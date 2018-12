TT May: Brexit Tiếp Tục; Cựu TT Blair: Nên Bỏ Phiếu Lại Brexit

BRUSSELS - Thủ Tướng Theresa May khẳng định “Brexit còn sống” – bà tới bản doanh EU vận động thay đổi các thỏa thuận ràng buộc và được xác nhận “không tái thương lượng”, giới lãnh đạo EU chỉ có thể hứa hành động nhanh để thiết lập quy chế giao thuơng mới với vương quốc UK.Tại Brussels, Thủ Tướng May tuyên bố với báo chí: hoan nghênh các lời lẽ của EU, và rằng “Như các kết luận của thượng đỉnh, họ có căn bản pháp lý”.Theo lời bà May, còn nhiểu việc phải làm, như làm cách nào để thuyết phục Lập Pháp trong nước biểu quyết thuận.Tinh thần lạc quan của Thủ Tướng UK là mâu thuẫn với vẻ bi quan từ 1 số nhà lãnh đạo EU, có ý hoài nghi UK về tuân thủ thỏa thuận Brexit – phát biểu của Thủ Tướng Charles Michel (của Belgium) là “Các tín hiệu không đặc biệt bảo đảm khả năng thực hành cam kết đã chọn – chúng tôi bảo đảm chuẩn bị sẵn sàng với mọi tình huống”.Các tranh tụng tại tòa đã đem lại minh định cho 1 số các quy ước – tuần này, tòa tối cao châu Âu xác nhận: UK có thể thay đổi ý định ly thân nếu muốn.1 điều đã rõ là: Brexit có hiệu lực từ ngày 29-3-2019 với thời kỳ chuyển tiếp 2 năm, có thể là 4 năm.Brexit khiến UK từ bỏ 750 hiệp ức quốc tế sau 40 năm là thành viên, trong số này gồm thị trường hàng không. Không thương lượng lại, phi cơ của 2 phe không thể hạ cánh tại phi trường của bên kia.Trong khi đó, lên tiếng tại thủ đô vương quốc Anh, cựu Thủ Tướng Tony Blair hô hào tổ chức trưng cầu dân ý Brexit lần thứ 2 – ông kêu gọi UK và EU điều chỉnh để mọi người được vừa lòng.Ông không thấy chắc QH biểu quyết chấp thuận thỏa ước gần 600 trang đã đạt được, và công chúng nên phá vỡ bế tắc.Là Thủ Tướng của đảng Lao Động thời kỳ 1997-2007, ông Blair nói: hàng ngũ lãnh đạo EU nên cải tổ để có sức thu hút UK không ly thân và nếu UK sẵn sàng nghĩ lại.Ông Blair đã nhiều lần lập lại ý kiến đảo ngược Brexit trong khi TT Pháp khẳng định UK vẫn có thể đổi ý.Theo cựu Thủ Tướng “Nếu QH không dứt khoát, hãy giao quyền quyết định cho quốc dân”.