Kinh Tế TQ Suy Yếu

Trần KhảiNhững dấu hiệu suy yếu đang hiện ra, và Tập Cận Bình có thể vững tay chèo đất nước khổng lồ đầy tham vọng đó hay không? Trong khi đó, các nhà quản trị tài chánh cao cấp đang mất niềm tin vào kinh tế Trung Quốc. Không chỉ vì trận chiến thương mại với Hoa Kỳ, nhưng cũng vì những trở ngại nội tại đang hiện ra.Bản khảo sát Deloitte cho thấy các cơ nguy thương mại tăng dần, và làm lo ngại các chuyên gia tài chánh tại các công ty đang hoạt động ở TQ.William Chou, chuyên gia của công ty tham vấn kinh tế Deloitte, nói rằng đã thấy có hướng nghịch chiều, niềm tin suy giảm và nỗi lo tăng thêm trong suy nghĩ của các chuyên gia.Bản khảo sát tài chánh có tên là China CFO Survey, thực hiện hai lần mỗi năm, qua đây Deloitte phỏng vấn các viên chức tài chánh hàng đầu tại các công ty đa quốc, công ty TQ và công ty Hong King.Khi được hỏi về những thay đổi về cảm nhận của họ trong 6 tháng qua, 82% người trả lời nói rằng cái nhìn về viễn ảnh kinh tế của họ kém lạc quan. Như thế là thay đổi nhiều so với bản khảo sát trước đó, khi chỉ có 30% nói rằng dự đoán của họ kém lạc quan.Con số từ 30% tăng vọt tới 82% kém lạc quan cho thấy kinh tế TQ gặp nhiều nan đề hơn trong tương lai gần.William Chou là đối tác vận hành tại TQ cho chương trình các nhà quản trị tài chánh ở TQ – chương trình có tên là Deloitte China CFO Program – nói về đổi chiều lạc quan này dẫn tới từ nhiều yếu tố, trong đó có cuộc chiến thương mại giữa Mỹ-TQ chưa có lối thoát, và cả tình hình thị trường chứng khoán TQ đang sóng gió mệt nhọc.Cuộc ngưng chiến 90 ngày trong trận chiến thuế quan giữa Mỹ-TQ trong khi chờ họp thượng đỉnh giải quyết có vẻ như sẽ chẳng tới chỗ hòa dịu nào. Bởi vì nói là chiến tranh thương mại, nhưng thực tế là cuộc chiến để giành vị thế Anh Cả thế giới.Những vị trí trên bàn cờ tướng không thể nhường nhau được. Không thể có chuyện để cho pháo mã qua sông được. Đối với Trung Quốc, lợi ích cốt lõi đã tuyên bố từ lâu rồi: Đài Loan, Biển Đông…Mỹ cũng không thể để mất Đài Loan và Biển Đông. TT Trump bỏ rơi quân Kurd, bỏ mặc cuộc chiến Syria cho Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ… nhưng mất Đài Loan, hay mất Biển Đông là cơ nguy sụp đổ dây chuyền – Khối ASEAN, Nam Hàn, Nhật Bản, Úc châu…Tuy nhiên, kinh tế TQ suy yếu có thể làm tham vọng Tập Cận Bình chậm lại hay thu hẹp chăng? Hay là, họ Tập sẽ kiếm cớ một quốc gia nào khiêu khích, thí dụ Việt Nam hay Philippines, để xua quân chiếm thêm vài đảo ở Biển Đông? Bởi vì chiến tranh ngoài biên ải sẽ củng cố lòng dân TQ liên kết sau lưng họ Tập, để quên đi nền kinh tế suy yếu?Deloitte thực hiện bản khảo sát từ tháng 9/2018 tới tháng 11/2018, nhận được 108 bản trả lời từ các viên chức chỉ huy tài chánh ở nhiều công ty đa quốc, quốc doanh và tư doanh đang hoạt động ở TQ, Hong Kong và Macau.Tổng cộng 69% bản trả lời la từ các Giám đốc tài chánh công ty, trong khi 8% là từ các Phó Chủ Tịch công ty.Có 59% người đáp nghĩ rằng số lượng thương mãi sẽ giảm trong năm 2019, trong khi 56% nói rằng công ty của họ đã hay sắp bị ảnh hưởng vì thuế quan tăng lên.