Nhật Ký Biển Đông: Việc Nhân Nghĩa Cốt Ở An Dân



Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Mười Hai ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình Hoa Kỳ:

- Huffington Post ngày 2/12/210: “Người ta tìm thấy thi thể của Đề Đốc/Chuẩn Đô Đốc Scott Stearney- trưởng phòng hành quân của Hải Quân Hoa Kỳ tại Trung Đông trong nơi ở của ông ở Bahrain. Các viên chức quốc phòng đã tiến hành cuộc điều tra về cái chết này, nói với CBS News rằng đây không phải là một âm mưu sát hại mà hiển nhiên là một cuộc tự sát.”

-Yahoo News ngày 4/12/2018: “Daily Digit là câu chuyện đằng sau những hàng số (digit) mà thế giới vận hành. Ngày hôm nay chúng ta đang nhìn vào hệ thống lưỡng đảng. Theo cuộc nghiên cứu mới đây 57% dân chúng Hoa Kỳ tin rằng một đảng chính trị thứ ba là điều cần thiết. Vào năm 2003, đa số dân chúng tin rằng cả hai đảng đã làm tốt nhiệm vụ. Thế nhưng ý kiến này đã thay đổi theo thời gian. Theo lịch sử, những cử tri Cộng Hòa và Dân Chủ đã có cùng quan điểm về sự cần thiết của đảng thứ ba, thế nhưng năm nay nó đã thay đổi với một khoảng cách lớn. Và không có gì ngạc nhiên, đó là sự hỗ trợ/đồng tình của các cử tri độc lập rằng chúng ta cần có sự hiện diện của một chính đảng thứ ba.” (The majority of Americans believe we need a third major party)

Các chính trị gia vì tranh giành quyền lực, vì quyền lực đẻ ra tiền, đã biến Lưỡng Đảng thành xấu và gây tệ hại cho đất nước Hoa Kỳ. Đó là nguyên do mong cầu sự ra đời của đảng thứ ba. Thế nhưng sự hiện diện của một đảng thứ ba có thật sự đem lại phúc lợi cho nước Mỹ và hàn gắn chia rẽ không? Theo tôi chưa chắc. Khi mà đảng thứ ba nắm ghế tổng tống nhưng không đủ đa số trong Hạ Viện và Thượng Viện thì tình hình còn nát bét hơn. Vấn đề cốt lõi ở đây là chấn chỉnh lại lương tâm và đạo đức của các chính trị gia hơn là sửa đổi thể chế. Thể chế nào dù tốt đẹp tới đâu cũng hỏng nếu nó được điều hành bởi con người xấu. Mà sự xấu ở đây bắt nguồn từ Tham-Sân-Si tức đặt quyền lợi của đảng mình, của chính mình trên quyền lợi quốc gia. Song làm thế nào để phục hồi lương tâm của các chính trị gia…lại là bài toán gai góc. Có lẽ cần Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống đây làm giúp bởi vì chỉ khi nào tận thế thì con người mới hết Tham-Sân-Si.

-Truyền hình KGO (San Francisco) ngày 8/12/2018: “4000 sinh viên vô gia cư tại Đại Học Tiểu Bang San Jose (San Jose State Unversity) vì không đủ tiền mướn phòng trọ, họ ngủ ở khắp nơi từ trong xe tới bậc thềm thư viện. Tuy vậy họ vẫn kiên trì để theo đuổi việc học.”

Thật không thể tượng tưởng nổi nước Mỹ lại có chuyện như vậy. Trong khi đó theo Bộ Quốc Phòng, mỗi năm nước Mỹ tiêu 45 tỷ Mỹ Kim cho chiến trường A Phú Hãn mà không biết để làm gì và đi về đâu.



Tình hình thế giới:

-Reuters ngày 2/12/2108: “Cảnh sát Do Thái nói rằng họ có đủ bằng chứng để truy tố Thủ Tướng Netanyahu và người vợ về tội tham nhũng và gian lận.”

Ôi quyền thế! Nó là địa vị mong ước của bao chính trị gia đời nay, nhưng nó lại là con đường “trải thảm” để dẫn người ta vào nhà tù.

-AFP ngày 2/12/2108: “Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố thứ hai của Mễ Tây Cơ Guadalajara bị ném chất nổ vài giờ trước khi có cuộc viếng thăm của Phó Tổng Thốn Mike Pence và cô Ivanka- con gái của Ô. Trump hiện đang giữ chức vụ cố vấn cho tổng thống. Vụ nổ gây thiệt hại cho bức tường nhưng không có ai bị thương.”

Không biết đây là hành động của trùm ma túy hay khủng bố đã bắt rễ vào Mễ Tây Cơ? Nếu là khủng bố thì Mễ Tây Cơ nguy to.

-The Telegraph ngày 3/12/2018: “Nữ diễn viên điện ảnh Ai Cập Rania Youssef 45 tuổi đã bị bắt và bị truy tố về tội “Kích thích vô luân và trụy lạc” (immorality and promoting vice) sau khi có sự khiếu nại của nhóm luật sư lên Viện Chưởng Lý về sự ăn mặc quá hở hang và kích dục của cô này trong buổi lễ bế mạc đại hội điện ảnh. Nếu bị kết tội cô có thể bị 5 năm tù.” Tin cuối cùng cho biết ba luật sư đã rút lại đơn kiện vì cô Rania Youssef đã xin lỗi.

