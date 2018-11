​ VĨNH BIỆT NGƯỜI THƯƠNG

Người ta vẫn thường nói: Nghĩa tử là nghĩa tận. Do đó, ông Ngô Văn Bằng, cựu Chủ Tịch Giáo Xứ Thánh Anrê Dũng Lạc và cũng là vị Chủ Tịch khởi công xây cất Ngôi Thánh Đường này sẽ cùng đi với tôi đến tham dự Thánh Lễ An Táng Linh Mục Augustinô Nguyễn Huy Tưởng, sẽ được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 12 năm 2018, tại Thánh Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thuộc tỉnh Garland của tiểu bang Texas, để tiễn biệt Cha Tưởng là một Linh Mục tài giỏi, đạo đức, Thánh thiện và Ngài còn là một vị Chánh Xứ tiên khởi, góp công sức tạo dựng Ngôi Thánh Đường này vào năm 1993, đã được Chúa gọi về lúc 11 giờ sáng, ngày 21 tháng 11 năm 2018, hưởng thọ 77 tuổi.





Linh Mục Nguyễn Huy Tưởng là một trong 3 đại chủng sinh xuất sắc nhất thời bấy giờ, mà người ta gọi 3 vị này với biệt danh là Nhất Tưởng (Cha Tưởng), Nhì Tào (Cha Tào đã qua đời ở VN), Ba Thượng ( Đức Ông Thượng đã qua đời ở Houston). Cả 3 vị này đã được thụ phong Linh Mục 1970 tại Phi Luật Tân, qua sự đặt tay và sức dầu truyền chức Thánh bởi Đức Giáo Hoàng Phaolồ Đệ Lục. Riêng cá nhân tôi là một trong những người bạn thân thiết nhất với Cha Tưởng, nên tôi sẽ không bao giờ có thể quên được một vài kỷ niêm đặc biệt với Ngài như sau:





1. Khi tôi còn đang làm Phụ Tá Trưởng Phòng Tố Tụng, đặc trách Chương Trình Nhập Tịch và Luật Sư Đoàn Liên Bang Hoa Kỳ ( US Court Deputy in charge of Attorney Admission & Naturalization ), tại Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ, thuộc tiểu bang Oklahoma và trong một buổi Lễ Tuyên Thệ Nhập Tịch cho 200 người, thuộc 45 quốc gia trên thế giới, được tuyên thệ nhập tịch để trở thành công dân Hoa Kỳ. Ông Chánh Án Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ (Chief Judge of US District Court of Western District of Oklahoma) trân trọng mời Cha Tưởng đến tham dự buổi Lễ, với tư cách là một quan khách danh dự, mà từ khi tôi phục vụ hơn 32 năm tại tòa án này cho tới nay, tôi chưa từng thấy có một vị quan khách danh dự nào, là một Linh Mục VN hay Linh Mục Mỹ được mời đến tham dự, trong các buổi Lễ Tuyên Thệ Nhập Tich, như trường hợp được coi là ngoại lệ của Cha Tưởng.





2. Vì là một người bạn tâm giao với Cha Tưởng hơn 31 năm qua và Ngài là học trò cũ của Cha thầy cố Anthony Nguyễn Ngọc Bảo, mà tôi là Phó Tế phụ tá cho Cha cố Bảo hơn 20 năm, nên tôi hiểu rõ hoàn cảnh lao đao hoạn nạn của Cha Tưởng, đúng như câu: Chữ Tài Liền Với Chữ Tai Một Vần và nếu Cha Tưởng là phái nữ thì đúng như câu: Hồng Nhan Bạc Phận. Tôi vẫn còn nhớ Cha Tưởng nói với tôi một câu tràn đầy ý nghĩa, tự an ủi cho bản thân của Ngài: Nếu thật sự ai muốn theo chân Chúa, thì phải vác Thánh Giá theo chân Chúa. Khi được tin Ngài bị mất chức Chánh Xứ để trở thành một Linh Mục không có Nhà Thờ, chưa có giáo phận nào nhận Ngài cả, tôi thấy hoàn cảnh của Ngài quá thương tâm, chẳng khác nào như là một tu sĩ vô gia cư, nên thân chinh tôi đã đưa Ngài đến giới thiệu với một Linh Mục Chánh Xứ của một giáo xứ Mỹ, thuộc Tổng Giáo Phận Oklahoma City. Linh Mục Chánh Xứ Mỹ tỏ ra rất hoan hỉ đón nhận Cha Tưởng về làm việc với Cha Chánh Xứ và Ngài bảo tôi hãy trình bầy sự việc này lên Đức Đức Tổng Giám Mục và nếu ĐTGM chấp thuận cho Cha Tưởng được phép nhập vào (incardination) Tổng Giáo Phận này, thì sẽ không có điều gì trở ngại với xứ đạo Mỹ của Ngài hết. Mấy ngày hôm sau, tôi lên trình bầy sự việc này với ĐTGM, theo như lời chỉ dậy của Cha Chánh Xứ Mỹ, thì ĐTGM liền cho tôi biết là Ngài đang mong đợi thư trả lời của Tòa Giám Mục Dallas, để xem có điều gì ngăn trở việc Cha Tưởng xin về đây không? Hai tuần lễ sau, ĐTGM báo tin cho tôi biết là Ngài nhận được thư trả lời của vị Chưởng Ấn (Chancellor) của Toà Giám Mục Dallas, cho biết một vài điều không thuận lợi về Cha Tưởng, nên Ngài đành phải từ chối, không thể chấp nhận cho Cha Tưởng nhập vào Tổng Giáo Phận Oklahoma City được. Thế là mộng ước của Cha Tưởng không thành và điều này cũng làm cho cá nhân tôi xuống tinh thần. Sau đó, hai Cha con chúng tôi tự an ủi lẫn nhau bằng câu: Mưu Sự Tại Nhân Thành Sự Tại Thiên, điều mình ước muốn mà Chúa không cho thì đành phải chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ?

Cách đây hơn nửa năm, khi tôi tới thuyết trình cho Trung Tâm Tuổi Vàng ở Dallas, tôi được anh Thái Hóa Lộc, Chủ Nhiệm Báo Người Việt Dallas, đưa tôi đến thăm Cha Tưởng ở viện dưỡng lão, thì Ngài đã bị khá lú lẫn, mới đầu không nhận ra tôi là ai? Nhưng khi tôi nhắc tới những kỷ niệm cũ với Ngài, thì Ngài nhận ngay ra tôi là Thầy Sáu San. Rồi mới tuần lễ trước đây, sau khi tôi thuyết trình xong ở Trung Tâm Tuổi Vàng tại Dallas, tôi có đến thăm Ngài ở Nhà thương, Ngài nằm nhắm mắt bất động, không nói được lời nào và hôm nay tôi được tin Ngài lặng lẽ từ biệt cõi đời ô trọc này, để về với Chúa trên Nước Thiên Đàng. Trong 2 năm liên tục, tôi đã phải vĩnh biệt 2 mục tử công chính của Chúa, đó là Linh Mục Anthony Nguyễn Ngọc Bảo và Linh Mục Augustino Nguyễn Huy Tưởng.





PT. Nguyễn Mạnh San