Được hỏi là, quốc gia nào hay khu vực nào sẽ hưởng lợi vì các chuyển biến thương mại, 53% viên chức nói rằng Đông Nam Á sẽ tăng được xuất cảng, chỉ còn 9% nói là Trung Quốc.Deloitte nói trong phần giải thích rằng Đông Nam Á đang dần trở thành trung tâm sản xuất, và do vậy biến chuyển thương mại sẽ giúp thêm các cơ hội cho vùng này, cũng như khi các công ty chuyển sản xuất từ TQ sang Đông Nam Á để tránh thuế quan sẽ giúp tăng sức mạnh kinh tế nơi này.Về viễn ảnh tiền tệ TQ, 74% người trả lời nói rằng họ dự đoán tiền yuan sẽ yếu hơn so với Mỹ kim trong năm 2019.Và dĩ nhiên, Deloitte nói rằng các viên chức tài chánh tin rằng nếu TQ-Mỹ đạt được một thỏa ước, niềm tin kinh doanh sẽ mau chóng tăng vọt.Vấn đề thực ra còn rắc rối, không chỉ là xuất cảng với thuế quan, không chỉ là tiền tệ và chứng khoán.Đó là Huawei, tức là Hoa Vi.Công ty viễn thông Hoa Vi trước giờ là đối thủ của các công ty viễn thông Hoa Kỳ, bây giờ trở thành kẻ thù… Và Hoa Vi đang trở thành mối nghi ngờ gián điệp kỹ nghệ đối với chính phủ Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật…Trong trận đá banh chung kết giải Copa Libertadores mới đây giữa hai đội Boca Juniors và River Plate, người ta nhận ra rằng Hoa Vi là một công ty bảo trợ giải này. Thực tế, Nam Mỹ không là cái gì, và không có cái gì để gián điệp viễn thông phải rình mò hay trộm kỹ thuật.Tuy nhiên, thắc mắc hiện nay là, khi túc cầu thế giới thực hiện giải Fifa World Cup 2022 tại Qatar, hình ảnh Hoa Vi không chỉ hiện trên các quảng cáo truyền hình nhiều quốc gia, kể cả Nam Mỹ, nhưng cũng là tại Qatar – một trong những nơi công ty Hoa Vi đã bắt rễ từ nhiều năm qua.Hoa Vi hiện nay là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực kỹ nghệ viễn thông tại Qatar, và bây giờ phủ mạng Wifi tại các sân vận động Qatar để sẽ nối kết cho các sự kiện trong giải 2022 FIFA World Cup.Hồi đầu năm 2018, các căn cứ quân sự Hoa Kỳ cấm không cho bất kỳ ai mang điện thoại di động thương hiệu Hoa Vi vào, vì thiết bị này sẽ làm gián điệp truyền tin cho quân đội TQ. Và mấy tuần nay là căng thẳng tăng vọt, sau khi Hoa Kỳ yêu cầu Canada bắt để dẫn độ bà Mạch Văn Chu, Giám đốc Tài chánh Hoa Vi, theo hồ sơ khởi tố do Bộ Tư Pháp Mỹ đưa ra, vì cho là bà chủ động trong việc công ty Hoa Vi đã vi phạm lệnh cấm vận đối với IranGiới chức Canada đã bắt bà Mạch ở Vancouver; tòa Canada tạm cho bà tại ngoại sau khi nộp tiền thế chân 7.5 triệu Gia Kim. Và bây giờ, công an TQ bắt 3 công dân Canada trên đất Hoa Lục, có thể một phần được suy đoán là hành vi trả đũa.Thực ra, công ty viễn thông Vivo – đối thủ của Hoa Vi – bảo trợ cho túc cầu FIFA World Cup 2022. Nhưng cùng mang dòng máu Hán tộc, kiểu chơi liên minh nhau có thể được 2 công ty này thực hiện. Vivo đã cho biết sẽ tung ra thị trường điện thoại tinh khôn riêng cho World Cup – nhưng nếu căng thẳng Mỹ-TQ tiếp tục, có thể huy hiệu trên điện thoại đặc chế này se có huy hiệu chung của Hoa Vi và Vivo? Chỉ là suy đoán thôi.Nhưng đây mới là nhức đầu, rất mực phiền toái cho Trump: Hoa Vi đã ký hợp đồng cung cấp thiết bị chính thức và là bảo trợ cho Thế Vận Mùa Đông 2018 Winter Olympics in Pyeongchang, Nam Hàn.Chuyện đó cũng xong rồi.Sắp tới sẽ là Thế Vận Mùa Đông 2022, chính thức tên gọi là The XXIV Olympic Winter Games, và gọi tắt là Beijing 2022, sẽ tranh tài trong tháng 2/2022.Chắc chắn rằng Hoa Vi sẽ được Tập Cận Bình cho xuất hiện thường trực trên các trận tranh tài.Và sẽ được trực tiếp truyền hình sang Hoa Kỳ.Cuộc chiến mới không chỉ thương mại, không chỉ công nghệ, không chi thể thao… mà là toàn diện.