Thực ra các cô đào, ca sĩ, người mẫu của Mỹ và Âu Châu còn ăn mặc “kinh hoàng” gần như lõa thể hơn cô này. Thế nhưng phong tục, luân lý, đạo đức, luật pháp mỗi nơi khác. Sống ở đâu chúng ta phải tôn trọng nơi đó mà tục ngữ nói rằng, “Nhập gia tùy tục. Nhập giang tùy khúc”. Chằng hạn như Bà Hillary Clinton lúc đương thời làm bộ trưởng ngoại giao, khi tới Ả Rập Sê-út phải đội khăn trùm đầu, khi tới Chùa Vàng của Miến Điện phải bỏ giày đi chân đất. Câu hỏi đặt ra ở đây là, “Ăn mặc dâm ô, cửi truồng, lõa thể… để cho mọi người xem có phải là một hình thức của tự do ngôn luận không?” Theo tôi, quyền tự do ngôn luận phải bị giới hạn bởi luân lý, lương tâm, đạo đức và trật tự công cộng.

-Reuters ngày 3/12/2018: “Hãng hàng không Lion Air đang duyệt lại những hợp đồng mua máy bay với hãng Boeing và không bác bỏ việc hủy bỏ đơn đặt hàng khi tình trạng trở nên tồi tệ qua việc tranh cãi về trách nhiệm khi chiếc Boeing 737 rớt khiến 189 hành khách chết vào cuối Tháng Mười 2018.”

-Economic Times ngày 5/12/2018: “Panama đã cho phép một tổ hợp công ty Trung Quốc xây chiếc cầu qua Kênh Đào Panama trị giá 1.4 tỷ Mỹ Kim ngay sau cuộc viếng thăm của Chủ Tịch Tập Cận Bình.”

-AP ngày 7/12/2018: “Cựu giám đốc An Ninh Quân Đội Nam Triều Tiên phát giác đã chết, hiển nhiên đây là một vụ tự sát. Ô. Lee đã nhảy lầu và để lại một bức thư tuyệt mệnh. Tướng ba sao Lee Jae-su đang bị điều tra vì đã theo dõi một cách bất hợp pháp gia đình những người bị chết trong vụ chìm phà năm 2014 làm chết 300 người đa số là học sinh. Ô. Lee đã phủ nhận cáo buộc này. Nam Hàn đứng đầu thế giới về số vụ tự sát bao gồm tổng giám đốc công ty, ca sĩ nhạc Pop nổi danh và những người nổi tiếng khác. Vào Tháng Bảy, Ô. Roh Hoe-chan- một dân biểu đối lập cũng đã nhảy lầu tự tử vì dính líu vào một vụ tham nhũng.”

Xã hội Nam Triều Tiên tiến nhanh quá! Nhưng khi tiến nhanh như thế thì đời sống chạy đua, cạnh tranh và vô cùng căng thẳng. Trong vòng quay chóng mặt như thế làm sao có thể bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết những khó khăn của cuộc đời? Khi đó lối thoát duy nhất là tự tử! Cơm dưa muối, sống trong bản làng thì bị chê là nghèo và lạc hậu. Còn tiến nhanh như Nam Triều Tiên, nhà chọc trời mọc lên như nấm thì đua nhau giải phẫu thẩm mỹ, kiếm tiền, kiếm danh vọng rồi…tự sát! Ôi, cuộc đời đúng là bể khổ bến mê!

-Yahoo News ngày 7/12/2018: “Nhóm Tân Phát-xít đe dọa ám sát Hoàng Tử Harry vì tội phản bội chủng tộc (race traitor) vì đã kết hôn với cô Meghan Markle (lai Da Đen).”

-Reuters ngày 7/12/2018: “Liên minh OPEC-Nga đã đồng ý cắt giảm số lượng dầu thô lớn hơn là thị trường chờ đợi cho dù Tổng Thống Donald Trump áp lực đòi giảm giá dầu thô. Liên minh này sẽ cắt giảm 0.8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, trong khi các nhóm sản xuất dầu hỏa khác cũng cắt 0.4 triệu thùng - nhưng quyết định sẽ được duyệt lại vào Tháng Tư.”

-AP ngày 8/12/2018: “Theo Tân Hoa Xã, Trung Hoa tiến hành sứ mạng khởi đầu nhằm đưa một phi thuyền đáp xuống phía sau (phần tối) của Mặt Trăng để cho thấy tham vọng trở thành một cường quốc không gian cạnh tranh với Nga, Âu Châu và Hoa Kỳ. Hỏa Tiễn Vạn Lý Trường Chinh 3B mang theo một phi thuyền đã khai hỏa lúc 2:23 sáng tại Trung Tâm Phóng Vệ Tinh ở Tân Cương thuộc Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở tây nam Trung Hoa. Nếu thành công, chương trình sẽ đưa Hoa Lục lên vị trí hàng đầu trong lãnh vực khám phá Mặt Trăng.”

