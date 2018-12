Mỹ Ngăn Cản Đà TQ Bành Trướng

WASHINGTON/BEIJING -- Chính phủ Mỹ đang ra sức ngăn chận sức bành trướng của Trung Quốc...Bản tin NHK ghi rằng Mỹ muốn ngăn chặn ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại châu Phi thông qua việc phát triển quan hệ kinh tế và bảo vệ lợi ích của Mỹ tại đây.Trong bài phát biểu tại Washington hôm thứ Năm, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã tóm lược về chiến lược mới của Mỹ đối với châu Phi.Ông Bolton nói Trung Quốc và Nga đang nhanh chóng gia tăng ảnh hưởng về tài chính và chính trị trên khắp châu Phi, và các nước này đang tập trung đầu tư mạnh một cách có chủ ý vào khu vực này nhằm giành được lợi thế cạnh tranh so với Mỹ.Ông cáo buộc Trung Quốc thông qua hành động hối lộ, các thỏa thuận không rõ ràng và các khoản nợ để buộc các quốc gia châu Phi phải tuân theo các yêu cầu của Bắc Kinh.NHK ghi lời Ông Bolton nói "các hành động bóc lột" của Trung Quốc và Nga cản trở sự phát triển kinh tế của châu lục này. Theo ông, kinh tế đình trệ đã khiến cho khủng bố gia tăng tại đây.Về sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại châu Phi, ông Bolton cho biết Mỹ sẽ đánh giá lại hỗ trợ của Mỹ đối với sứ mệnh này. Ông nói Mỹ sẽ không tài trợ cho các hoạt động không đem lại kết quả.Trong khi đó, một bản tin VOA ghi nhận rằng chính phủ Bắc Kinh dường như giảm nhẹ cường độ thúc đẩy chính sách công nghiệp ‘Made in China 2025’ vốn từ lâu đã là cái gai đối với Washington trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực làm giảm căng thẳng thương mại.Trong một bản hướng dẫn mới cho chính quyền cơ sở, Bắc Kinh đã bỏ cụm từ ‘Made in China 2025’ – một sáng kiến nhằm đưa Trung Quốc bắt kịp với các đối thủ trên toàn cầu trong các lĩnh vực kinh tế then chốt và đã được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi được đưa ra hồi năm 2015.Chiến lược này là cốt lõi trong mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành một siêu cường toàn cầu vào năm 2050 và sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn trong những lĩnh vực như tự động hóa, máy bay và xe hơi năng lượng sạch.Tuy nhiên, những nỗ lực công khai của Bắc Kinh sử dụng nguồn lực và sự hỗ trợ của nhà nước để thu hẹp khoảng cách công nghệ với các nước đã phát triển khiến phương Tây cảnh giác và phản ứng mạnh mẽ của chính quyền Mỹ.Trong bản hướng dẫn chính quyền cơ sở vào năm 2016, Quốc vụ viện nói rằng các chính quyền địa phương nào thúc đẩy thực hiện chính sách ‘Made in China 2025’ trong khi vẫn khuyến khích tăng trưởng công nghiệp và nâng cấp khả năng sản xuất nên được ưu tiên hỗ trợ.Trong bản hướng dẫn mới nhất do truyền thông Nhà nước Trung Quốc tường thuật hôm 12/12, cụm từ ‘Made in China 2025’ đã bị bỏ.Bản tin VOA nhắc rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng 12 đã đồng ý đình lại cuộc chiến thuế quan giữa hai nước trong vòng 90 ngày để tìm giải pháp cho tranh chấp thương mại giữa hai nước. Theo đó, Mỹ sẽ không tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.Trong bản hướng dẫn mới nhất cho chính quyền cơ sở, Quốc vụ viện cũng kêu gọi có thêm nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài.Tờ Wall Street Journal hôm 12/12 đưa tin rằng Bắc Kinh có kế hoạch thay thế ‘Made in China 2025’ bằng một chính sách mới để làm giảm tham vọng của Bắc Kinh chiếm thế thượng phong trong ngành sản xuất và sẽ cởi mở hơn với sự tham gia của các công ty nước ngoài vào thị trường trong nước.Cũng theo tờ báo này thì kế hoạch sẽ được thực thi vào đầu năm tới.Cũng trong bản hướng dẫn này, Bắc Kinh cũng thay đổi các thứ tự ưu tiên để tập trung nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng và xử lý ô nhiễm nguồn nước.Các dự án cơ sở hạ tầng mới sẽ tập trung vào xây dựng đường sắt và đường bộ mới.Quốc vụ viện sẽ dành sự hỗ trợ nhiều hơn cho các thành phố, nhất là các thành phố dựa vào các ngành công nghiệp cơ bản, để cải thiện môi trường.