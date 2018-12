Bông Hồng Đỏ Butina

Trần KhảiMaria Butina, người bị cáo buộc là nữ gián điệp Nga, đã khai các thông tin cho điều tra viên Hoa Kỳ rằng cô âm mưu trà trộn vào mạng lưới chính trị Mỹ và các viên chức Nga chỉ huy hoạt động của cô, trong khi cô chuẩn bị nhận tội trước tòa vào Thứ Năm 13/12/2018, theo lời nguồn tin liên hệ tòa án.Nữ công dân Nga 30 tuổi này ban đầu khai là vô tội khi bị cáo buộc tội âm mưu và tội hoạt động gián điệp sau khi điều tra viên tố cáo cô trà trộn vào Hội Súng Hoa Kỳ NRA để củng cố quyền lợi Nga.Nhưng hôm Thứ Năm, cô Butina sẽ ra tòa DC để nhận tội trong thương lượng với công tố.Butina, đang bị biệt giam ở một nhà tù Virginia, bị giam từ khi bị bắt tháng 7/2018.Cô đã khai về bạn trai, nhà hoạt động chính trị Cộng Hòa Paul Erickson -- người giúp cô len vào các tổ chức phe hữu.Nhưng chưa rõ cô khai bao nhiêu phần về hoạt động của gián điệp Nga.Cô không bị xem là bậc thầy gián điệp kiểu như các phim về Chiến Tranh Lạnh, mặc dù việc cô bị giam ở nhà tù Hoa Kỳ gây tiếng vang thế giới về dư âm kiểu như chiến tranh gián điệp.Steve Hall, cựu Trưởng Phòng CIA về Tình Báo Mỹ Do Thám Nga, nói với phóng viên CNN Brooke Baldwin rằng theo ông thì, cô Butina không thực sự là sĩ quan thường trực của tình báo Nga, mà có lẽ được một viên chức chính phủ Nga sử dụng để làm một công tác đặc nhiệm.Trong hồ sơ Butina, người chỉ huy cô cho công tác đặc nhiệm có lẽ là Alexander Torshin, đang giữ nhiều chức cao cấp trong chính phủ Nga và chỉ huy hoạt cộng của cô Butina tại Hoa Kỳ.Torshin mới đây về hưu với chức vụ Phó Thống Đốc Ngân Hàn Trung Ương Nga.Các điều tra viên phản gián Hoa Kỳ dĩ nhiên có ưu tiên là bứng gốc các gián điệp như cô Butina, chắc chắn đã thẩm vấn cô về những người bạn Nga của cô.Nghĩa là bao gồm ông trùm Torshin và nhà tỷ phú đã tài trợ một số dự án của cô, và được cho là có liên hệ tới tình báo Nga.Eric O'Neill, cựu điều tra viên FBI người từng giữ vai chủ lực tóm cổ Robert Hanssen, một gián điệp nhị trùng FBI trở cờ làm cho Nga, nói rằng khi bắt một gián điệp, đôi khi trừng phạt chỉ là thứ yếu, vì chính yếu là cần biết mọi thứ họ làm và mọi thứ họ biết, và các thông tin cần để tóm cổ các gián điệp khác và những mạng lưới nào họ gài ở Mỹ.Điều tra viên liên bang đã dò tìm xem cô Butina đóng vai nào trong khi trà trộn vào NRA và các tổ chức bảo thủ trong khi các sở tình báo Nga tung ra chiến dịch khổng lồ chưa từng có để can thiệp bầu cử Hoa Kỳ 2016 và giúp Trump thắng cử Tổng Thống.Theo các sở tình báo Mỹ, quân báo Nga đã tin tặc đột nhập vào mạng những người Dân chủ, phóng đi các thông tin gây thiệt hại.Người Nga cũng dùng các chương trình robot mạng để phóng tin giả tấn công bà Hillary Clinton trên các mạng xã hội.Nhưng cũng có nhiều nỗ lực móc nối với ban vận động của Trump.CNN loan tin rằng ít nhất 16 viên chức trong ban vận động của Trump đã liên lạc với một số người Nga trong khi vận động tranh cử 2016 hay là trong khi chuyển tiếp vào Bạch Ốc.