-AP ngày 8/12/2018: “Khoảng 55,000 người Hồi Giáo Mã Lai đã biểu tình phản đối bất cứ việc làm nào nhằm tước bỏ đặc quyền dành cho người Malay chiếm đa số ở Mã Lai kéo dài đã nhiều thập niên. Cuộc biểu tình được hỗ trợ bởi hai đảng đối lập Malay lớn, nhằm chống lại việc chính quyền dự định phê chuẩn một thỏa hiệp của Liên Hiệp Quốc xóa bỏ kỳ thị chủng tộc.”

-AP (Strasbourg) ngày 12/12/2018: “Một cuộc truy lùng quy mô với sự tham dự của cả ngàn nhân viên cảnh sát và quân đội để bắt giữ nghi phạm cực đoan đã hô to khẩu hiệu Thượng Đế Vĩ Đại bằng tiếng Ả Rập khi nổ súng vào khu chợ bán đồ Noel nổi tiếng tại Âu Châu khiến hai người chết và 12 người bị thương.” Tin cuối cùng cho biết nghi can khủng bố này đã bị cảnh sát bắn chết.

Chuyện khủng bố Hồi Giáo đánh bom, dùng dao chém, nổ súng giết người là căn bệnh trầm kha của Pháp mà không có cách nào ngăn chặn được vì nó phát xuất từ lòng căm thù, cực đoan, quá khích không phải của tổ chức mà từ cá nhân. Tổ chức thì còn có thể triệt tiêu được. Còn cá nhân thì chịu thua. Âu đây cũng là Luật Nhân Quả. Hiện nay tại Pháp, người Hồi Giáo chiếm khoảng 12.5% tức 8.4 triệu. Tại sao người Hồi Giáo có thể đến đất nước có thế nói là văn minh nhất nhân loại vào đầu Thế Kỷ 20? Nguyên do lúc bấy giờ Pháp lâm vào Đệ I Thế Chiến, vì không đủ quân nên đã tuyển lính từ các thuộc địa như Maroc, Algerie, Tunisie, Senegale, kể cả Việt Nam mà hầu hết các xứ này đều là Hồi Giáo. Sau khi chiến tranh kết thúc, vì có công với nước Đại Pháp cho nên họ được ở lại và từ từ đưa gia đình vợ con qua đây rồi sinh con đẻ cái, cuối cùng chiếm 12.5% dân số. Bây giờ đuổi 8.4 triệu người Hồi Giáo này đi đâu? Tìm cách để họ hội nhập vào xã hội Pháp theo kiểu “Melting Pot” chăng? Còn khuya mới có thể làm được. Hơn 100 năm đã qua mà họ vẫn là Hồi Giáo- một cộng đồng Hồi Giáo nghèo đói, ít học, sống riêng biệt, sống bằng trợ cấp xã hội…trước những làn sóng tuyên truyền cực đoan, quá khích, hận thù lan tràn trên mạng lưới toàn cầu…thì chuyện đánh bom tự sát có khi là cứu cánh giải thóa bởi vì khi chết đi lên Thiên Đường sẽ được Thượng Đế ban cho chín cô gái trinh, toàn là Da Trắng đẹp như tiên nga giáng thế. Giã từ cuộc sống khổ sở này lên Thiên Đàng sướng như thế thì…dại gì không làm? Do đó khi làm chuyện gì chúng ta phải nghĩ tới cái Quả của ngày mai. Có khi cả trăm năm sau Quả mới trổ. Mà khi Quả đến thì đừng có than trời trách đất. Kể cả những người Hồi Giáo quá khích đang đánh bom tự sát ngày hôm nay…sẽ có lúc họ cũng phải trả Quả. Nếu họ trở thành nguy cơ cho toàn thể nhân loại…thì hậu quả khủng khiếp sẽ đến với họ.

-AP ngày 12/12/2018: “Hôm nay Hồi Quốc lên án quyết định của Hoa Kỳ đã liệt kê họ vào danh sách các quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo và gọi hành động này là đơn phương và có động lực chính trị. Ngoại Trưởng Mike Pompeo đã đưa Hồi Quốc và danh sách các quốc gia cần đặc biệt theo dõi (countries of particular concern) liên quan đến việc bảo vệ quyền thờ phượng theo tôn giáo của người dân. Việc hạ thấp tiêu chuẩn tự do tôn giáo của Hồi Quốc khiến quốc gia này có thể bị Hoa Kỳ trừng phạt nhưng Hoa Kỳ miễn trừ vì quyền lợi quốc gia. Sở dĩ Hoa Kỳ làm như vậy là vì một đạo luật của Hối Quốc quy định án tử hình cho những ai báng bổ Hồi Giáo. Chỉ cần một lời đồn cho rằng ai đó phỉ báng nhà tiên tri Mohammad là bị cáo có thể bị treo cổ.”

