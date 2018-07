Ma Túy, Casino, Thư Giãn, Ngoại Trưởng…

Xuân NiệmGần nửa triệu đôla trong nhà các tay trùm ma túy… Và giá phải trả là bị truy nã, vây bắt, bố ráp, tù tội, bắn gục…Bản tin Zing kể rằng vào ngày 27/6, tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với K20 (Bộ Công an) huy động 300 cán bộ, chiến sĩ bao vây 2 căn nhà của Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi). Họ là thành phần đặc biệt nguy hiểm bị truy nã trong đường dây vận chuyển trái phép hàng nghìn bánh heroin.Ngày 29/6, kết thúc chuyên án, cảnh sát phát hiện 3 thi thể tại nơi trú ẩn của Tuân, trên tay mỗi người đều có một khẩu súng; một số tên khác bị bắt. Thuận cũng bị tiêu diệt trong đợt này.Cơ quan chức năng thu 29 kg ma túy đá, 1,17 kg heroin, 1 ôtô, 4 xe máy, 400.000 USD, hơn 600 triệu đồng, 3 súng ngắn quân dụng, 10 viên đạn, 1 lựu đạn và một số tang vật khác.Báo Pháp Luật kể chuyện sòng bài chiêu dụ: Để đến casino, có rất nhiều tuyến xe 4-15 chỗ đưa rước từ TP.SG, Long An, Tây Ninh, Bình Phước đi các casino ở Mộc Bài, Tho Mo, Hoa Lư, Lệ Thanh… rất tận tình. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi đưa được con bạc sang Campuchia, chủ casino sẽ chi hoa hồng cho người dẫn mối mà không cần biết con bạc có đánh hay không.Trong các đường đưa rước con bạc từ TP.SG đi cửa khẩu Tho Mo có ông chủ tên HT ở Hóc Môn “thầu” địa bàn các quận Gò Vấp, 12, Hóc Môn và Củ Chi với khoảng 15 đầu xe 4-15 chỗ, hằng ngày đưa rước cả trăm người.Báo Người Lao Động kể chuyện ông cụ đa tình háo sắc: Đang đứng trước cửa bệnh viện thì cụ C. được "mỹ nhân" tới làm quen, gạ gẫm vào nhà nghỉ bấm huyệt. Sau khi thư giãn song, cụ ông 71 tuổi này mới giật mình phát hiện toàn bộ tài sản giá trị trên người đã "bay" theo cùng "người đẹp".Ngày 2-7, Công an TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thúy Duyên (SN 1980, không có nơi cư trú cố định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.Bản tin Vietnam Plus kể: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chuẩn bị thăm Việt Nam từ ngày 8-9/7.Ngày 2/7, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo cho biết Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo chuẩn bị có chuyến công du 5 nước, trong đó có Việt Nam từ ngày 8-9/7.Trong chuyến thăm Hà Nội trong hai ngày 8 và 9/7, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ gặp các quan chức cấp cao của Việt Nam để thảo luận về việc phi hạt nhân hóa chương trình hạt nhân của Triều Tiên một cách hoàn toàn, triệt để, có thể kiểm chứng cũng như các vấn đề song phương và khu vực khác.Cũng lạ… Mỹ thăm VN để bàn chuyện Triều Tiên. Dịch tiếng Anh có nhầm gì không?Báo Lao Động kể chuyện đi Nhật lao động xuất khẩu: Dự kiến ngay trong năm 2018, sẽ phái cử qua Nhật Bản làm việc tại các bệnh viện ít nhất 100 sinh viên đã tốt nghiệp, và hơn 200 sinh viên đang học sẽ đăng ký đào tạo tiếng Nhật ngay tại trường.Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất khẩu lao động, Thương mại và Du lịch (TTLC) Hoàng Văn Hùng hôm 3.7.2018 cho hay, TTLC và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam vừa ký kết hợp tác về việc đào tạo ngoại ngữ và phái cử đi Nhật Bản, ngành điều dưỡng, hộ lý cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Chương trình kéo dài trong 5 năm.Báo Tiền Phong kể: Dù tăng trưởng sáu tháng đầu năm 2018 đạt kỷ lục 7,08%, là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011, tuy nhiên vẫn có nhưng lo ngại việc tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào khối doanh nghiệp FDI.Cụ thể, ngành công nghiệp, xây dựng, tăng trưởng 9%, đóng góp gần 49% vào tăng trưởng chung, là khu vực có mức đóng góp lớn nhất. “Điểm sáng của khu vực này là sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với mức tăng 13,02%, là mức tăng cao nhất trong 7 năm gần đây, đóng góp 2,63 điểm phần trăm”, Tổng cục Thống kê cho biết. Trong đó, riêng hai ông lớn FDI là Samsung và Formosa đã đóng góp 28% giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo.