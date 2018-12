Nhân Quyền Thê Thảm

Trần KhảiNhân quyền vẫn là cái gì hiếm hoi tại Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn... tìm hoài không thấy.Và một công ty Hoa Kỳ đang điều tra xem có phải tù nhân Hồi giáo tại các trại tập trung ở Hoa Lục đang làm ra các sản phẩm để xuất cảng sang Hoa Kỳ, theo báo The Hill cho biết.Đó là công ty có tên Badger Sportswear, bản doanh ở North Carolina, nhận được tin từ AP rằng các lô hàng từ một nhà máy trong một trại tập trung khổng lồ của TQ nơi sắc dân thiểu số bị cưỡng bách lao động.Lô hàng nhập cảng này là bất hợp pháp, vì là sản phẩm cưỡng bách lao động, mà Hoa Kỳ và LHQ gọi là nô lệ thời đại mới.John Anton, Tổng quản trị công ty Badger Sportswear, nói rằng công ty đang điều tra về lô hàng và sẽ tạm thời đưa hàng sang nơi khác sản xuất.Chính phủ TQ mới hai năm trước đã mở phong trào cải tạo khổng lồ, nhắm vào người Hồi giáo Duy ngô nhĩ, và sắc dân thiểu số Kazakh cũng đa số là Hồi giáo.Trong chiến dịch, công an TQ bắt giam nhiều ngàn người vào trại tập trung, có thể là tới cả triệu người, nơi đó buộc nhiều người lao động tayc hân.Một trại tập trung như thế ở Hotan, một thành phố trong Tân Cương, là nơi có 10 cơ xưởng nơi tù nhân may trang phục cho công ty Hetian Taida Apparel, theo một bản tin AP.Phóng viên hãng AP đã quan sát ít nhất 10 thùng containers chở hàng từ trại này gửi tới công ty Badger Sportswear tại tiểu bang North Carolina. Lô hàng có trang phục thể thao cho nam, nữ và trẻ em.Công ty Badger Sportswear cung cấp trang phục thể thao cho các đội thể thao khắp Hoa Kỳ, bao gồm các đội ở các trường trung học, và nhiều đại học -- trong đó có Texas A&M, the University of Pennsylvania, the University of Northern Iowa và Bates College.Anton nói hôm Chủ Nhật với AP là Badger Sportswear đã cho gia công sản phẩm từ một chi nhánh của Hetian Taida trong nhiều năm, thêm rằng một trong các đối tác đã mở một nhà máy mới ở phía Tây Trung Hoa một năm trước.Anton nói, viên chức hãng Badger Sportswear đã thăm nhà máy này, và “Chúng tôi sẽ ngưng gia công và sẽ đưa sản phẩm qua nơi khác làm, trong khi điều tra về tình hình này.”Trong khi đó, báo South China Morning Post cho biết Đại sứ TQ tại Washington là Cui Tiankai nói với thông tấn Reuters rằng TQ sẽ trả đũa Mỹ nếu Mỹ trừng phạt bằng cách phong tỏa các cán bộ cao cấp TQ ở Tân Cương vì cớ nhân quyền, và thêm rằng chính sách TQ ở Tân Cương chỉ là cải tạo những người TQ xem là khủng bố.Cui so sánh việc TQ cải tạo người Hồi giáo Tân Cương cũng y hệt như Mỹ tấn công khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông.Một phụ nữ Duy ngô nhĩ từng khai trước các viên chức Hoa Kỳ rằng trong khi bị giam ở trại tập trung, bà bị buộc ngồi ghế điện và cho điện giựt, trong khi bé sơ sinh của bà chết mà không ai giải thích lý do, và 9 phụ nữ khác chết trong vòng 3 tháng.Hồi tháng 8/2018, một ủy ban nhân quyền LHQ nói là họ có tin khả tín là có khoảng 1 triệu hay nhiều hơn người Duy ngô nhĩ ở TQ bị giam trong trại tập trung khổng lồ...”TQ tệ hại như thế... Việt Nam cỡ nào?Bản tin RFA hôm Thứ Hai 17/12/2018 ghi rằng Việt Nam cũng bàn tay sắt đối với nhân quyền.Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch vào ngày 16 tháng 12 công khai đệ trình báo cáo về Việt Nam lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC).Theo đó, Chính phủ Hà Nội chỉ cải thiện tình hình nhân quyền tại Việt Nam một chút ít kể từ thời điểm Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR) năm 2014 cho đến nay, và tiếp tục hạn chế các quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, tự do tôn giáo của người dân.Báo cáo về tình hình nhân quyền của Việt Nam với nội dung nêu trên là cho kỳ UPR chu kỳ 3 của UNHRC, sẽ diễn ra vào ngày 22/01/19.Trong báo cáo đưa