Chiến Tranh Lạnh Mới:

-Reuters ngày 1/12/2018: “Tổng Thống Donald Trump nói với Chủ Tịch Tập Cận Bình rằng ông hy

vọng sẽ đạt được một cái gì đó lớn lao về thương mại cho cả hai bên khi Hoa Kỳ và Hoa Lục mở một phiên họp thượng đỉnh đầy rủi ro bên lề G-20 nhằm tháo gỡ bớt những thiệt hại do cuộc chiến thuế quan gây ra cho cả hai bên. Cuối cùng hai bên đồng ý ngưng không tăng thêm thuế nhập cảng nữa hầu đạt thỏa hiệp trong 90 ngày sắp tới. ” Với cuộc họp này, không biết cuộc chiến thương mại Mỹ-Hoa có tạm ngưng? Hay đây chỉ là một phút nghỉ lấy lại sức giữa hai hiệp của hai võ sĩ quyền Anh để khi tiếng kẻng vang lên, hai võ sĩ lại đấu tiếp?

Theo Bloomberg News ngày 7/12/2018, “Gia Nã Đại xác nhận đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu (Wanzhou Meng) 46 tuổi - giám đốc tài chính của Huawei Technologies- một trong những nhãn hiệu tiêu biểu nhất của Hoa Lục gần như đứng đầu thế giới về ngành viễn thông. Hoa Kỳ đã ra lệnh cho Gia Nã Đại bắt giam vì nghi ngờ bà Chu vi phạm lệnh trừng phạt Ba Tư của Hoa Kỳ, khiến Hoa Lục nổi giận và yêu cầu phải thả ngay bà Chu. Hoa Kỳ cũng yêu cầu Gia Nã Đại dẫn độ bà Chu. Việc bắt giữ xảy ra cùng ngày khi Ô. Trump và Ô. Tập Cận Bình gặp nhau ở G-20 Á Căn Đình, giống như một cái tát vào mặt nhà lãnh đạo Trung Hoa. Bà Chu là con gái của nhà sáng lập Huawei- tương đương với Bill Gate và công ty là kế hoạch chủ yếu của Ô. Tập Cận Bình để khống chế nghành kỹ thuật cũng giống như hệ thống 5G. Báo chí Trung Quốc đã nặng nề công kích Hoa Kỳ và Gia Nã Đại và coi đây như “Chiến lược ngăn chặn Trung Quốc của Hoa Kỳ”. Còn tờ Minh Báo thì cho rằng, “Đây là một phần chiến lược của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn ngành kỹ thuật cao của Trung Quốc.” Còn theo Reuters, “Ngoại Trưởng Lavrov của Nga nói rằng việc bắt giữ bà Chu là tiêu biểu cho chính sách ngoại giao ngạo mạn của Hoa Kỳ.” Theo Reuters ngày 8/12/2018, Hoa Lục yêu cầu Gia Nã Đại phải thả ngay bà Chu nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Thủ Tướng Gia Nã Đại Trudeau né tránh bằng cách nói rằng nền tư pháp Gia Nã Đại độc lập cho nên tùy theo quyết định của tòa án. Và Ô. Trudeau cũng nói rằng ông rất trân trọng mối liên hệ tốt đẹp với Hoa Lục. Cuối cùng, tòa án đã cho bà Chu được tại ngoại hầu tra. Theo Reuters ngày 11/12/2018, giới chức an ninh Hoa Lục đã ra lệnh bắt giam Ô. Michael Kovrig- một cựu nhân viên ngoại giao của Gia Nã Đại rồi lại bắt giam một công dân Gia Nã Đại thứ hai. Nhưng theo bà bộ trưởng ngoại giao, không có dấu hiệu rõ ràng là vụ bắt giữ này có liên quan đến vụ bắt giam bà Mạnh Vãn Chu. Nhưng các nhà phân tích Gia Nã Đại lại lo ngại rằng Bắc Kinh có thể bắt giam công dân Gia Nã Đại nào đó để trả thù. Theo Yahoo News ngày 12/12/2108, “Một số đông công ty của Hoa Lục đã ban hành lệnh trừng phạt nhân viên nếu dùng iPhone của Apple sản xuất tại Hoa Kỳ và đòi hỏi phải dùng sản phẩm của Huawei . Rõ ràng đây là phong trào trong nước để ủng hộ công ty kỹ thuật khổng lồ Huawei sau khi việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu xảy ra.” Vào ngày 13/12/2018, Reuters loan tin, “Bộ Trưởng Ngoại Giao Gia Nã Đại Chrstia Freeland nói rằng Hoa Kỳ chớ chính trị hóa vụ dẫn độ bà Chu- một ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump nói rằng ông sẽ can thiệp vào vụ này. Và rằng thủ tục pháp lý không thể bị tước đoạt (hijack) bởi mục tiêu chính trị.”

Như vậy câu chuyện mỗi lúc mỗi trở nên trầm trọng hơn. Gia Nã Đại như “Ách giữa đàng lại mang vào cổ”. Không chiều lòng “Anh hai Mỹ” thì vô cùng rắc rối. Còn chiều lòng thì phải đối phó với việc trả thù của Hoa Lục trong khi Gia Nã Đại chỉ là nước nhỏ so với Bắc Kinh. Bài học ngàn đời cho mọi quốc gia là: Khi nhờ một đại cường che chở an ninh hoặc lệ thuộc kinh tế…chắc chắn sẽ không giữ được chủ quyền và vô tình biến thành tay sai ngoại bang. Thế nhưng vì yếu tố địa-ý-chínhtrị (Geopolitics) 1000 năm nữa Gia Nã Đại, Mễ Tây Cơ vẫn chỉ là đàn em của Mỹ mà thôi.

-AFP ngày 2/12/2018: “Tổng Thống Putin nói rằng, nhân dạ tiệc của G-20 vào ngày Thứ Sáu 30/11/2018, ông đã tường trình ngắn gọn cho Tổng Thống Donald Trump biết về vụ bắt giữ ba tàu và 24 thủy thủ của Ukraina khi áp lực Phương Tây gia tăng.”

Đây là hành vi thân thiện của Nga với Hoa Kỳ. Việc tường trình này làm Ô. Trump hài lòng vì tự ái của một siêu cường được vuốt ve. Theo tôi nghĩ rồi đây Nga sẽ thả ba chiếc tàu và các thủy thủ Ukraina. Tin mới nhất cho biết Nga đã nới lỏng việc phong tỏa Eo Biển Kerch. Các tàu hàng của Ukraina đã có thể chuyên chở ngũ cốc từ Biển Azov.

-AP ngày 4/12/2018: “Hôm nay Hoa Kỳ cảnh báo Nga là họ có 60 ngày để tuân thủ thỏa hiệp nguyên tử hoặc Hoa Thịnh Đốn sẽ hủy bỏ thỏa hiệp đó khiến gây lo ngại cho nền an ninh trong tương lai của Âu Châu.Trong cuộc thảo luận của NATO tại Brussels, Bỉ, Ngoại Trưởng Mike Pompeo cáo buộc Nga gian lận nghĩa vụ kiểm soát vũ khí ký kết năm 1987 về Lực Lượng Nguyên Tử Tầm Trung.Trong khi đó tại Moscow, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga nói rằng Nga hoàn toàn tuân thủ những điều khoản của thỏa hiệp và Hoa Kỳ biết rõ điều đó.”

Và theo AFP, Tổng Thống Putin đe dọa sẽ phát triển hỏa tiễn nguyên tử vốn đã bị cấm trong thỏa hiệp Nga-Mỹ năm 1987 và rằng Nga chống lại việc hủy bỏ thỏa hiệp. Nhưng nếu nó bị hủy bỏ thì Nga sẽ có hành động tương ứng. Tại Brussels, người đứng đầu ngoại giao của Liên Hiệp Âu Châu nói rằng, Nga và Mỹ nên tìm cách duy trì thỏa hiệp này và Âu Châu không muốn trở thành bãi chiến trường giữa các siêu cường mà nó đã xảy ra trong Thời Kỳ Chiến Tranh Lạnh và thỏa hiệp INF đã bảo đảm an ninh cho Âu Châu trong vòng 30 năm tới nay.

-Tuần báo Time ngày 11/12/2018: “Hai máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí nguyên tử của Nga đã hạ cánh xuống Venezuela ngày 10/12/2018- chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng với Hoa Kỳ. Bộ Quốc Phòng Nga nói rằng hai chiếc Tu-160 đã hạ cánh xuống Phi Trường Maiquetia ở ngoài thủ đô Caracas sau chuyến bay dài 10,000 km nhưng không nói rõ hai phi cơ này có mang theo vũ khí và ở lại bao lâu.”

Chiến Tranh Lạnh Mới thực sự đã khởi đầu. Trong lúc Mỹ và NATO tiến sát biên giới Nga qua ngả Ukraina, ba quốc gia vùng Baltic và Gruzia/Georgia thì Nga tìm cách “bám trụ” vào “Sân Sau” của Mỹ. Nếu Hoa Kỳ tiếp tục có thái độ thù nghịch với Venezuela thì để sinh tồn, Tổng Thống Maduro phải ngả theo Nga hay Trung Quốc để tìm sinh lộ. Có thể rồi đây, nếu tình hình xấu đi, các chiến hạm của Nga sẽ ghé Venezuela và như thế “Sân Sau” của Mỹ sẽ trở nên bất ổn, điều chưa từng xảy ra từ sau Đệ II Thế Chiến. Vào Tháng Chín 2018, Tổng Thống Maduro đã ghé Bắc Kinh để tìm kiếm hỗ trợ về tài chính và sau chuyến viếng thăm này, tàu bệnh viện của Hải Quân Trung Hoa lần đầu tiên cũng đã ghé Venezuela. Cuộc chiến tranh giành ngôi vị bá chủ thế giới giữa Nga-Hoa-Mỹ không thể dừng lại. Hiện giờ nó đang được Mỹ thực thi bằng chiến lược cô lập ngoại giao và triệt hạ kinh tế Nga và Hoa Lục.

Tình hình Trung Đông:

-Reuters ngày 3/12/2018: “Thủ Tướng Do Thái Netanyahu và Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã gặp nhau ở Brussels ngày hôm qua để thảo luận về vấn đề Iran và khu vực.”

