Bạch Ốc Sử Dụng Máy Nhận Diện Mặt Người Ra Vào

Trong phim White House Down, có thể thấy là Nhà Trắng ở Mỹ vừa là nơi làm việc của tổng thống, vừa là một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng, đón tiếp hàng nghìn lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Vì vậy, công việc bảo vệ Nhà Trắng và những người làm việc tại đây luôn được Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ ưu tiên hàng đầu.Khoảng đầu tháng 12/2018, Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ phát đi thông tin cho biết Sở Mật Vụ, cơ quan trực thuộc Bộ An Ninh đã áp dụng công nghệ nhận diện gương mặt ở bên trong và ngoài khuôn viên của Nhà Trắng. Động thái được cho là để sàng lọc những đối tượng có ý đồ xấu định tấn công Nhà Trắng. Sở Mật Vụ cho biết dữ liệu gương mặt đã quét sẽ chỉ được sử dụng nội bộ để so sánh với cơ sở dữ liệu tội phạm, nhằm phát hiện trước những kẻ có ý đồ xấu, chứ không chia sẻ cho các cơ quan khác.Khu vực khuôn viên và xung quanh Nhà Trắng là một trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất ở Mỹ, do đó việc bảo vệ chặt chẽ an ninh tại đây là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhiều cơ quan khác, điển hình là Liên Đoàn Tự Do Dân Sự (ACLU) đã bày tỏ sự lo ngại về quyền riêng tư của người dân, khi họ bị ghi lại dữ liệu gương mặt và không biết là có bị nhận diện nhầm hay không.Đáp lại, Bộ An Ninh có giải thích rằng dữ liệu gương mặt đã quét sẽ được lưu trên một server riêng, và chỉ có một số ít nhân sự được cấp quyền đặc biệt mới có quyền truy cập các dữ liệu theo yêu cầu của Bộ. Ngoài ra, các dữ liệu cũng sẽ được xóa bỏ, trừ khi có vấn đề liên quan tới an ninh cần phải can thiệp.Nguoivietphone.com.