ra, Tổ chức Human Rights Watch nêu rõ Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo và tiếp tục duy trì quyền lực tuyệt đối. Kể từ năm 1954 cho đến hiện tại, Việt Nam chưa bao giờ tổ chức bầu cử tự do và công bằng. Đại biểu Quốc hội hầu hết là thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam được chọn lựa vào. Tòa án và các bộ, ngành đều dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam.RFA ghi rằng Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nêu lên các vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam bao gồm:- Việt Nam kiểm soát truyền thông, khóa hoặc đóng các trang website nhạy cảm về chính trị, bắt bớ những người sử dụng mạng xã hội để lên tiếng chỉ trích Chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2018, Quốc Hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng, có hiệu lực vào năm 2019 để can thiệp sâu hơn liên quan quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt của người dân.-Việt Nam cấm đoán các hiệp hội thương mại độc lập, cũng như kiểm soát chặt chẽ các tổ chức xã hội, các nhóm sinh hoạt tôn giáo và các xã hội dân sự.-Quốc Hội Việt Nam thông qua Bộ Luật hình Sự sửa đổi và tiếp tục sử dụng các điều luật mơ hồ như Điều 89 “phá rối an ninh”, Điều 79 “có hành vi lật đổ chính quyền nhân dân”…để bỏ tù các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo ôn hòa. Việt Nam hiện cầm tù ít nhất 136 người dưới các điều luật này vì họ bị cho là tạo ra mối đe dọa đối với Nhà nước Việt Nam. Trong vòng 6 tháng đầu năm 2018, Chính phủ Việt Nam đã bắt giữ và bỏ tù ít nhất 26 nhà hoạt động nhân quyền và blogger.-Tình trạng người dân bị tra tấn và chết trong đồn công an ngày càng nhiều, và Công an Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp bị thiệt mạng khuất tất như vậy.Tổ chức Human Rights Watch nhấn mạnh trong báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Toàn cầu (UPR) chu kỳ 3 năm 2019 rằng mặc dù Việt Nam hứa hẹn thay đổi theo các đề nghị của UNHRC tại UPR năm 2014, tuy nhiên qua các liệt kê trong báo cáo cho thấy Việt Nam không có dấu hiệu thay đổi như đã cam kết.Cũng nên nhắc rằng một bản tin từ BBC hôm 12/12/2018 ghi nhận sự kiện: 21 đại sứ và phó đại sứ nước ngoài tại Việt Nam đọc bản tuyên ngôn nhân quyền vào ngày Nhân quyền Quốc tế hôm 10/12/2018.Trên trang Facebook của mình, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink kêu gọi việc cùng chia sẻ video được đưa lên cùng ngày "để cùng chúng tôi tôn vinh các quyền phổ quát, vĩnh cửu và không thể tách rời".Trong 'Lời nói đầu' của Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, được Đại hội đồng LHQ thông qua vào năm 1948, Đại sứ Kritenbrink đọc đoạn sau:"Bản tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền này là thước đo chung cho tất cả các nước và tất cả các dân tộc đánh giá việc thực hiện mục tiêu mà mọi cá nhân và mọi tổ chức trong xã hội, trên cơ sở luôn ghi nhớ Bản tuyên ngôn này..."'Lời nói đầu' của tuyên ngôn cũng được Đại sứ Anh, New Zealand và Canada cùng đọc.Bản tin BBC cũng ghi rằng tại Việt Nam, bản Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền có thể đọc được công khai trên trang Thuvienphapluat.Các trang báo chính thống như tờ Nhân Dân cũng thường có bài kỷ niệm ngày nhân quyền quốc tế.Điều khác biệt với thế giới chỉ là ở chỗ các tờ báo này nhấn mạnh đến phần "tự do, độc lập dân tộc", và lồng nội dung này vào việc "phát huy dân chủ, bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người vốn được coi là bản chất của chế độ chính trị xã hội và sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản và Nhà nước XHCN" ở Việt Nam.Trong khi đó, các nước theo chế độ đa đảng, dân chủ đại nghị và giới vận động thì nhấn mạnh vào quyền con người cụ thể như tự do cá nhân và các định chế của xã hội dân sự.Thê thảm là vậy... nhân quyền tìm hoài không thấy.