Đây là cuộc họp quan trọng. Có thể Do Thái sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự bất ngờ bằng không quân vào Ba Tư với chiến đấu cơ tàng hình F-35 tối tân nhất của Hoa Kỳ. Thế nhưng ngày nay sức mạnh quân sự của Ba Tư đã khác. Một hành động như vậy sẽ gặp phải phản ứng dữ dội từ Ba Tư và nổ ra cuộc chiến Trung Đông với hậu quả không lường hết được. Theo AP ngày 4/12/2018, Tổng Thống Ba Tư Rouhani lại đe dọa đóng cửa Eo Biển Hormuz nếu Hoa Kỳ cấm hoàn toàn việc xuất cảng dầu của Ba Tư. 1/3 số lượng dầu hỏa thế giới thông quá eo biển này. Nếu Ba Tư phong tỏa eo biển này, Hoa Kỳ phải gửi HKMH tới đây và một cuộc chiến với Ba Tư chắc chắn sẽ nổ ra trong lúc Hoa Kỳ chưa gỡ xong cuộc chiến A Phú Hãn và phải đối phó với sức mạnh quân sự của Hoa Lục mỗi lúc mỗi gia tăng ở Biển Đông.

-AFP ngày 5/12/2018: “Công tố viên của Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu phát lệnh bắt giam hai công dân Ả Rập Sê-út thân cận của Thái Tử Mahammad bin Salman vì vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ô. Khashoggi, 59 tuổi bị giết sau khi vào tòa lãnh sự Ả Rập Sê-út ngày 2/10/2018 để làm giấy tờ kết hôn.”

So sánh cách đối phó và hành xử của Mã Lai trong vụ sát hại Kim Jong Nam -anh cùng cha khác mẹ của Ô. Kim Jong Un tại Phi Trường Kuala Lumpur với cách đối phó của Tổng Thống Erdogan trong vụ sát hại nhà báo Khashogii chúng ta thấy Mã Lai khôn khéo hơn. Mã Lai đặt quyền lợi quốc gia lên trên. Mã Lai để cơ quan tư pháp làm việc còn bộ ngoại giao và thủ tưởng không hề lên tiếng về vụ này. Còn Tổng Thống Erdogan đích thân can dự, đặt danh dự và tự ái lên trên. Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có sức mạnh quân sự, không có sức mạnh tài chính. Còn Ả Rập Sê-út thì quá hùng mạnh về tài chính lại được Hoa Kỳ hỗ trợ cho nên trong trận chiến này Thổ Nhĩ Kỳ không thành công.

Tình hình Biển Đông:

-Reuters ngày 4/12/2108: “Theo tin từ hãng thông tấn của chính phủ, Foxconn- nhà máy lắp ráp iPhone lớn nhất của Công Ty Apple dự tính thành lập một nhà máy tại Việt Nam để tránh hậu quả của cuộc chiến tranh thương mại đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục.Tin tức được đưa ra sau khi một vài viên chức được Reuters phỏng vấn tuần rồi cho hay Việt Nam và Thái Lan là hai địa điểm tốt hơn mà công ty này dùng để né tránh cuộc chiến thương mại cho dù ở đây thiếu công nhân có kỹ năng và hạ tầng cơ sở yếu kém.”

-VOA tiếng Việt ngày 10/12/2018: “Tập đoàn Kỹ Nghệ Hàng Không Israel (IAI) vừa ký hợp đồng bán ba máy bay trinh sát không người lái hiện đại cho Việt Nam với giá 160 triệu đô-la. Máy bay không người lái cỡ lớn Heron-1 sẽ được quân đội Việt Nam sử dụng cho các nhiệm vụ thường lệ, trong đó có việc tuần tra trên biển – theo báo Jerusalem Post. Heron-1 có tầm hoạt động khoảng 350 km trong khoảng thời gian 50 giờ và trọng tải lên tới 250 kg.” Theo tin quốc tế, Việt Nam mua khá nhiều vũ khí của Do Thái như: Súng trường tấn công TAR 21, súng máy hạng nhẹ Negev, hệ thống phòng thủ bờ biển sử dụng đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA, ACCULAR... Đặc biệt hơn, Nhà máy Z111 - Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng còn đang vận hành một dây chuyền chế tạo súng trường tấn công Galil ACE theo giấy phép của Israel vừa được trưng bày trong cuộc triển lãm vũ khí tại Nam Dương IndoDefence-2018.

Nhận Định:

Theo AP ngày 1/12/2018, “Cuộc bạo động lớn nhất trong 50 năm của Pháp bao trùm lên trung tâm thủ đô Paris khi các người biểu tình mặc áo vét vàng đốt xe, đập phá cửa kính, ném đá vào cảnh sát, hôi của và dùng sơn màu bôi bẩn lên Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe). Các người biểu tình phản đối việc tăng thuế và giá sinh hoạt cao đã đụng độ với cảnh sát chống biểu tình và chính phủ đã đóng cửa một số khu vực du lịch nổi tiếng, bắn lựu đạn cay và súng nước để dập tắt tình trạng kinh hoàng trên đường phố. Một số người biểu tình đã yêu cầu Ô. Macron từ chức. Từ thượng đỉnh G-20 tại Á Căn Đình, Tổng Thống Emmanuel Macron lên án cuộc bạo động và nói rằng những ai tấn công cảnh sát và phá hoại Khải Hoàn Môn sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của họ và sẽ triệu tập phiên họp khẩn cấp của nội các vào ngày 2/12/2018.

