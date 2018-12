Ô Nhiễm Khắp Nơi

Xuân NiệmÔ nhiễm môi trường là nan đề... Có vẻ như Việt Nam không đặt làm ưu tiên...Báo Tài Nguyễn & Môi Trường kể chuyện Quảng Ngãi bó tay: Rác tràn lan Quốc lộ 1A, tỉnh Quảng Ngãi bí phương án xử lý.Sau ba lần xin điều chỉnh tiến độ, đến nay, nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa hoàn thành, khiến rác thải ùn ứ, bủa vây khắp nơi, gây ô nhiễm môi trường ngiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống nhân dân. Dự kiến đến cuối quý I-2019, Nhà máy rác Nghĩa Kỳ mới hoàn thành để xử lý rác cho bốn huyện, TP trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.Báo Dân Trí kể chuyện Bạc Liêu cũng nan đề giảm ô nhiễm môi trường: Dân mong cán bộ đừng "hô khẩu hiệu"...“Thời gian nào, bao lâu để làm giảm hoặc chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay? Với người dân, người ta mong mỏi không ở khẩu hiệu, ở văn bản nữa mà cần hành động cụ thể của các cấp”, đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu thẳng thắn.Ngày 6/12, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là một trong những ngành bị đại biểu truy vấn.Báo Thanh Niên kể: Báo động ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp.Vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa được quan tâm đúng mức làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân và toàn xã hội.Hôm qua, tại hội thảo “Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra”, ông Hồ Đức Phớc, Tổng kiểm toán Nhà nước cho rằng, vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa được quan tâm đúng mức làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân và toàn xã hội mà sự cố Formosa và tại Công ty DAP 2 Lào Cai cách nay chưa lâu là ví dụ điển hình.Báo Xây Dựng nêu câu hỏi: Cải tạo sông Tô Lịch thành sông Thames – Liệu có khả thi?Vừa qua, Cty CP Hạ tầng Phương Bắc đã có công văn gửi UBND TP Hà Nội đề xuất chủ trương cải tạo sông Tô Lịch thành sông Thames (ở Anh). Ý tưởng táo bạo này đã nhận được sự quan tâm, thu hút trong dư luận.Theo doanh nghiệp này, trước đây sông Tô Lịch đã được nạo vét đáy sông, kè bờ, để làm sạch và chống lấn chiếm. Tuy nhiên đến nay, do hệ thống nước thải của thành phố đổ về sông liên tục ngày càng nhiều nên sông ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.Báo SGGP cũng kêu trời: Các thế hệ tương lai bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm đất...Tổ chức Lương - Nông Liên hiệp quốc (FAO) cảnh báo hàng ngàn tấn hóa chất được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày đang khiến đất trồng trở nên suy kiệt, đồng thời các chất ô nhiễm xâm nhập chuỗi cung ứng thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của con người cũng như hành tinh.Báo Môi Trường & Đô Thị kể chuyện Hà Đông: Dân bức xúc vì công ty sơn và chổi sơn gây ô nhiễm?Nhiều năm qua, người dân ở phố Yên Thành (Hà Nội) đang phải sống trong cảnh ô nhiễm nước thải, mùi, bụi…do một số công ty sản xuất sơn gây ra.Vừa qua, tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam nhận được rất nhiều phản ánh của các hộ dân sinh sống trên phố Yên Thành (phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) về việc Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Đại Việt; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Phương hoạt động nhiều năm tại KCN Yên Thường ngày xả nước thải, khí thải, chất thải có màu…vào nguồn nước. Đặc biệt, hiện tượng trên diễn ra hàng ngày ngay sát khu dân cư.Để tường tận sự việc, phóng viên nhiều lần ghi nhận thực tế thấy nước thải trong mương nội đồng sặc mùi hôi thối, hắc hắc, nồng…Trong khi đó, VTV kể: Theo cảnh báo được LHQ đưa ra, lượng chất thải nhựa trong đại dương ước tính sẽ nhiều hơn lượng cá dưới biển vào năm 2050.Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 73 Maria Fernanda Espinosa nhấn mạnh, hiện các hạt nhựa vi mô đã được tìm thấy trong muối ăn, nước ngọt và thậm chí là cơ thể người do tình trạng chất thải nhựa tăng vọt trong nước biển. Theo đó, mỗi năm có hơn 8 triệu tấn chất nhựa bị thải ra đại dương, tương đương mỗi phút có một xe tải chở rác thải nhựa đổ ra biển, gây thiệt hại cho hệ sinh thái biển lên tới khoảng 8 tỷ USD.Thế Giới Tiếp Thị kể: Ô nhiễm không khí, tăng nguy cơ sẩy thai.Các nhà nghiên cứu tại Đại học Utah (Mỹ) đã phát hiện có 16% nguy cơ sẩy thai ở phụ nữ, khi tiếp xúc với nồng độ nitơ điôxit cao trong không khí.Nghiên cứu mới ở Mỹ cho thấy, tiếp xúc với ô nhiễm không khí, ngay cả trong một thời gian ngắn có thể làm tăng đáng kể nguy cơ sẩy thai.Theo đó, chất lượng không khí có liên quan tới nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cũng như việc sinh non, sẩy thai. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Utah ở Mỹ nhận thấy, phụ nữ sống dọc theo khu vực đông dân nhất ở bang Utah có nguy cơ sẩy thai cao hơn tới 16% sau khi tiếp xúc với ô nhiễm không khí trong thời gian ngắn.VnExpress kể: Tôm hùm ở Khánh Hòa chết hàng loạt, thiệt hại hơn 300 tỷ đồng...Nguyên nhân khiến hơn 6.500 lồng tôm hùm nuôi trên vịnh Cam Ranh chết suốt tuần qua được xác định do ô nhiễm môi trường.Ngày 7/12, ông Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế TP Cam Ranh - cho hay, có hơn 6.500 lồng tôm hùm của các hộ dân nuôi trên vịnh Cam Ranh bị chết, tổng thiệt hại khoảng 330 tỷ đồng."Số lượng tôm chết nhiều, kéo dài nhiều ngày nên chưa thể thống kế số lượng con mà chỉ tính tổng quát", ông Hải nói và cho biết, đến nay tình trạng tôm chết đã được cải thiện.Tương tự, Báo Tuổi Trẻ kể: Theo nhận định của phòng Tài nguyên và môi trường TP Vinh, Nghệ An, nguyên nhân khiến hàng tấn cá chết ở hồ điều hòa Cửa Nam là do nguồn nước bị ô nhiễm nặng.Sáng 4-12, ông Bùi Đức Lộc, giám đốc Công ty quản lý và phát triển hạ tầng đô thị TP Vinh, Nghệ An, cho hay đơn vị này đang cho công nhân vớt xác cá chết ở hồ điều hòa Cửa Nam gây ô nhiễm môi trường những ngày qua.Bản tin CafeF kể: Mặc dù việc sử dụng xe điện tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhưng phương tiện này vẫn có những ưu điểm rõ ràng so với xe máy xăng. Ô nhiễm tiếng ồn do xe điện gây ra là không đáng kể khi so sánh với xe máy xăng.Nghiên cứu tại Trung Quốc cho thấy, xe đạp điện có thể là một giải pháp hấp dẫn để giảm nguy cơ tiếp xúc của con người với tiếng ồn giao thông quá cao trong một thành phố nhiều xe máy. Đặc biệt, trong khu vực đô thị mà lưu lượng xe máy chiếm ưu thế, tỷ lệ tiếng ồn đạt tiêu chuẩn 70 dB (A) tăng đáng kể từ 12,2% lên 41,9% khi 100% xe máy xăng ở kịch bản giao thông thực tế đã được thay thế bởi xe đạp điện.Cafe Biz kể: Doanh nghiệp nước ngoài than thở về ô nhiễm, kẹt xe tại Hà Nội, khuyến nghị Việt Nam giải quyết nếu muốn tiếp tục thu hút lao động nước ngoài."Khi đến diễn đàn này, quý vị cũng thấy tình hình giao thông ở Hà Nội thế nào", ông Tony Foster - Trưởng nhóm công tác Hạ tầng - chia sẻ tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2018.Báo Đồng Nai cũng báo động: Trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm suối Công An.Từ ngày các trang trại chăn nuôi heo ở xã Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom) đi vào hoạt động, dòng suối Công An trong mát chảy qua địa bàn 2 ấp Hưng Bình, Hưng Long đã đổi sang màu đen bốc mùi hôi thối…Theo người dân 2 ấp Hưng Bình, Hưng Long (xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom), nước suối Công An bị ô nhiễm làm đảo lộn đến đời sống của dân cư địa phương. Dạo trước, nhiều gia đình thường lấy nước suối tưới cho vườn cây chôm chôm, nhưng từ khi các trại chăn nuôi heo trên địa bàn hoạt động, chất thải đổ ra suối nhiều khiến nước rất bẩn nên chẳng ai còn lấy nước tưới cho cây nữa. Không đủ nước tưới nên cây trồng trở nên èo uột.