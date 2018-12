64% Người Than Phiền Bị Sách Nhiễu Sex Bị Mất Việc, Trả Thù

Đa số nhân viên đến để khai báo về sách nhiễu tình dục đều bị sa thải hay bị trả thù từ các công ty của họ, theo một nghiên cứu mới cho thấy.64% người lập hồ sơ than phiền về sách nhiễu tình dục đều bị mất việc làm trong vòng 1 năm, theo các nhà nghiên cứu từ Trung Tâm Công Bằng Việc Làm Amherst của Đại Học Massachusetts cho thấy.Các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 46,000 hồ sơ than phiền về sách nhiễu tình dục được lập từ năm 2012 tới 2016 với Ủy Ban Cơ Hội Việc Làm Bằng Đẳng Hoa Kỳ (EEOC) và các cơ quan Thực Thi Việc Làm Công Bằng (FEP) của tiểu bang trong một nghiên cứu được công bố vào tuần trước.Nghiên cứu đã trắc nghiệm một thời gian trước khi nổi lên phong trào #MeToo, bắt đầu vào năm ngoái. Thức tỉnh phong trào đó – mà đã đẩy mặt trận và trung tâm sách nhiễu vào kỹ nghệ kỹ thuật, chính trị, Hollywood và những nơi khác – sẽ là “thích thú để thấy tỉ lệ báo cáo gia tăng và đứng ở đó, và thích thú hơn nữa để thấy họ thành công, và hầu như không liên kết với mất việc làm và trả thù,” theo Donald Tomaskovic-Devey, giáo sư xã hội học tại Trung Tâm Amherst và là một trong những tác giả của nghiên cứu này.Ông ấy và những nhà nghiên cứu khác cho thấy rằng 68% những người lập hồ sơ than phiền sách nhiễu tình dục đã đối diện với một số loại trả thù. Tomaskovic-Devey nói rằng “đại đa số vụ sách nhiễu tình dục không bao giờ đưa ra pháp lý.”Nghiên cứu phỏng đoán rằng 5 triệu nhân viên bị sách nhiễu tình dục tại sở làm mỗi năm, nhưng 99.8% trong số đó đã không lập hồ sơ than phiền bình thường. Các nhà nghiên cứu phỏng đoán thêm rằng chỉ khoảng 1,5000 trường hợp đã lập hồ sơ tới tòa án. Hơn nữa, chỉ 23% những người lập hồ sơ kiện với EEOC đã nhận phần thưởng bằng tiền, và số trung bình không đáng kể: $24,700.Theo nghiên cứu của Amherst, có gần 9,000 hồ sơ khai bị sách nhiễu tình dục tại California từ năm 2012 tới 2016. 52% những nguyên đơn đã bị mất việc làm, và 70% đã đối diện sự trả thù.