Tính tới ngày 9/12/2018 cho biết con số bị bắt đã lên tới 1700 và con số bị thương là 263 và Ô. Macron đã tới thăm Khải Hoàn Môn (một thắng cảnh của Pháp) bị xịt sơn, vẽ bậy và dự tính ban hành tình trạng khẩn cấp. Trung tâm Paris trông giống như một thành phố bị tàn phá, thiêu đốt bởi chiến tranh. Tổng Thống Macron đã đứng trước áp lực của cảnh sát yêu cầu gửi quân đội tới trợ giúp để bảo vệ thủ đô Paris vì cảnh sát nói rằng đây có thể là tiền đề cho một cuộc cách mạng (tức lật đổ). Và mặc dầu có sự bạo động của người biểu tình, theo thăm dò, có khoảng 72% dân Pháp ủng hộ phong trào, yêu cầu dẹp việc tăng thuế săng dầu và phục hồi đánh thuế trên nhà giàu mà Ô. Macron đã hủy bỏ. Cuối cùng thủ tướng Pháp phải tuyên bố tạm ngưng tăng thuế lương thực và thuế nhiên liệu trong sáu tháng để thoa dịu phong trào xuống đường. Thế nhưng phe Áo Vét Vàng (Áo Gi-lê Vàng) không chịu và nói rằng quá nhỏ bé và quá trễ đồng thời đe dọa cùng nông dân tiếp tục xuống đường và đòi Ô. Macron từ chức. Rồi vào ngày 8/12/2018 cuộc biểu tình tái phát khiến cảnh sát phải bắn lựu đạn cay để giải tán. Các địa điểm nổi tiếng như Tháp Eiffel, Viện Bảo Tàng Louvre, Nhà Hát Opera đều phải đóng cửa. Khoảng 89,000 cảnh sát đã được huy động để đối phó với các cuộc biểu tình.

Trong khi đó theo The Telegraph, được kích thích bởi cuộc biểu tình của người áo vàng của Pháp, tại Brussel, Bỉ khoảng 300 người đã biểu tình gần tòa nhà của Liên Hiệp Âu Châu để phản đối việc tăng gia săng dầu, 60 người bị bắt vì mang theo dao dọc thùng (box-cutters), bom khói, bình ga và đốt xe cảnh sát.

Biểu tình bạo động là điều không thể chấp nhận. Thế nhưng thực tế trớ trêu lại là, nếu không bạo động thì chính quyền nhiều khi chẳng thèm lắng nghe. Tổng thống do dân bầu lên. Nhưng khi làm tổng thống rồi lại lắng nghe các ông tỷ phú và tập đoàn tư bản kếch xù và quên mất người dân. Ô. Macron - vốn là nhà đầu tư ngân hàng, bị tố cáo kiêu ngạo, xa rời quần chúng và là tổng thống của nhà giàu. (He is an arrogant and out of touch “president of the rich”) Trong khi Ô. Macron đặt hết tâm trí vào việc ký giả Khashoggi bị giết thì người dân lại chẳng quan tâm tới vấn đề này mà họ lo lắng, bất mãn vì túi tiền và cuộc sống khó khăn của họ. Thế nhưng trong thông điệp quốc dân ngày 10/12/2018, Tổng Thống Macron cuối cùng đã phải nhận trách nhiệm gây ra sự phẫn nộ vì đã không lắng nghe nguyện vọng của người dân bình thường.

Cho nên lãnh đạo khôn ngoan là lo cho dân trước còn những chuyện “trên trời dưới biển” tính sau. Trong nước rối beng như thế thì bụng dạ đâu lo chuyện thế giới? Chính vì thế mà lời di huấn của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo là cẩm nang ngàn đời cho các nhà lãnh đạo, “Việc nhân nghĩa cốt ở an dân”. An được lòng dân, tạo cho dân một cuộc sống yên bình để mưu cầu hạnh phúc chính là lãnh tụ thiên tài. Mà muốn “an dân” thì phải tránh những hảnh động sau đây:

-Bản thân lãnh đạo bất chính, dung túng cho gia đình, gian thần lộng hành, tham nhũng khiến đảo điên luật pháp, dân chúng oán than. Rất nhiều chính quyền xụp đổ vì dân xuống đường biểu tình chống tham nhũng.

-Không sử dụng nhân tài mà sử dụng gia nô, gian thần tâng bốc khiến đất nước mù lòa, đi vào con đường sai trái.

-Nội bộ, đảng phái đấu đá nhau, khiến dân chúng chia rẽ, hoang mang, không biết đất nước đi về đâu.

-Dành đặc quyền, đặc lợi cho một thành phần dân chúng, một sắc tộc, một tôn giáo nào đó khiến thành phần còn lại bất mãn tạo hận thù, chia rẽ.

-Ban hành những đạo luật khắt khe, vô lý khiến người dân đau khổ, oán than.

-Tăng thuế, nhất là thuế săng dầu khiến ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt kinh tế và đời sống mà ngày xưa gọi là “Sưu cao thuế nặng”.

-Phớt lờ những khiếu nại chính đáng của người dân. Ngày xưa các bậc minh quân cho phép người dân được tới hoàng thành, đánh trống kêu oan.

