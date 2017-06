Trump Sẽ Tăng Thuế Thép Nhập Cảng, Hãng Mỹ Sợ Bị Trả Đũa

WASHINGTON - Trong tuần này, TT Trump có thể khởi động các biện pháp khó khăn với các đối tác thuơng mại – chính quyền Washington có thể quyết định thuế suất nhập cảng cao với sản phẩm thép của các nước với lý do an ninh quốc gia.Thuế suất mới có thể cao bằng mong muốn của TT tỉ phú, sẽ đưa tới các biện pháp trả đũa, nghĩa là các ngành công kỹ nghệ trong nươc sẽ bị thiệt hại.Chuyên gia Edward Alden tại Council on Foreign Relations phát biểu: quyết định của TT Trump sẽ là thay đổi quan trọng chưa từng thấy từ nhiều thập niên.Bộ trưởng thương mại Wilbur Ross đang chờ kết quả điều tra về thép nhập cảng bán phá giá.Các nguồn thép nhập cảng Hoa Kỳ là Canada, Mexico, Brazil, Liên Âu và Nhật – Trung Cộng xếp hạng 11 trong năm qua và bị TT Trump đả kích gian lận về giá cả.Nghi vấn vào lúc này là chính quyền Trump sẽ tăng thuế với mọi sản phẩm thép nhập cảng hay chỉ nhắm 1 số mục tiêu.Khả năng trả đũa cuả các nuớc đe dọa làm mất việc làm trong nước. Các giới bảo vệ nông gia đã lên tiếng báo động - nông nghiệp Hoa Kỳ xuất cảng khoảng 25% sản phẩm hàng năm.Kinh tế gia Bob Young của American Farm Bureau Federation (đại diện của 6 triệu trại chủ) nói “Đây là chuyện lớn, chúng tôi rất lo. Cơ nguy tiềm ẩn chắc chắn là các nươc sẽ trả đũa”.Tại Bộ thương mại, 1 viên chức trấn an: bộ trưởng Ross sẽ góp ý với TT bằng các khuyến cáo có phương pháp, có lý lẽ.Chính quyền Trump cả quyết: các ngành trong nước lệ thuộc thép nhập cảng quá mức.Kỹ nghệ xe hơi là khách hàng quan trọng của các nhà sản xuất thép ngoài nước lên tiếng kêu cứu từ Tháng 5: tăng thuế nhập cảng thép sẽ đưa tới thất bại của ngành xe hơi.Nhưng, giới lãnh đạo ngành thép trong nước khuyến khích TT Trump thách thức – kỹ nghệ thép trong nước hiện thu dụng 385,000 công nhân so với 624,000 người năm 2000.Trong lúc vận động tranh cử, ứng viên Trump hưá bảo vệ lực luợng lao động của ngành thép.Nhà báo nói: Hoa Kỳ có thể bị kiện tại tổ chức mậu dịch thế giới (WTO) và đoàn cố vấn của TT Trump đã báo trước “phớt lờ”.Nguy cơ trả đũa là cao – kinh tế gia Young dự đoán Trung Cộng sẽ tăng thuế đậu nành nhập cảng từ Hoa Kỳ, ảnh hưởng 300,000 trại chủ.