Ít nhất là một trong nhóm đó, cố vấn chính sách đối ngoại cho ban vận động của Trump, JD Gordon thú nhận đã gửi email và liên lạc xã hội với cô Butina trước bầu cử.Alina Polyakova, một chuyên gia về vấn đề Nga ở viện nghiên cứu Brookings Institution, nói cô Butina là một con chốt trên bàn cờ thôi. Nhiều người đang làm nhiều việc khác, cho cùng mục đích.Bây giờ, khi thú tội với tòa Mỹ, cô Butina sẽ được quần chúng Nga nhìn như thế nào? Anh hùng hay kẻ phản quốc (Nga)?Theo điều kiện thú tội, cô Butina nhiều phần sẽ bị trục xuất về Nga.Như thế sẽ nguy hiểm cho tính mạng cô, vì thói quen Putin là ám sát những người bị xem là bất đồng chính kiến và bội phản.Có thể sẽ không tới mức ám sát cô, vì thực ra cô Butina không biết nhiều, và không giữ chức cao cấp để làm lộ hết đường dây gián điệp ở Hoa Kỳ.Hiện nay có thể đoán rằng cô Butina sẽ được Nga đón về như anh hùng, và hẳn là cô sẽ nói với thế giới rằng cô bị điều tra viên Mỹ tra tấn để khai những điều không thực. Chỉ đoán thôi... nhưng không ai sẽ biết chắc.Các thông tấn Nga như RT và Sputnik đã nêu trường hợp cô như một hồ sơ bị nền dân chủ Mỹ lạm dụng, và ra tòa kiểu phi pháp. Đó là lý do họ liên tục mở chiến dịch đòi Mỹ trả tự do cho cô Butina tức khắc.TT Putin hôm Thứ Ba nói, tội nghiệp cô Butina của nước Nga, đang gặp cơ nguy 15 năm tù trong nhà tù Mỹ, vì lý do gì vậy -- chỉ vì khai vô tội...Trong khi đó, bạn trai cô Butina là chàng trai Hoa Kỳ Erickson bị kể tên 15 lần trong hồ sơ thú tội của cô Butina bằng ký hiệu "US Person 1" (Người Mỹ 1) và bị trực tiếp quy tội trong âm mưu hình sự.Erickson đã giúp cô Butina nhận ra các cá nhân ảnh hưởng chính trị để cô tới làm quen.Có một lần, anh chàng sử dụng quan hệ của anh với NRA để giúp Torshin và Butina thu xếp cho cuộc gặp gỡ giữa Trump và Putin trong khi đang còn vận động 2016. Nhưng nỗ lực của Erickson lúc đó không thành.Một trong những câu Erickson viết trên giấy và bị FBI tịch thu trong khi bố ráp nhà anh là tại sao anh viết câu: Làm sao trả lời cho FSB đang đề nghị việc làm cho mình?”FSB là sở tình báo Nga.Đó là một trong những thắc mắc về Erickson mà FBI tra vấn.Luật sư của Erickson là William Hurd từ chối bình luận về những câu như thế trên cuốn sổ của anh bị FBI tịch thu.Trong bản văn đưa ra hôm Thứ Ba, Hurd viết, "Paul Erickson là một người Mỹ tốt. Anh chưa hề làm gì hại cho đất nước chúng ta và sẽ không bao giờ làm.”Erickson đã thăm Butina trong khi cô bị giam trong tù, nhưng anh giữ khoảng cách đối với tiến trình pháp lý của cô.Luật sư của anh nói, Erickson sẽ không dự buổi điều trần của cô Butina trước tòa.Phải chăng Erickson đã rơi vào một lưới tình ngang trái?