-Tội phạm xã hội lan tràn là dấu hiệu suy yếu của đạo đức, chính quyền bất lực hoặc cơ quan an ninh, cảnh sát dung túng…là đầu mối phá vỡ luật pháp quốc gia và đưa tới “Luật Rừng”, phá tan đất nước.

-Quá nặng về ngân sách quốc phòng khiến các phúc lợi của người dân như y tế, giáo dục bị hy sinh, học phí, bảo hiểm y tế gia tăng. Ngân sách quốc phòng của các cường quốc thường rất cao vì muốn khống chế nhân loại. Cho nên đất nước trông phát triển như vậy nhưng kinh tế và đời sống của người dân vô cùng khó khăn.

-Lãnh đạo không giữ gìn mồm miệng, phát ngôn bừa bãi khiến dân chúng, nội các hoang mang và làm mất thể diện quốc gia.

-Không có chính sách đối ngoại khôn khéo, lôi kéo đất nước vào những “liên minh” những cuộc chiến phi lý chỉ gây tổn hại cho đất nước. Chiến tranh một năm, mười năm chưa hồi phục.

-Lãnh đạo đất nước cần tránh can dự, bình phẩm, lên tiếng dạy đời những chuyện “ruồi bu” của thế giới.

Báo chí, các nhà bình luận muốn nói gì thì nói, nhưng lãnh đạo không thể nói. Thế giới này luôn luôn biến động, hết chuyện này tới chuyện kia. Chuyện gì cũng lên tiếng, phản đối…chỉ mất lòng bè bạn và điên lên mà chết. Ngày nay thế giới quá nhỏ hẹp và nguy hiểm. Khắp đại dương đều có tầu ngầm, hàng không mẫu hạm, khu trục hạm, máy bay ném bom chiến lược bay thường trực trên bầu trời, hỏa tiễn nguyên tử, hỏa tiễn liên lục địa nhiều đếm không xuể…cho nên chính sách ngoại giao khôn khéo là chiến lược hàng đầu để giữ yên đất nước. Thêm bạn, bớt thù là chính sách ngoại giao tốt nhất.

-Trong các cuộc thương thảo song phương, lãnh đạo phải bày tỏ tinh thần “độc lập tự chủ”, bảo vệ quyền lợi của đất nước. Không được tỏ ra mềm yếu trước đối phương. Rất nhiều chính quyền xụp đổ chì vì những hiệp ước mà người dân cho rằng đã “bán rẻ” quyền lợi quốc gia.

-Lãnh đạo thiên tài là làm thế nào để người dân tin vào mình. Tối kỵ là làm bậy, làm sai rồi ra sức biện minh và đổ lỗi cho người dân. Lãnh đạo giỏi là lãnh đạo có khả năng thuyết phục người dân.

-Lãnh đạo sáng suốt (minh quân) là thấy sai thì sửa chữa. Hôn quân ám chúa là không thấy mình sai hoặc thấy sai rồi lại không sửa chữa khiến người dân phẫn uất, đứng lên lật đổ. Sửa chữa một điều sai trái - đối với chính quyền không phải là điều xấu hổ - mà chính là thu phục nhân tâm.

-Sau hết, dù luật pháp, tòa án có nghiêm minh thế nào đi nữa, đất nước vẫn cần có đạo đức. Người dân ở bất cứ nơi nào cũng có những thành phần gian dối, qua mặt luật pháp, lường đảo nhau. Cho nên một lãnh đạo khôn ngoan và thật sự yêu nước là phải xây dựng một nền tảng đạo đức cho dân tộc. Một đế quốc hay siêu cường hùng mạnh cũng sẽ xụp đổ nếu người dân sống vô đạo đức. Một nước nhỏ vẫn tồn tại vững vàng nếu người dân sống có đạo đức. Những nền tảng căn bản của đạo đức thời đại gồm có: Thật thà, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng thiện nguyện. Cho nên lãnh đạo đi khắp nơi, không phải chỉ để trình bày những kế hoạch của quốc gia, mà còn tạo một diễn đàn để quảng bá nền tảng đạo đức cho toàn dân.

Tóm lại, người dân ở đâu cũng vậy, họ chỉ mong cầu một cuộc sống yên bình để làm ăn, sản xuất, cho con cái ăn học, du lịch, vui chơi, giải trí. Người dân chẳng muốn xuống đường biểu tình, đốt phá, ném đá vào cảnh sát làm gì. Nhưng tức nước vỡ bờ. Ngày xưa các vị vua Việt Nam có buổi tế lễ cầu “Quốc Thái Dân An” để “sửa mình” là như vậy.

Cho nên lãnh đạo phải luôn luôn cảnh giác về những hoạt động của mình mà Lão Tử gọi là “Cẩn thận như đi trên mặt nước đóng băng”. Chính quyền không được chủ quan. Phải lắng nghe dư luận. Phải có cố vấn/quân sư giỏi và biết nghe lời cố vấn. Đậu tiến sĩ, bác sĩ, trở thành khoa học gia…cũng dễ thôi. Nhưng là lãnh tụ thiên tài để an dân, đoàn kết toàn dânhầu đưa đất nước vào thịnh trị, phát triển rất khó vì nó bao gồm: Kiến thức, kinh nghiệm, tài năng và đức độ.

Đào Văn Bình

(California ngày 15/12/2018)