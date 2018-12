Biến Đổi Khí Hậu: Bệnh, Chết Tăng

Nguy cơ bệnh và tử vong liên quan đến tim đang gia tăng trên toàn thế giới vì biến đổi khí hậu, theo một phúc trình mới cảnh báo.Nhiệt độ nóng hơn đe dọa người cao niên và người dễ bị tổn thương với sức nóng căng thẳng, và bệnh tim và thận, theo một nhóm chuyên gia quốc tế cho biết.Năm ngoái, hơn 157 triệu người gặp nguy cơ vì những đợt nóng trên toàn cầu. Đó là 18 triệu người nhiều hơn năm 2016, theo các nhà nghiên cứu cho biết. “Các khuynh hướng trong những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng tiếp xúc và khả năng dễ bị tổn thương cho thấy nguy cơ cao không thể chấp nhận được đối với sức khỏe hiện tại và tương lai,” theo tác giả nghiên cứu Hilary Graham, là giáo sư tại Đại Học University of York tại Anh Quốc, cho biết.Trung bình, mỗi người tiếp xúc thêm 1.4 ngày các làn sóng nóng bức từ năm 2000 tới 2017, so với từ 1986 tới 2005, theo phúc trình cho thấy.Ngoài những người lớn tuổi trên 65, còn có những người dễ bị tổn thương sống tại các thành phố, và bị bệnh tim, tiểu đường và bệnh đường hô hấp kinh niên, theo các nhà nghiên cứu cho biết.Từ năm 1986 tới 2017, nhiệt độ toàn cầu tăng 0.3 độ C, hay 1/2 độ F. Nhưng nhiệt độ trung bình làm tăng số người bị tổn thương thì cao gấp đôi – 0.8 độ C hay 1.4 độ F.Cực kỳ nóng làm mất 153 tỉ giời làm việc trên toàn thế giới trong năm rồi, tăng 62 tỉ giờ từ năm 2000.Những thay đổi nhỏ trong nhiệt độ và lượng mưa có thể thúc đẩy sự truyền nhiễm của bệnh sốt xuất huyết và những bệnh truyền nhiễm khác lan rộng qua nước và muỗi.“Rõ ràng là tính chất và phạm vi của việc phản ứng đối với biến đổi khí hậu sẽ là yếu tố quyết định trong việc định hình sức khỏe của các quốc gia qua nhiều thế kỷ tới,” theo Graham cho biết trong thông cáo báo chí của tạp chí.Phúc trình thường niên này được đăng vào ngày 18 tháng 11 trong tạp chí The Lancet Countdown on Health and Climate Change.