, HN

6. Đỗ Như Hằng, Kỹ sư, Toronto, Canada

7. Đức Phạm, Kỹ sư, Texas, Hoa Kỳ

8. Hà Thúc Huy, TS Hóa học, Sài Gòn.

9. Hiền Phương, Nhà văn, TPHCM

10. Hoàng Quân, TX, Hoa Kỳ

11. Hoàng Thị Như Hoa, CCB, Thanh Trì, Hà Nội

12. Hoàng Xuân Sơn, Nhà thơ, hưu trí, Montréal Canada

13. Huỳnh Việt Linh, Nghiên cứu sinh sau tiến sỹ, Davis, California, Hoa Kỳ

14. Lê Xuân Thành, Kỹ sư, TP Nha Trang, Khánh Hòa

15. Lê Bảo Nhi, Nhà báo tự do, Sài Gòn

16. Le Duy Thien, Documentation Officer, Brisbane, Australia

17. Lê Khánh Lâm, Giáo viên, Cam Ranh, Khánh Hòa

18. Nghiêm Việt Anh, Kỹ sư, Đống Đa, HN

19. Ngô Đắc Lợi, Giáo viên, Cần Thơ

20. Ngô Hoàng Hưng, Kinh doanh, New Hampshire, USA

21. Nguyễn Anh Dũng, Đại tá, CCB, Hà Nội

22. Nguyễn Công Kiên, Sinh viên University of British Columbia, Canada

23. Nguyễn Đắc Thắng, Kỹ sư hóa học, Genève, Thụy Sỹ.

24. Nguyễn Đức Phố, Nông dân, Q4, Sài Gòn

25. Nguyễn Huy Hoàng, Cựu SQ- QĐVNCH, Q1, Sài Gòn

26. Nguyễn Khánh Dương, Kỹ sư, Sài Gòn

27. Nguyễn Kỳ Hưng, Tiến Sĩ, Úc châu

28. Nguyễn Quốc Dũng, Giảng viên, Sài Gòn

29. Nguyễn Thanh Loan, Giáo viên tự do, Sài Gòn

30. Nguyễn Văn Hùng, Hưu trí, quận 10, TP.HCM

31. Phạm Công Nhiệm, Bác sĩ, đường Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội

32. Phạm Hồng Thắm, Nhà báo nghỉ hưu, Hà Nội

33. Phan Quang Trung, Kỹ sư, Perth, Australia

34. Phuong Dung Sinkel - Lam Thi, Nội trợ, Pullach, CHLB Đức

35. Tiffany Dieu, Sinh viên ĐH Ottawa trong Conflicts Studies and Human Rights, Canada

36. Trần Ngọc Anh, Perth Australia

37. Trần Phá Nhạc, Nhà báo, Sài Gòn

39. Trần Tử Vân Anh, Giảng viên, Sài Gòn

39. Trương Thị Minh Sâm, Nôị trợ, Đồng Nai

40. Võ Quang Tu, Hưu trí, Montreal, Canada

41. Vũ Văn Thịnh, Bác sỹ, Thái Nguyên

ĐỢT 4 (đến 20h50 ngày 25/12/2018 gồm 3 tổ chức và 62 cá nhân)

TỔ CHỨC:

Họp Mặt Dân Chủ, đại diện: K/S Nguyễn Thanh Hà, Hoa Kỳ Hội thánh Tin lành Mennonite, đại diện: MS Nguyễn Mạnh Hùng Thủ Đức Phong trào Liên đới Dân oan, đại diện: Trần Thị Ngọc Anh, Xuyên Mộc, BR-VT

CÁ NHÂN: